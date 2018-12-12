«Это свобода слова»: порноактриса еще осталась должна Трампу

Судебные разбирательства порноактрисы Сторми Дэниэлс с президентом США Дональдом Трампом, похоже, близятся к концу. Федеральный судья округа Колумбия обязал порноактрису оплатить Дональду Трампу судебные издержки.

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«Суд признает часть и отрицает часть ходатайства ответчика и предписывает истцу выплатить ответчику 293 052,33 доллара на издержки, санкции и гонорары для адвокатов», — заявил в среду федеральный судья Джеймс Отеро по делу о диффамации.

Эта сумма составляет около 75% от того, что адвокат Трампа Чарльз Хардер попросил у истцов, плюс — тысяча долларов в виде санкций. В начале декабря адвокаты президента обратились в суд, требуя возмещения судебных и юридических издержек в размере около $800 тыс., однако Джеймс Отеро счел ее неприемлемо высокой и снизил ее.

В октябре этого года федеральный судья округа Калифорния отклонил иск о клевете, поданный порноактрисой к президенту США — поводом для судебного разбирательства стал твит Дональда Трампа, где тот назвал Сторми Дэниэлс мошенницей.

После того, как стало известно об отклоненном иске, Дональд Трамп назвал порноактрису Сторми Дэниэлс лошадью. Празднуя победу, он написал в своем твиттере: «Прекрасно, теперь я могу пойти против Лошади и ее третьесортного адвоката в великом штате Техас! Она подтвердит, что подписала это письмо! Она ничего не знает обо мне, полная мошенница».

В ответ на это адвокат Сторми Дэниэлс Майкл Авенатти назвал в своем твиттере Трампа женоненавистником и заявил, что он позорит страну. «Приносите все, что у вас есть, потому что мы собираемся показать всему миру, что вы мошенник и лжец», — написал он.

Клевета, на которую оскорбилась Стефани Клиффорд (настоящее имя порноактрисы), заключалась в том, что Дональд Трамп счел обвинения Сторми Дэниэлс лживыми. Дело в том, что, по словам актрисы,

в 2011 году Дональд Трамп при помощи третьих лиц начал ей угрожать после того, как она поведала об их романе в одном из интервью журналу In Touch.

Она рассказала, что вскоре после своих признаний она столкнулась на парковке в Лас-Вегасе с неизвестным мужчиной, который начал ей угрожать. Девушка также опубликовала портрет мужчины, который, согласно ее заявлению, напал на нее с угрозами.

Дональд Трамп отреагировал на заявления Дэниэлс в твиттере: «Нарисовали годы спустя несуществующего человека. Типичное мошенничество, выставляющее фейк-ньюс-медиа дураками (но они знают об этом!)». Также президент ретвитнул коллаж, на котором опубликованный Клиффорд портрет сравнен со снимком ее бывшего мужа.

Твит президента привел к тому, что порноактриса подала на него в суд. Она утверждала, что говорила СМИ только правду, а президент ее оклеветал. Однако судья заявил, что твит Трампа представляет собой «риторическое преувеличение» и не представляет собой ничего оскорбительного, поскольку защищен поправкой к конституции США о свободе слова. Таким образом, иск Клиффорд отклонили, и теперь ей придется оплатить судебные издержки Трампа.

Изначально иск о клевете Клиффорд подала в суд Нью-Йорка, но позже его перенаправили в Лос-Анджелес по той причине, что местному окружному судье, Джеймсу Отеро, уже поступило на рассмотрение другое дело, связанное с порноактрисой.

Однако Джеймс Отеро успел предупредить актрису о том, что иск может быть отклонен.

«Вопрос в том, был ли твит президента официальным обращением или политической гиперболой, не имеющей целью клевету», — заявил судья.

Он подчеркивал, что этим обвинениям можно противопоставить право на свободу слова: «Это свободное высказывание, сделанное публичным официальным лицом на тему, представляющую общественный интерес», — пояснил он.

Сама Сторми Дэниэлс 29 ноября заявила, что идея судиться с Трампом принадлежала не ей. Порноактриса рассказала изданию Daily Beast, что ее адвокат Майкл Авенатти подал иск против ее воли. По ее словам, юрист также организовал кампанию по сбору средств для ее правозащитного фонда, не уведомляя об этом ее саму.

«Я еще не решила, что делать с моим юридическим представительством. Майкл был моим сторонником во многих отношениях... Но, с другой стороны, он относился ко мне без уважения, которое адвокат должен проявлять по отношению к клиенту. Он говорил от моего имени без моего одобрения. Он подал в суд Дональда Трампа за клевету против моего желания», — говорится в заявлении актрисы.