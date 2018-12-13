Любви не осталось: Синди Кроуфорд разводится с мужем

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд и ее муж, предприниматель Рэнди Гербер, разводятся. На этой неделе папарацци запечатлели бывшую модель без обручального кольца на пальце: по словам инсайдеров, почти бывшие супруги стараются не предавать своему разводу огласки, однако это был первый раз за все 20 лет брака, когда Кроуфорд была замечена без этого аксессуара.

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Источник, близкий к ситуации, рассказал порталу Radar Online, что супруги уже не испытывают друг к другу романтических чувств. К тому же дети,17-летняя Кайя и 19-летний Пресли, съехали из родительского дома, чтобы заняться дальнейшим развитием своей успешной модельной карьеры.

Из-за этого в июне 2018 года прессе не показалась странной продажа семейного особняка в Малибу за $45 млн. Видимо, супругам нужны были деньги — в прошлом году их дом с четырьмя спальнями и видом на океан стоил на 25 процентов дороже, но они согласились сбить цену.

В 2016 году супруги продали дом в курортном мексиканском Кабо Сан-Лукас, а уже в 2017-м предприниматель продал бренд текилы, принадлежащий ему и Джорджу Клуни, за $1 млрд.

Основываясь на этих фактах, источники сделали вывод, что 52-летняя экс-модель и 56-летний предприниматель приводят свои дела в порядок, чтобы спокойно разделить сумму от продажи недвижимости и бизнеса.

Вероятно, что в начале 2019 года их бракоразводный процесс станет одним из первых — в сети появилась информация, что Кроуфорд и Гербер подадут необходимые бумаги до конца года.

Кайя Гербер совсем недавно участвовала в первой неделе моды в своей жизни, когда ей только исполнилось 16 лет. У девушки, которую называют копией своей матери, с первых кастингов получилось обратить на себя внимание дизайнеров, поэтому в совсем юном возрасте она заняла почетные места на показах Chanel, Versace, Moschino, Alexander Wang и прочих.

Только вот отцу девушки, в отличие от матери, не слишком нравилось, что его детей фактически лишают детства и заставляют работать, пока остальные подростки проводят время с друзьями и в школе.

«Синди была полностью за эту идею, но Рэнди хотел, чтобы у них было нормальное детство, — рассказал инсайдер. — Он так усердно работал, чтобы им не пришлось иметь дело с необходимостью поиска работы».

Гербер сам занимался модельным бизнесом, когда нуждался в деньгах на открытие собственного предприятия, но ушел из профессии манекенщика, как только его заметили в индустрии развлечений и алкогольной продукции.

На данный момент состояния Рэнди Гербера и Синди Кроуфорд равны — они оба оцениваются в $100 млн, но друзья пары опасаются, что развод может оказаться крайне затратным делом из-за того, что 20 лет назад влюбленные не посчитали нужным обзавестись брачным договором, который бы защитил их личные сбережения.

Причина, которая могла пробить трещину в отношениях родителей двух супермоделей, появилась еще в 2009 году — тогда бывшая сотрудница Гербера обвинила его в сексуальных домогательствах и заявила, что он постоянно пытался дотронуться до нее. Бизнесмен, разумеется, отрицал все сказанное, но жена еще долго не могла простить его, даже если сотрудница солгала. Источник рассказал, что эта ситуация стала «горькой пилюлей для Синди».

В 2013 году очевидцы наблюдали за тем, как она флиртует с музыкантами в отеле Malibu Inn и радостно кричит, что ее браку пришел конец. Друзья семьи утверждают, что Кроуфорд и Гербер действительно пытались помириться — даже взяли детей с собой в поездку в Майами, «чтобы попробовать восстановить старую магию», но это не решило ничего.

Главным предположением остается довольно распространенная проблема супружеских пар: Синди и Ранд могли «перерасти друг друга», зато теперь, когда уже не нужно беспокоиться за весьма успешных детей, каждый из них сможет наконец-то жить своей жизнью.

Однако слухи о разводе могут быть сильно преувеличены — портал W Magazine сообщил, что

в начале недели пару видели на двойном свидании с принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбенком. К тому же 11 декабря Кроуфорд и Гербер присутствовали на вручении наград Британского совета моды, где еще одна родственница Елизаветы II — Меган Маркл — наградила дизайнера женской одежды года Клэр Уайт-Келлер.

Одна из главных супермоделей 90-х и бизнесмен прибыли, чтобы поддержать свою дочь Кайю, которая победила в номинации «Модель года».