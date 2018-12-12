Делает, что хочет: Меган Маркл надоело стесняться

Меган Маркл и принц Гарри ищут новых помощников. После череды увольнений в рядах сотрудников администрации Кенсингтонского дворца герцогиня Сассекская нуждается в персональном ассистенте, а ее муж-герцог — в секретаре.

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В ноябре британские и американские таблоиды подняли большой шум после ухода помощников пары Мелиссы Тубати и Эдварда Лейна Фокса, а также личного секретаря четы Саманты Коэн: ходили слухи, что их довела до увольнения американская герцогиня — своим упрямством и полным неуважением к сотрудникам королевского двора.

Уход сразу нескольких сотрудников с места работы, где не должно быть подобной текучки кадров, по версии Daily Mail, больше всего напоминал «паническое бегство».

Источники во дворце рассказали изданию о некоторых деталях распорядка дня герцогини Сассекской, которые могут обескуражить даже приспособленных ко всему работников. Как оказалось, звезда сериала «Форс-мажоры» начинает каждый свой день в 5 утра и сразу же отсылает помощникам 6-7 сообщений с предложениями и идеями. После этого журнал Times назвал Меган «трудной герцогиней».

Однако сейчас в сети появилась информация о настоящих причинах ухода преданных секретарей и помощников, и они выглядят куда менее драматичными. Новые источники сообщили изданию Times, что Фокс, «правая рука» принца Гарри на протяжении многих лет, объявил о своей отставке еще до свадьбы, а назначение на его должность бывшей сотрудницы аппарата королевы Елизаветы II Саманты Коэн было временным.

Тем не менее, Коэн, с которой заключили контракт на 6 месяцев работы, уговорили остаться подольше — теперь она ждет рождения ребенка Меган и Гарри весной 2019, а потом «Саманта-Пантера», как ее называют во дворце, официально передаст обязанности новому работнику.

Источник нарисовал примерный портрет соискателя на должность главного помощника Меган и секретаря пары порталу Times. «Возможно, Меган нужен кто-то из другого теста, не профессиональный государственный служащий и не человек, приближенный к королевской семье», — предположил инсайдер.

Даже этих данных было достаточно, чтобы понять настроение герцогини, которой явно не по себе в кругу аристократических особ. Вместо того, чтобы попытаться приспособиться, она, скорее всего, по старой голливудской привычке, решила изменить все под себя. Не зря же принц Гарри во время подготовки к свадьбе повышал голос на организаторов свадьбы, заявляя «Что Меган хочет, то она получает» — об этом писал автор книги «Чарльз в 70» Роберт Джобсон.

В ближайшее время нас, скорее всего, будет ждать совершенно новый подход к ведению королевских дел от бывшей мисс Маркл, потому что, судя по ее последнему выходу в свет, авторитет Елизаветы II на нее совсем не давит. 11 декабря герцогиня Меган в качестве почетного гостя вручила награду Британского модного совета своему любимому дизайнеру Клэр Уайт Келлер.

В своем инстаграме креативный директор французской марки Givenchy благодарила совет за победу в номинации «Лучший дизайнер женской одежды года» и выразила восхищение Меган, которой она и в самом деле многим обязана.

Меган Маркл надела платье авторства британского дизайнера на свою свадьбу 19 мая 2018, а для официальных выходов чаще всего обращалась именно к Givenchy, чем немало удивила публику — по негласной традиции, родственники Ее величества патриотично отдают предпочтение британским маркам.

Ярые сторонники королевского протокола, которые еще не устали критиковать одежду и манеры Меган, забили тревогу, когда увидели ее в платье на одно плечо с открытыми плечами и руками, в золотых босоножках без колготок — на этом моменте даже Елизавета II уже устала бы закатывать глаза — и с темным лаком на ногтях.

Стоит ли отмечать, что все это строго запрещено королевским особам, а стоять на сцене и держать свой беременный живот большинству Виндзоров бы и в голову не пришло?

Но герцогиня либо слишком устала следовать всем правилам и решила развеяться на один вечер без супруга и его родни, либо она официально перестала волноваться о том, что о ней могут подумать чопорные и сдержанные британцы.

Даже если королева разозлится на Меган и попробует принять меры по ее насильному воспитанию, что в случае с принцессой Дианой произвело ровно обратный эффект, поддержка американки в социальных сетях уже обеспечена.