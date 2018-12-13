«Все делаю правильно»: Меланья Трамп наплевала на критиков

Первая леди США Меланья Трамп 12 декабря дала эксклюзивное интервью корреспонденту канала Fox News Шону Хэннити, пока президентская чета находилась на авианосце USS George H. W. Bush: в нем она объяснила, почему не боится совершать поступки, которые критикуют публика и СМИ.

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Журналист попросил первую леди объяснить значение фразы «оставаться верной себе», которую она часто употребляет — Меланья Трамп ответила на это, что всегда делает только то, что ей кажется правильным.

«Я знаю, что меня будут критиковать публика или СМИ, но я буду заниматься тем, что правильно, и тем, что мне кажется верным для страны и людей»,

— продолжила Трамп. Меланья добавила, что благодаря своему стремлению поступать по совести она хочет «проживать со смыслом каждый день жизни».

Первая леди также рассказала Хэннити, что она знакома с сегодняшним положением дел в стране и в мире и всегда делится своими представлениями о действительности с президентом: «Я слежу за тем, что происходит. И я даю своему мужу советы и честно высказываю собственное мнение. Иногда он слушает меня, а иногда и нет».

Первая леди не оставила без внимания замечание корреспондента относительно разных подходов супругов к тональности общения с людьми: «Я периодически не соглашаюсь с его тоном и говорю ему об этом».

В интервью бывшая словенская модель впервые рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в Белом доме, но свои недавние разногласия с людьми, занимающими главные должности в государстве и аппарате президента, она предпочла не комментировать.

Вместо этого ее внимание было обращено к «оппортунистам», а особенно к комикам, журналистам и всем, кто «использовал мое имя или имя моей семьи, чтобы продвинуться по карьерной лестнице».

Но проблема, как оказалось, заключается не в том, что первой леди весьма неприятно и обидно слышать критику, как предположил интервьюер.

«Проблема в том, что они пишут историю, которая не соответствует действительности», — призналась супруга президента США.

Свой необычный выбор локации для интервью Меланья объяснила тем, что решила приехать на военную базу, чтобы навестить семьи военных и самих военнослужащих. Она подчеркнула важность поддержки именно американских солдат из-за приближения рождественских праздников, которые не многие из них встретят дома.

Первая леди заключила, что в конечном счете оказалась здесь в мотивационных целях: «Для меня очень важно показать им, что президент, я и вся страна стоим за ними».

В начале октября 2018 года Меланья Трамп, которую телеканал ABC News назвал «пожалуй, самой скрытной первой леди за всю историю страны», дала корреспонденту Томасу Лламасу свое первое интервью — это произошло во время ее поездки в Африку. В небольшом фильме «Быть Меланьей», который вышел в двух частях, она рассказала, что ее мнение не всегда схоже с позицией Трампа, который предпочитает писать агрессивные твиты вместо того, чтобы спокойно оценивать ситуацию.

Она призналась, что ей нравится жить в Вашингтоне и в Белом доме, который она смогла сделать настоящим домом для своего сына Бэррона и мужа. Кроме того, она рассказала о цели. которую она хочет достичь в роли первой леди США: Меланья Трамп сказала Лламасу, что хочет сделать президентский срок своего мужа наиболее плодотворным.

По ее словам, большой преградой для этого стал отказ многих благотворительных организаций сотрудничать с ней — Меланья обвинила их в том, что они позволили политике ее мужа повлиять на вопросы, не имеющие с ним ничего общего.

В октябре супруга президента, которого еще во время избирательной кампании не раз обвиняли в сексуальных домогательствах, выступила в поддержку движения #MeToo. Она заметила, что нельзя делать безосновательные заявления о харассменте: «Ты не можешь просто сказать, что кто-то сделал что-то с тобой». Меланья Трамп указала на СМИ, которые не всегда корректно подают события: «Иногда медиа заходят слишком далеко, и то, как они освещают некоторые события, это неправильно».