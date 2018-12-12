Губительный оливье: чем опасен Новый год

Российская ассоциация любителей домашних животных предупреждает: оливье и прочие новогодние угощения с вашего стола очень опасны для домашних питомцев. Специалисты призывают россиян не кормить своих любимцев с праздничного стола в новогоднюю ночь. Отмечается, что довольно часто такие угощения приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья питомцев, в особенности для тех, которых обычно кормят промышленными кормами.

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По словам экспертов, в первых числах января ветклиники обычно переполнены — сюда привозят животных, страдающих от перееданий, отравлений и прочих проблем с пищеварительной системой.

«Лучший подарок для питомцев — это, конечно, праздник вместе с хозяевами дома. Но очень важно не кормить животное нашими праздничными угощениями! Особенно это касается тех владельцев, чьи животные находятся на промышленных кормах. К нашему большому сожалению, после новогодних праздников все клиники обычно забиты такими «обожравшимися оливье, пирогами и шоколадом» пациентами. Пищеварительная система домашних животных не выдерживает такой нагрузки», — предупредили в ассоциации.

Также эксперты ассоциации отметили, что

не стоит подкармливать домашних животных продукцией из свинины — различными колбасными нарезками, бутербродами и прочим.

В 2016 году Американское управление по надзору за качеством медикаментов и пищевых продуктов опубликовало перечень продуктов питания, которые могут представлять опасность для домашних животных. Что касается кошек, эти животные более разборчивы в еде, чем собаки, и не едят все, что плохо лежит, поэтому довольно редко съедают что-то вредное.

Даже обыкновенную колбасу, которой вы захотите покормить своего кота со стола, животное есть не будет, если учует в ней что-то неладное. Однако эксперты все же рекомендуют не подпускать своих кошек и котов к продуктам, которые могут содержать лук или чеснок.

В отличие от кошек, собаки — не очень привередливые животные и любят пронзительно смотреть в глаза хозяину во время семейного ужина. Однако не стоит подкидывать своим псам виноградинки, как многие привыкли это делать: виноград, изюм и смородина могут стать причиной почечной недостаточности у животных. Как и кошкам, собакам нельзя давать лук, чеснок, а также любую жирную и жареную пищу — это может привести к болям в желудке. То же самое касается подпорченных продуктов и соленых снеков, такие как чипсы и сухарики. Также не стоит кормить собак сырым мясом, поскольку существует высокая вероятность заражения опасными бактериями.

Сладости тоже могут быть опасны для животных. Например, в составе некоторых десертов может оказаться сахарозаменитель ксилит, который весьма опасен для собак. Также специалисты предупреждают, что для питомцев вреден орех макадамия.

Специалисты Российской ассоциации любителей домашних животных предупредили, что в ветклиники поступает множество домашних животных, переевших шоколада.

В какао-бобах содержатся такие вещества, как теобромин и кофеин, которые обладают бодрящими и тонизирующими свойствами. И если для человека эти вещества абсолютно безопасны, то у животного выброс адреналина в кровь ускоряет сердцебиение, делает его гиперактивным и вводит в диссонанс его самочувствие, что может привести к неконтролируемому мочеиспусканию. Такая фаза гиперактивности может изматывающе повлиять на организм питомца, из-за чего животное настигнет депрессия и сонливость.

Конечно, одна небольшая конфета на введет вашего питомца в кому, однако стоит помнить о том, что более 10-20 грамм шоколада за 10 дней может привести к плохим последствиям.

Теобромин метаболизируется очень медленно, особенно в организме животных, поэтому его каждая новая доза в течение короткого периода времени только накапливается. Это значит, что стоит убрать подальше сундучки с шоколадными конфетами, которые подарили вашим детям на утренниках, чтобы домашние животные не смогли до них добраться.