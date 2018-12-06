Пора все менять: назван главный цвет 2019 года

Институт цвета Pantone объявил, какой цвет станет символом наступающего года. На этот раз специалисты сочли, что внимание следует обратить на оттенок 16-1546 — «Живой коралл». В его состав вошли оттенки яркого апельсина с золотым подтоном: по словам создателей, все это отображает то, что дают коралловые рифы представителям морской фауны — и именно, тепло, укрытие и пищу.

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Каждый декабрь на протяжении последних 20 лет институт присуждает различным оттенкам почетное звание «Цвета года».

При составлении рейтингов учитываются последние тенденции в индустрии моды, дизайна и изменения в сознании людей. Согласно информации из пресс-релиза Pantone, цвета могут заключать в себе «наш коллективный опыт и отражать все то, что происходит в глобальной культуре в отрезок времени».

Представители Pantone подчеркнули, что цвет на 2019 год был выбран за то, что он символизирует «врожденную потребность в оптимизме и радостных надеждах» и «аутентичный и захватывающий опыт, который дает близость». Второй пункт признали решающим из-за растущей популярности социальных сетей и иллюзии вседозволенности и незащищенности, которую усиливают современные технологии.

Вице-президент института цвета Pantone Лори Прессман рассказала порталу TIME, что цвет является отдельным языком, и он, ко всему прочему, «неразрывно связан с культурой». Прессман продолжила: «Мы видим, как экология занимает важное место в мире, где мы живем сегодня, по двум главным причинам, и одна из них — степень нашей зависимости от технологий».

«Поскольку мы так привязаны к чему-то, чего на самом деле не существует, нам правда важно стать ближе к тому, что реально», — заключила вице-президент. А ничего более реального, чем природа, для человечества не существует, поэтому выбор натурального, а не синтетического оттенка с задачей справляется.

В качестве второй причины Лори Прессман выделила «понимание наших природных ресурсов». По ее словам, цвет, который отразит грядущий год, должен быть «жизнеутверждающим» и придавать человечеству энергию жизни в непростые времена.

Pantone не стали единственными, кто нашел коралловый привлекательным — в рамках прошедших недель моды, которые призваны диктовать тренды на будущий сезон весна-лето 2019, молодые модельеры и крупные марки одели многих моделей именно в цвет апельсина. Коралловый с налетом золота встречался у линеек как спортивных брендов, так и в вечерних платьях более «взрослых» модных домов.

Институт цвета многократно призывал не относиться к его выбору как к руководству к действию, поэтому срочно скупать в магазинах вещи «под живой коралл» не стоит. Да и цвет, сам по себе, может пойти далеко не всем — многие оттенки оранжевого могут сделать облик жителей Средней полосы несколько болезненным, однако на смуглой коже большинство коралловых выглядит уместно.

К тому же, цвет по-настоящему отображает одну из глобальных проблем человечества — кризис в экологической обстановке: от загрязнения, в первую очередь, страдают океаны, а специалисты бьют тревогу из-за высокой смертности целых коралловых рифов в ледствие высокого содержания отравляющих веществ и пластика в воде.

«Живой коралл» придет на смену глубокому фиолетовому или, так называемому, «ультрафиолету», который Pantone предрек в прошлом декабре. Тогда выбор был частично данью памяти легенде поп-музыки Принцу — целая секция его костюмов для выступлений была выполнена в оттенках фиолетового.

Также своим решением организация намекала на необходимость изменения политического климата по всему миру, а в общественном сознании этот оттенок остается символом таинственности и мистики. И в этом сотрудники Pantone угадали: подъем феминистического движения спровоцировал повальное увлечение сверхъестественным, культом волшебства.

Чего стоит только «охота на ведьм» или «охота ведьм», как это выражение перефразировали некоторые активисты движений против сексуального харассмента. И их действия, как мы знаем, возымели даже чересчур сильный эффект в Соединенных Штатах, так что решение института во многом оказалось пророческим.

Если для того, чтобы люди по всему миру перестали воспринимать ресурсы планеты как должное, нужно всего лишь выбрать новый цвет, под эгидой которого и произойдут перемены, то человечество останется перед институтом цвета в большом долгу.