«Интеллигентный глянец»: как Собчак покинула свой пост

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что ушла из издательского холдинга ACMG и больше не является главным редактором глянцевого журнала L'Officiel. 10 декабря в своем инстаграме Собчак добавила фото нескольких любимых обложек издания, которым она руководила на протяжении последних четырех лет, и написала, что октябрьский номер стал ее последним выпуском.

В посте журналистка также назвала свою деятельность в холдинге «тренажером духа» общения с начальством» и выразила надежду, что «команда мечты», которая принимала участие в создании журнала, однажды вернется, чтобы продолжить делать «самый интеллигентный глянец в стране».

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Разногласия с руководством издательского дома у Собчак могли возникнуть по причине того, что продажи журнала резко упали за последнее время по сравнению с показателями конкурентов. Другой причиной может стать задержка зарплаты сотрудникам, как это произошло с работниками печатной версии журналов SNC и Numero, других глянцевых изданий издательского дома.

5 декабря издатель Александр Федотов опубликовал фото обложки ноябрьского выпуска L'Officiel, чем всколыхнул волну недовольства в инстаграме и телеграме — сотрудники и сочувствующие требовали, чтобы людям оплачивали работу.

Печатный SNC, которым с 2012 по 2015 год руководила телеведущая, а после нее Наталия Архангельская, уже прекратил свое существование. В августе 2018 Архангельская написала в своем фейсбуке, что она покидает журнал, а в последовавшем интервью порталу Peopletalk бывший главред рассказала, что вместе с ней из редакции ушло большинство сотрудников.

Причиной своего ухода она назвала желание «двигаться дальше». «Я реализовала практически все, что хотела, в рамках этого издания», — подтвердила Наталия Архангельская. В октябре 2018 стало известно, что она заняла пост креативного директора компании, производящей бытовую технику.

Согласно информации из телеграм-каналов, Ксения Собчак стала «последним сотрудником» L'Officiel, покинувшим журнал.

Журнал L'Officiel появился в России в 1998 году — на протяжении последующих 12 лет главным редактором оставалась женщина, которую называли «российской версией «Дьявол носит Prada», Эвелина Хромченко. Весной 2010 года Хромченко была уволена главой издательства Parlan и бывшим издателем журнала Евгением Змиевцем. В качестве причины увольнения было названо «чрезмерное увлечение Эвелины построением своей личной карьеры в ущерб развитию журнала L`Officiel».

Под «личной карьерой», вероятно, имелось в виду участие Хромченко в съемках программы «Модный приговор» на Первом канале, а также выход ее авторской книги о русской моде и стиле. Сама Эвелина Хромченко заявила в интервью российской версии Forbes, что во всех своих контрактах она подписывалась исключительно «главным редактором журнала L'Officiel», а значит, только повышала рейтинг издания.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что за полгода до конфликта ведущей «Модного приговора» и издателя в редакции появилась супруга Змиевца, бывшая модель Мария Невская, которая заняла пост директора моды.

Катализатором открытого противостояния со Змиевцем якобы стал отказ Хромченко позволить Невской подписывать полосы, выходящие в печать — во всех редакциях печатных изданий эта задача входит в обязанности главного редактора.

К тому же, ее фактически наказали за «прогул», потому что большинство понедельников главный редактор находилась в съемочном павильоне Первого.

В этом случае в ситуацию вмешались представители Les Editions Jalou, которые не хотели просто так расставаться с влиятельным и несомненно опытным главредом. Поэтому уже в сентябре 2010 года они расторгли договор с «Парланом» и отдали лицензию на работу под их эмблемой их конкурентам, «АСТ», куда позвали Эвелину Хромченко на прежнее место работы. За те 6 месяцев, пока ее не было, из L'Officiel ушло большинство рекламодателей, за счет которых обычно существуют глянцевые СМИ. Помимо этого, Les Editions Jalou сделали Хромченко международным редакционным директором.