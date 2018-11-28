Кровавые реки: Меланья Трамп потрясла американцев

Белый дом в США традиционно преобразился к наступающим рождественским и новогодним праздникам при помощи первой леди Меланьи Трамп. Однако уже второй год подряд попытка бывшей словенской модели украсить главное здание в стране оригинально спровоцировала пользователей социальных сетей воспользоваться ее идеями, чтобы ее же и высмеять.

The People's House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.

Дело в том, что на американцев декорации коридора Белого дома произвели пугающее впечатление — симметрично расположенные алые «елки», созданные из тысяч ветвей алых ягод, ассоциируются у них, в основном, с реками крови в фильмах ужасов.

Реклама

Между тем, Меланья Трамп трудилась над этим проектом на протяжении долгих месяцев.

Возможно этот холл не вызвал у нее отрицательных эмоций, потому что первая леди не знакома с творением «сказочника» Стэнли Кубрика «Сияние» или хита уходящего года «Рассказ служанки».

Фоторепортаж: Меланья Трамп украсила Белый дом к Рождеству __is_photorep_included12073093: 1

Пользователи твиттера поделились своими версиями того, как можно было дополнить декор: у одного из них в центре коридора появились жуткие призраки близняшек, знаменитых фразой «Поиграй с нами, Томми», а другие «надели» елкам белые колпаки из сериала-антиутопии.

Да и сама Меланья, как согласились в интернете, в официальном видеоролике из Белого дома выглядела не как гостеприимная хозяйка — черный плащ, высокие темные сапоги и ярко-красные перчатки, которые супруга Дональда Трампа надевала, чтобы не уколоться о ветви натуральных елей, смотрелись зловеще.

Bold choice going with decorations inspired by the Handmaid's Tale. pic.twitter.com/Ze2kZX65lp — Nick Jack Pappas (@Pappiness) 26 ноября 2018 г.

В залах были размещены традиционные деревья с украшениями и светящимися гирляндами в традиционных цветах, с которыми ассоциируют Трампов — в белом и золотом. В своем твиттере первая леди рассказала, что темой ее проекта стали «Американские сокровища», и поблагодарила волонтеров, которые украшали Белый дом по ее планам и эскизам.

Защитники репутации бывшей модели — их, впрочем, немного, — ополчились на остроумных комментаторов и написали, что у первой леди отменный вкус и стиль, а ее ненавистникам стоит вернуться к заботам о собственной жизни.

В прошлом году Меланья Трамп также подверглась критике за необычный выбор праздничных украшений. Представлению американцев о рождественском духе не соответствовали голые ветки деревьев, выкрашенные в белый цвет и подсвеченные светильниками в холодных тонах.

Тогда полет фантазии и приверженность к минимализму супруги Дональда Трампа заставили пользователей интернета провести аналогию со Снежной королевой и заявить, что именно так выглядит душа супруги непопулярного американского президента — холод, отсутствие эмоций и ощущение полной обреченности.

В этом году распространение получила небольшая пародия на диалог миссис Трамп и ее декоратора, которую сочинили противники дизайнерских решений первой леди.

Согласно этому «сценарию», дизайнер интерьера поставила задачу не сделать вход похожим на «замок Белой ведьмы» из «Хроник Нарнии», как в прошлом году, на что Меланья предложила красный цвет. А позже уточнила, что красными будут не милые классические украшения, а деревья — «как кровь моих врагов».

Некоторые представители СМИ утверждают, что очередная волна общего недовольства по надуманной причине показывает, что нация и ее первая леди как никогда далеки друг от друга.

Когда обязанности Меланьи исполняла Мишель Обама, декорации не старались сделать модными — их посвящали сказкам и семейным ценностям. В 2016 году накануне своего последнего Рождества в Белом доме жена Барака Обамы явно не старалась сделать праздник .

Традиционный прием для детей из семей американских военнослужащих прошел тогда в окружении множества елочных шаров, которые послужили материалами для гирлянд. Массивные ели были украшены детскими игрушками вроде кукол и персонажей «Щелкунчика», а самой необычной секцией стала комната, посвященная двум собакам семьи — Бо и Санни.

It's nice to have a friend that works in the White House because I get a tour. #ObamaChristmas #DontNeedYoGoNextYearBecauseTrump pic.twitter.com/iHz5Gh4HB3 — TJ (@traveler4life2) 16 декабря 2016 г.

В их честь соорудили пушистые реплики двух черных португальских водяных собак, именно так называется порода, а по краям поставили два «дерева» из их любимых теннисных мячей. Дети даже смогли познакомиться с Санни и Бо после небольшого обеда и вручения памятных сувениров. Гостей той небольшой презентации ждали классические имбирные пряники и уменьшенная шоколадная копия Белого дома.

И хотя к стилю одежды бывшей первой леди возникло немало вопросов с уменьшением популярности Обамы, никто не возражал против ее представления о том, как нужно украшать Белый дом.