Рождество без открытки: Кардашьяны нарушают традиции

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что в этом году знаменитое семейство обойдется без рождественской открытки — фотосессии, в которой принимает участие весь клан Кардашьян-Дженнер. В интервью для E! News Ким призналась, что традицию пришлось нарушить из-за ее матери:

«Крис отказалась. Она просто такая: «У меня больше нет сил, чтобы договариваться со всеми своими и вашими детьми».

Однако Ким не сдается: звезда рассказала, что придумала план, как заманить всех своих братьев и сестер на съемку, поскольку «открыточный вопрос» ее действительно беспокоит.

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«Моя идея состоит в том, что я собираюсь сделать несколько тематических снимков, касающихся того, как должна одеваться наша семья, — объяснила она, — Я скажу им, чтобы они пришли на полчаса к фотографу и сделали несколько быстрых совместных снимков на улице. Или, возможно, я объявлю: «Ребята, все спланировала. Я говорю вам время, место и не оставляю никаких исключений. Либо вы приезжайте, либо вас не пустят на рождественскую вечеринку».

В прошлом году Кардашьян боролись с одной из сестер, Кортни: семейство ругалось, потому что никак не могло определиться с датой съемок из-за слишком плотного графика звезды, который та отказывалась корректировать. Ким призналась, что «благодарна прошлогодней рождественской открытке» лишь за то, что все это сумасшествие закончилось. «Это было очень драматично», – подытожила Ким.

Релиз ежегодной открытки был одной из самых ожидаемых фишек клана у фанатов. В особенности все ждали прошлогоднего выпуска: поклонники предполагали, что Кайли Дженнер появится на календаре и подтвердит тем самым слухи о своей беременности. Однако релиз произошел только в феврале — уже после рождения Сторми.

Пока вся семья может и не собраться вместе, чтобы сняться для новой открытки, поклонники Ким, ее мужа Канье Уэста и их детей Норд, Сэйнта и Чикаго, подкидывают альтернативные идеи. Один из фанатов написал в твиттере: «Мне кажется, что после драмы, которая произошла в прошлом году, в этом году мы не увидим рождественскую открытку Кардашьян-Дженнер, но я бы с радостью посмотрел на открытку Кардашьян-Уэст!». На это Ким ответила: «Ничего себе, ты читаешь мои мысли». Таким образом, хоть в семействе Кардашьян-Дженнер за год прибавилось еще несколько маленьких детей, фанаты могут надеяться как минимум на праздничную открытку от Канье Уэста и Ким Кардашьян.

Напомним, в прошлом году для рождественской открытки снимались Ким и Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, а также самые младшие члены семейства: старшая дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян и трое детей Кортни Кардашьян и Скотта Дисика.

Ким и Канье решили лишний раз не тревожить вспышками фотокамер своего новорожденного сына Сэйнта Уэста, поэтому открытка осталась без самого маленького Кардашьяна.

Съемка прошла в минималистичном стиле: члены семейства снялись в джинсах и белых майках, а Ким, Кортни и Кендалл в этот раз обошлись без яркого макияжа, чтобы на снимках выглядеть более естественно. В качестве скромных декораций дизайнеры выбрали елку и подарки, завернутые в крафтовую бумагу. Также поклонников Кардашьян-Дженнер очень удивило то, что на снимках нет беременных Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян, которые долгие годы подряд не пропускали ни одной рождественской открытки.

Первая рождественская открытка от семьи Кардашьян появилась в конце 80-х: она была черно-белой, и для нее снялась Крис со своим первым мужем Робертом Кардашьян. Вместе с ними позировали их дочери Ким, Кортни, Хлои и сын Роб.

В начале 90-х для открытки уже объединились две семьи: Кардашьян и Дженнер. В той легендарной съемке приняли участие Крис и ее второй муж Брюс Дженнер: они сфотографировались возле елки в окружении своих детей от первых браков. С 2006 года почти на всех рождественских открытках состав звездного семейства не менялся: Крис и Брюс Дженнеры, Ким, Кортни, Хлои и Роб Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер.