Золотой ребенок: что фанаты усмотрели в видео Кайли Дженнер

6 декабря компания Google опубликовала список видео на ютьюбе, которые показались зрителям самыми интересными. В мировой топ вышло видео, которое получило название «Нашей дочери» — оно было выложено в официальном аккаунте Кайли Дженнер в социальной сети в феврале 2018 года и собрало 76 млн просмотров за 10 месяцев. Но не количество просмотров привело его в топ — оно оказалось самым трогательным.

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В ролике рассказывается история, которая не попала ни в одно СМИ, что для представителя клана Кардашьян, не расстающегося со смартфоном, крайне нетипично.

11-минутный ролик авторства канадского видеографа Тайлера Росса был опубликован в день, когда Кайли Дженнер объявила, что родила девочку Сторми. В течение нескольких месяцев до этого пресса не прекращала спекулировать на вопросе о том, действительно ли младшая дочь Крис Дженнер беременна.

Успех, который пришел к известному только в узких кругах Россу всего за несколько часов, был ошеломительным — с тех пор он уже снял видео для Дрейка, рэперов Future и FKA Twigs. Все началось с того момента, когда видеограф стал частью съемочной группы, которая занималась производством культового видео Канье Уэста на композицию «Famous». Росс также занимался монтажом видеоподарка от Канье для его супруги Ким Кардашьян-Уэст на ее 36-й день рождения.

Позже Тайлер Росс сблизился с отцом дочери Кайли, рэпером Трэвисом Скоттом, когда 25-летний исполнитель поехал в совместный тур с Кендриком Ламаром в 2017 году. Вслед за этим оператору дали возможность снимать каждую деталь проходящей беременности звезды из инстаграма и одной из самых богатых женщин, «сделавших себя самостоятельно», как выражаются составители списков Forbes.

В самом популярном видео года есть съемки с ультразвуковой диагностики 21-летней мамы, кадры интервью с родственниками и друзьями и даже моменты, заснятые через несколько минут после рождения ее ребенка.

Видео начинается с кадров из семейного архива семьи Кардашьян-Дженнер, сделанных перед рождением самой Кайли: ее мать Крис показывает на свой живот, а ее отец Брюс, теперь уже Кейтлин, Дженнер говорит: «Мы ждем тебя, Кайли». Все оставшееся время видео демонстрируются небольшие семейные мероприятия с родственниками Скотта и Дженнер — День благодарения, Рождество и пижамная вечеринка в честь рождения будущего ребенка.

Официальных заявлений будущая молодая мать решила не делать. По словам самой Кайли, ей хотелось, чтобы эта беременность осталась между ней и ее близкими людьми — это событие стало одним из немногих, которыми звезда инстаграма не поделилась со своим 121 млн подписчиков.

Все Кардашьяны с истинным мужеством ходили на ток-шок к Эллен и на вечернее шоу Джеймса Кордена, где всячески переводили тему на протяжении девяти месяцев. Одним из самых пугающих сегментов в программе британского комика для его гостей остается тот, в котором звезды шоу-бизнеса должны выпить или съесть нечто отвратительное вроде сока устрицы, если не хотят отвечать на каверзный вопрос.

Все родственники Кайли предпочли съесть тысячелетнее яйцо или выпить смузи из сардин, чем ответить на мучительный вопрос о положении девушки.

Примечательно и то, что все «источники, близкие к ситуации», которые обычно раскрывают все подробности жизни скандальной и популярной семьи порталам о жизни звезд, на этот раз упорно молчали и не давали никаких четких ответов.

Примерно в одно время с Кайли забеременела ее старшая сестра Хлои Кардашьян — модель и предприниматель родила свою дочь Тру от баскетболиста Тристана Томпсона 12 апреля 2018 года. Но свою беременность Хлои все же решила обнародовать на последних месяцах — возможно это было сделано для того, чтобы у нее была возможность рекламировать леггинсы и авторскую фитнес-программу для молодых мам.

Первым же пополнением в семье Кардашьян в этом году стало рождение дочери Ким Кардашьян. 15 января 2018 года суррогатная мать родила ее дочь. Впервые звезда показала лицо новорожденной Чикаго в своем инстаграме спустя 5 недель после ее рождения — 20 февраля. Однако те, кто внимательно смотрел ролик Кайли, могли рассмотреть лицо Чи, как ее называют в семье, на 20 дней раньше подписчиков Ким.

Девочке дали довольно экзотическое имя в честь родного города ее отца Канье Уэста, а менеджеры знаменитой баскетбольной команды Chicago Bulls признали ее почетным членом команды. Они также подарили новорожденной майку и худи с номером 1 и слюнявчик с логотипом клуба.