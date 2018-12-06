«Прости за эту боль»: как Натали пристыдила Джессику

Голливудская актриса Натали Портман, которую довольно редко можно заметить замешанной каком-либо скандале, поругалась с певицей и предпринимательницей Джессикой Симпсон. На днях актриса дала интервью USA Today, в ходе которого поговорила о своем новом фильме «Голос люкс» (Vox Lux), в котором сыграла роль. В процессе разговора, между делом, Портман критически отозвалась об обложке журнала, на которой была Джессика Симпсон. Вслед за критическим высказыванием последовала незамедлительная реакция самой певицы.

В новом фильме Натали сыграла девочку-подростка, которая стала звездой. В ходе рассуждений о кумирах сцены актриса вдруг вспомнила о Джессике Симпсон, которая много лет назад, будучи еще юной, снялась для обложки журнала в весьма противоречивом виде.

«В подростковом возрасте мне в руки попала обложка с Джессикой Симпсон в бикини с заголовком «Я девственница». Не знаю, что этим пыталась сказать героиня этой съемки», — вспомнила актриса.

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Джессика Симпсон, поп-звезда конца 90-х и начала 2000-х была задета словами Портман. Ответ на ее слова Симпсон решила опубликовать в соцсетях свое заявление:

«Я разочарована. Утром прочитала, что смутила Натали своей фотосессией в бикини, сделанной еще в 1999 году, когда я была девственницей. Как публичные персоны, мы обе прекрасно знаем, что нам не всегда полностью удается контролировать собственный имидж. Шоу-бизнес все сам расставляет по местам, определяя наше место. Тем не менее, меня учили быть собой и уважать различные способы самовыражения женщин, — объяснила певица.

— Я верила в это тогда и продолжаю верить, что выглядеть сексуально в бикини и гордиться своим телом — не означает заниматься сексом. Я всегда старалась подавать женщинам пример того, что они могут выглядеть так, как им хочется. Сила — внутри нас… Я следую этому правилу всегда и не стыжу других женщин за их выбор», — ответила Симпсон на критику в своем инстаграме.

Натали Портман не стала подливать масла в огонь и разжигать конфликт, поэтому решила просто корректно пояснить свои слова. На следующий день в беседе с корреспондентом ET актриса призналась, что вовсе не хотела обижать Джессику.

«Я не хотела никого стыдить. Я имела в виду сообщения, посылаемые средствами массовой информации молодым женщинам. Прошу простить меня за боль, которую причинили мои слова. Я этого не хотела. Я совершила ошибку, упомянув имя. Мне стоило выразить свою мысль, не переходя на личности», — призналась Портман.

«Я полностью согласна с тем, что для женщины должно быть нормально одеваться так, как она хочет и вести себя так, как ей кажется нужным и при этом не подвергаться осуждению», — продолжила Портман в твиттере. — Я только хотела сказать, что была смущена тем, что девушка, достигшая совершеннолетия, предстает перед людьми в таком виде, а в то же время в средствах массовой информации появляются вот такие сообщения о том, как должны вести себя девушки и женщины», — снова объяснила актриса.

«У меня нет ничего, кроме уважения к твоему таланту и голосу, который ты используешь для расширения прав и возможностей женщин во всем мире», — добавила Натали.

Источник, близкий к Джессике Симпсон, сообщил изданию People, что певица очень серьезно относится к своей репутации, будучи защитницей женских прав, что и вызвало ее бурную реакцию.

«Джессика крайне серьезно относится к тому, что может повредить ей как образцу для подражания, и ей было больно читать эти комментарии», — рассказал источник.

По его словам, певица твердо убеждена в поддержке прав женщин на их свободу и проявление индивидуальности. Она понимает, что индустрия поп-музыки в то время выглядела для нее по-другому и поэтому решила надеть бикини для фотосессии. Также источник утверждает, что слова Натали Портман, сказанные в интервью и написанные в твиттере, успокоили певицу. Инсайдер уверяет, что конфликт исчерпан.