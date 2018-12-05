Сделали хуже: женщин погубила борьба с харассментом

Уолл-стрит охватила лихорадка борьбы с сексуальным харассментом. Как рассказало агентство Bloomberg, на бирже стараются пресечь любые контакты между мужчинами и женщинами, и теперь, в свете движения #MeToo, которое зародилось в Голливуде на фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном, дамы в индустрии получили статус аутсайдеров.

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Работникам Уолл-стрит больше нельзя проводить деловые ужины с коллегами женского пола, запрещено сидеть рядом с ними во время полетов в командировки. Номера в гостиницах для сотрудников одной компании призывают бронировать на разных этажах, а встреч один на один рекомендуется избегать.

Все из-за того, что женщины стали потенциально опасны — любой физический контакт или необдуманная фраза могут стоить легкомысленным брокерам карьеры. Вследствие этого карьеристкам приходится куда тяжелее, чем было раньше, потому что теперь заводить рабочие связи и контакты становится практически невозможной задачей.

Многие высказывают мнение, что подобные меры предосторожности во времена многочисленных доносов на начальство и сослуживцев со стороны сотен женщин по всему США, так называемой «охоты на ведьм», популяризировал вице-президент страны Майк Пенс. В марте 2017 года Пенс признался, что он избегает любых ужинов с представительницами противоположного пола, кроме собственной жены, потому что не хочет быть заподозренным в домогательствах.

Мир финансов явно не готов устраивать тренинги для работников индустрии, вместо этого сегодня в нем можно наблюдать самую настоящую сегрегацию женщин.

Практика проста — если не приближаться к женщине, оскорбить ее практически невозможно, а снижение рисков для финансистов дело привычное.

Журналисты портала Bloomberg узнали более чем у 30 руководителей организаций, что они по-настоящему напуганы движениями против харассмента. Бывший управляющий директор банковского холдинга Morgan Stanley Дэвид Бансен сравнил совместную работу с женщинами за последний год с «чувством хождения по яичной скорлупе».

Один из менеджеров по инфраструктуре даже заявил, что он не станет беседовать с сотрудницами в помещениях без окон, кроме того, он признался, что «держит дистанцию в лифтах». Последнее наверняка дается ему особенно нелегко, если в лифте больше трех человек. Другой сотрудник, пожелавший остаться анонимным, рассказал о своем личном правиле не встречаться за ужином ни с одной женщиной из офиса в возрасте 35 лет или моложе — очевидно, женщин после 35 опасность случайного харассмента минует за выслугу лет.

Основная проблема состоит не в том, что все мужчины в этой сфере — потенциальные насильники, а в том, что чрезмерная политкорректность и желание сделать как можно лучше и правильнее ведет туда же, куда обычно. Поскольку дела о харассменте в больших корпорациях выставляют на всеобщее обозрение, репутация холдинга из-за одного сотрудника может понести неоценимый урон.

Теперь женщинам приходится действительно расхлебывать то, что заварили активистки, а в тех областях, где лишь совсем недавно женщины стали приобретать то же влияние, что и мужчины, снова отказываются принимать женщин на работу. Мало ли.

Главный исполнительный директор брокерской фирмы LaSalle Securities Лиза Кауфман заметила, что перемены пришлись на то время, когда женщины занимают недостаточно руководящих позиций, чтобы смена регламента прошла наиболее безболезненно для всех работников. «Женщин-руководителей недостаточно, чтобы они могли привести новое поколение вместе с собой, — подчеркнула Кауфман. — Продвижение по службе обычно возможно, когда старший сотрудник знаком с вашей работой, дает вам возможность показать себя и готов отстаивать ваши интересы в фирме».

А вот мужчины, работающие в одном коллективе с женщинами, начали бояться, что если они будут лоббировать интересы коллег женского пола, это спровоцирует подозрения и ложные обвинения. Если эта политика изоляционизма продолжится, всем сотрудницам больших и маленьких компаний придется выходить на новые митинги с призывом не бояться приблизиться к ним, чтобы передать бумаги.

О сложившейся ситуации эксперты предупреждали еще в начале «гонений» приблизительно год назад, потому что заставить бояться куда проще, чем заслужить уважение.

Возможно, в этом и состояла ошибка активистов с воинственными слоганами вроде «Это охота ведьм. Я ведьма, и я охочусь на тебя».