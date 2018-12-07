«Они продали Меган»: племянник Маркл рассказал о позоре семьи

Племянник Меган Маркл Тайлер Дули рассказал, что его сводные брат и сестра — «позор» всей семьи Марклов. 26-летний телеведущий нового шоу «Королевский мир» на канале MTV рассказал порталу The Sun Online: «Раньше у нас не было суперблизкой семьи, если честно. Но тот факт, что теперь целый мир следит за тем, как себя ведут мой отец (Томас Маркл-младший — «Газета.Ru») или тетя Саманта, напоминает открытую рану, выставленную на всеобщее обозрение».

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На данный момент Дули занимается выращиванием каннабиса на своей ферме в Орегоне, где наркотическое вещество разрешили к продаже в качестве медицинского препарата в 2015 году.

По его словам, тяжелее всего ему сейчас приходится из-за отсутствия частной жизни, бороться с которым тяжело и непривычно. «Это смущает и печалит одновременно», — прокомментировал Дули. Он признал:

«Мой отец и тетя Саманта продали моего деда, мою семью, продали Меган. С этим сложно справиться».

У сводного брата герцогини Сассекской Томаса Маркла-мл. есть двое сыновей от брака с Трейси Дули — Тайлер и Томас. Отец двоих детей работал слесарем в Орегоне, и в прошлом имел проблемы с законом. Маркл-мл. был арестован в прошлом январе — его подозревали в том, что он приставил пистолет к голове женщины во время пьяной ссоры. Позднее ему предъявили обвинения в угрозах и незаконном применении огнестрельного оружия.

Теперь Тайлер Дули не общается с отцом и признается, что его единственной семьей остались мать, брат и дедушка. «Мы все еще близки и находимся в хороших отношениях, но с другой частью семьи дела обстоят иначе, их жизни проходят в таблоидах, и это тяжелее всего». Дули рассказал, что теперь новости — единственный ресурс, из которого он черпает информацию о своей семье, потому что он не поддерживает с ней контакт.

Племянник Меган Маркл признался, что в последний раз разговаривал с нынешней герцогиней Сассекской примерно три года назад, но росли они, несмотря на то, что она его тетя, вместе «в нормальной американской семье».

Возможно, со своим отцом фермер и телеведущий не разговаривает, но вот с дедушкой Томасом, отцом Меган Маркл, у него по настоящему теплые отношения — Тайлер описывает человека, который приносит перманентную головную боль всей королевской семье, как «любящего плюшевого медведя».

Звезда реалити-шоу о жизни молодых аристократов отдельно обозначил, что он хотел поговорить о своем дедушке, который, по его словам, вовсе не так плох, а для Меган Томас Маркл якобы был готов на все, лишь бы она была счастлива.

«Он был очень хорошим родителем. Даже если это расходится с существующим мнением о нем в прессе, мне все равно, потому что я могу сказать вам под запись, что он очень добрый, заботливый и любящий человек, который обожает Меган».

С тех пор, как стало известно, что актриса сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл станет женой принца и, вместе с этим, частью одной из самых известных и привилегированных семей в мире, ее отношения с отцом сильно испортились.

Маркла практически вычеркнули из списка приглашенных на главную королевскую свадьбу года 19 мая, когда стало известно, что он решил подправить свой имидж в СМИ заказными снимками у папарацци. На тех фото Маркл занимается спортом, ездит на примерку в магазин мужских костюмов — настоящего портного предоставила королевская семья — и читает большую книгу про историю Великобритании.

Бывший голливудский осветитель сам признался в интервью, что заплатил денег фотографам, потому что раньше таблоиды снимали его на выходе из супермаркета с бутылками пива, унитазами и так далее. После этого Маркл несколько раз собирался приехать на свадьбу дочери и столько же раз отменял поездку, но в итоге за него все решил сердечный приступ, а по часовне святого Джорджа в Виндзорском замке невесту вел принц Чарльз.

Когда зашла речь о Меган, Тайлер Дули отметил в интервью The Sun Online, что она «всегда много работала» — в этом смогли, в первую очередь, убедиться уволившиеся помощники требовательной герцогини. Он добавил:

«Она была молодой девушкой с большими амбициями. Она хотела войти в историю».

Племянник жены принца Гарри не смог найти оправдания действиям своей тети Саманты, самостоятельно приехавшей в Лондон в октябре 2018: «Я точно не знаю что произошло, но то, что она сделала, нельзя объяснить. Нельзя оправдать то, что сделал каждый из них».

Дочь Томаса Маркла от первого брака заявила охране Кенсингтонского дворца, что она бы хотела повидаться с герцогиней Сассекской, но в итоге ей ожидаемо удалось передать только письмо.