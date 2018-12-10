«Настоящая икона»: умер кенгуру-качок

Самый известный кенгуру в мире, прославившийся благодаря своему подтянутому телосложению, умер в возрасте 12 лет. Кенгуру Роджер, рост которого составлял 200 сантиметров, стал интернет-сенсацией в 2015 году, когда в сеть попали фотографии его крупных бицепсов и вздувшихся вен. Именно тогда он получил прозвища «король кенгуру» и «Шварценеггер».

Реклама

Мускулистый кенгуру жил в Святилище Кенгуру в Алис-Спрингс на юге Северной территории Австралии. Животное стало местной звездой: его очень любили как смотритель, так и гости Святилища, а Роджер обожал забавы ради разбивать лапами металлические ведра.

О смерти Роджера сообщил основатель Святилища Крис «Бролга» Барнс, опубликовав заявление в своем фейсбуке.

«Сегодня очень печальный день, потому что мы потеряли нашего прекрасного мальчика Роджера», — написал Барнс.

«Десять лет назад я построил это убежище для Роджера и пары его жен Эллы и Эбигейл. Мы построили его, чтобы им было где жить. Роджер был нашим альфа-самцом долгие годы, и он жил, чтобы стать кенгуру, которого люди со всего мира полюбили так же сильно, как и мы его», — поделился директор.

Крис Барнс также сказал, что смерть Роджера отразится на жизни Святилища и его будущем на долгие годы. «Он всегда будет здесь», — сказал он.

Последние несколько лет мистер Барнс регулярно публиковал фото и видео Роджера в интернете. В сентябре 2016 года он рассказал, что стареющий Роджер страдает от артрита, показывая в видео, как животное наклонилось.

«Я бы никогда не смог погладить Роджера так, как сейчас. Он стареет», — сказал Барнс на видео.

У Роджера было и свое фанатское сообщество: смерть мускулистого кенгуру стала настоящей трагедией для его поклонников. Видео, в котором говорится о смерти Роджера, было просмотрено уже более 50 тыс. раз.

«Он был великолепным животным, настоящей австралийской иконой», — написал один из фанатов. Поклонники Роджера пишут о том, что уже скучают по кенгуру и не могут сдержать слез. Многие поддерживают Криса Барнса и пишут ему теплые слова:

«Бролга, спасибо за то, что много лет назад назад спас Роджера и подарил ему замечательную жизнь и удивительный опыт для многих людей, которые навестили Роджера за эти годы», — поблагодарил директора поклонник Роджера

«Спасибо, что любишь его так сильно. Его жизнь прошла полноценно и заслуживает гордости. Роджеру очень повезло, что мы с тобой узнали о нем. Он всегда будет в наших сердцах», — написал другой.

«Он жил яркой и насыщенной жизнью и приносил радость людям по всему миру, благодаря вам, Бролга», — говорится в еще одном сообщении.

Австралиец Крис Барнс подобрал Роджера в 2006 году, когда обнаружил крошечного осиротевшего кенгуренка, сидевшего на обочине дороги рядом со своей мертвой матерью. Бролга выкупил землю и оборудовал на ней небольшой заповедник, чтобы поселить туда Роджера и других кенгуру. Когда Роджер окреп и подрос, он стал вожаком Святилища.

В 2015 году Роджер стал интернет-сенсацией, когда Барнс выложил несколько его фото в интернет. Пользователи были очень удивлены, увидев животное с комплекцией бодибилдера, и у знаменитого кенгуру даже образовался свой собственный фан-клуб.

Барнс и Роджер стали знамениты, и о них даже сняли документальный фильм. В нем есть забавные моменты о том, как Бролга борется с мускулистым кенгуру, который воспринимает действия смотрителя как угрозу занять место Роджера и стать вожаком. Однако на самом деле это просто игра — зрителю понятно, что человек и кенгуру любят друг друга.

Известность Роджера очень помогла мини-заповеднику: ему стали поступать денежные пожертвования от различных организаций. Помогали и обычные люди, которые хотели позаботиться о здоровье кенгуру. И действительно, этот особый вид животных нужно защищать, ведь многих особей сбивают машины и убивают хищники, и за осиротевшими детенышами приходится ухаживать людям.