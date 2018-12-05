Так больше нельзя: распался брак Карди Би

Шоу-бизнес продолжает убивать любовь: еще одна звезда призналась, что ее отношения под угрозой. Рэперша Карди Би выложила в инстаграме видеообращение к подписчикам, в котором призналась в том, что ее брак с рэпером Offset вскоре придется расторгнуть. Она рассказала, что устала от вечных вопросов о сложных отношениях с мужем, и призналась, что ее попытки наладить контакт с избранником так ни к чему и не привели.

«Многие пытались разузнать у меня об этом. Знаете, я пыталась сохранить отношения с отцом своего ребенка очень долго. Мы хорошие друзья и бизнес-партнеры, он всегда рядом со мной, мы очень любим друг друга. Между нами давно ничего не получалось, и никто в этом не виноват. Я думаю, что мы просто переросли нашу любовь. Мы больше не вместе. Развод займет какое-то время, но я всегда буду любить его, потому что он отец моей дочери», — поделилась певица. Сам ролик звезда подписала: «Вот и все. Мир и любовь».

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Брак Карди Би и Offset продержался всего полгода. В июле у пары родилась дочь, которой дали необычное имя Калчер Киари Цефус. Девочка стала первенцем для Карди, а 26-летний Offset стал отцом в пятый раз: до встречи с Карди Би у него уже было четверо детей от разных отношений.

Кажется, у Карди сейчас не лучший период в жизни. Два месяца назад она оказалась замешана в громком скандале, который не утих до сих пор. Рэперше предъявили несколько обвинений в ряде правонарушений, в числе которых были нападение и преступная неосторожность.

Карди Би должна была явиться в суд 3 декабря, однако проигнорировала заседание, поскольку была занята другим, более важным делом. Звезда отдыхала на пляже в Майами и принимала участие в очередной съемке, из-за чего не смогла появиться в суде. Снимки с морского побережья в образе тигра (с мордой животного на ягодицах) увидели представители суда и пригрозили певице арестом, в случае если она снова проигнорирует заседание. Однако адвокат Карди Би утверждал, что присутствие певицы на суде не является обязательным. Представители суда не согласились с таким выводом и ответили, что Карди должна вернуться в Нью-Йорк до 7 декабря.

«Вы должны передать ей, что если она не появится на заседании 7 декабря, то, скорее всего, суд назначит ей ордер на арест», — гласит сообщение для адвоката Джеффа Керна.

Инцидент, из-за которого Карди Би преследует суд, произошел в одном из нью-йоркских стрип-клубов 15 августа 2018 года. Скандально известная певица решила выяснить отношения с двумя сестрами-барменами.

Поводом для разногласий стали подозрения Карди в том, что одна из девушек состояла в интимных отношениях с ее мужем. Рэперша предъявила претензии, в стрип-клубе завязалась драка. Однако сама певица в ней не участвовала: ее охранники и другие мужчины, сопровождавшие Карди, напали на барменов с бутылками и стульями, чем нанесли серьезные травмы. Помимо сестер также пострадали еще девять невиновных работников клуба, которые впоследствии дали показания офицерам полиции.

1 октября рэп-исполнительница явилась в нью-йоркский полицейский участок, где ей предъявили обвинения в нападении в связи с дракой.

Карди, настоящее имя которой — Белкалис Алманзар, обвинили в одном случае нападения, двух мелких правонарушениях и преступной неосторожности. Чтобы доказать свою невиновность, певица должна была явиться в суд 29 октября, однако позже дату заседания перенесли на начало декабря.



Корни этой драки идут из долгосрочного скандала между Карди и сестрами-барменами. Адвокат сестер Джозеф Такофина утверждает, что нападение было заказано, и более того, певица рассказала о нем у себя в соцсетях.

«Видимо, она думает, что звездный статус ставит ее выше закона, раз уж она хвасталась многим людям в социальных сетях, что устроила эти жестокие нападения. Но придется вернуться в реальность», — заявил адвокат в своем электронном письме.

Тем временем адвокат рэперши Джефф Керн уверяет, что Карди Би «не причинила кому-либо вред», однако видеозаписи с драке в клубе заставят каждого в этом усомниться.