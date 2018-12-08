Новый Вайнштейн: кого домогался бывший глава CBS

Лесли Мунвеса, генерального директора медиакорпорации CBS, обвинили в уничтожении улик и введении следователей в заблуждение в попытках сохранить свою репутацию и возможность получения компенсации с уходом из компании. Это показало внутреннее расследование компанией обоснованности обвинений в адрес Мунвеса, сообщает газета The New York Times.

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В отчете юристов, нанятых корпорацией, которая не желает платить компенсацию бывшему генеральному директору, говорится, что у CBS нашлось достаточно оснований для того, чтобы отказать Лесли Мунвесу в выплате $120 млн за досрочное расторжение контракта ввиду того, что он заблаговременно ушел в отставку с постов директора и председателя правления телекомпании. Как выяснили юристы, Лесли Мунвес, обвиненный в сексуальных домогательствах, пытался скрыть улики.

The New York Times приводит содержание копии отчета о внутреннем расследовании обоснованности обвинений Лесли Мунвеса в сексуальных домогательствах на рабочем месте. Авторы отчета пришли к выводу, что Мунвес «причастен к совершению многочисленных противоправных действий сексуального характера на рабочем месте и вне его как до, так и после выхода на работу в CBS в 1995 году». Также документ содержит информацию о нераскрытых ранее сексуальных домогательствах Мунвеса.

Адвокаты, проводившие расследование, утверждают, что четырежды разговаривали с Мунвесом, и считают, что он «уклонялся от ответов, говорил неправду и порой намеренно лгал, сводя к минимуму степень серьезности его сексуального проступка».

В том числе и на этом основании авторы документа обвинили Лесли в сокрытии улик и введении в заблуждение следователей для того, чтобы сберечь свою репутацию и право на крупную сумму отступных ввиду досрочной отставки.

Генеральный директор CBS ушел в отставку в сентябре этого года, что стало известно из объявления, опубликованного на сайте медиакорпорации. Лесли Мунвес покинул пост в связи с жалобами на сексуальные домогательства в его адрес. Экс-гендиректора заменил главный операционный директор корпорации Джозеф Янниелло.

В июле журнал The New Yorker опубликовал статью о сексуальных проступках Мунвеса. Газета побеседовала с шестью женщинами, заявившими о домогательствах Лесли в их адрес. По словам пострадавших, инциденты происходили начиная с 1985 года. Одна из женщин утверждает, что Мунвес домогался до нее в 2006 году. Две женщины уточнили, что гендиректор CBS угрожал им, требуя, чтобы они хранили молчание о случившемся. Также в публикации уточняется, что некоторое время спустя еще шесть женщин заявили о неприемлемых действиях сексуального характера со стороны Мунвеса.

Руководство CBS должно было выплатить Мунвесу компенсацию в размере 120 млн долларов при условии, что в результате внутреннего расследования не найдется фактов, подтверждающих домогательства. Экс-гендиректор CBS рассчитывал на меньшую сумму, учитывая, что совет директоров корпорации планировал сокращение отступных.

Вероятно, компания отказывалась верить в то, что Мунвес действительно причастен ко всем этим эпизодам харассмента, которые при их подтверждении сделают из него второго Вайнштейна.

68-летний Мунвес руководил корпорацией более двадцати лет. Примечательно, что он состоял в Комиссии по борьбе с сексуальными преследованиями и поддержке равноправия на рабочем месте.

9 сентября, когда в журнале The New Yorker были опубликованы новые заявления, в которых Мунвеса обвиняли в харассменте, генеральный директор CBS ушел в отставку. В заявлении, опубликованном CBS, также уточнялось, что корпорация пожертвовала $20 млн организациям, которые поддерживают женщин, пострадавших от сексуальных домогательств, и вычла эту сумму из предполагаемой компенсации Мунвеса.

Лесли Мунвеса принято считать одной из самых влиятельных персон на американском телевидении. Свою карьеру он начинал как актер, а позже занялся продюсированием. Мунвеса назначили президентом CBS в 1995 году, а в 2006 году он стал исполнительным директором медиакорпорации.