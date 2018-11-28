«Это же твоя дочь!» Почему Бэкхемы целуют детей в губы

В понедельник, 26 ноября, Дэвид Бэкхем опубликовал в своем инстаграме снимок с семилетней дочерью Харпер, который подписчики спортсмена сочли довольно спорной. Дело в том, что на фотографии на фоне катка и рождественской елки Бэкхем целует свою дочь в губы, что и стало поводом для дискуссии в комментариях к публикации.

Реакция на фото оказалась преимущественно негативной: подписчики сочли это фото как минимум странным, а кто-то и вовсе неприличным.

«Дэвид, это же твоя дочь...зачем ты целуешь ее в губы…?», — возмутился один из подписчиков Бэкхема.

Конечно, нашлись и те, кто поддержал спортсмена и нашел эту фотографию умилительной: «Если вы видите на фото нечто иное, чем маленькую девочку, которая любит своего отца, это говорит о состоянии вашего ума», — написал пользователь под ником tatsaf666.

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В числе сторонников Бэкхема оказался игрок в американский футбол Том Брэди. «Папа и дочь. Так мило!» — прокомментировал спортсмен.

Однажды Том Брэди тоже попал под огонь яростных противников того, чтобы родители целовали в губы своих детей. В феврале этого года вышел документальный фильм «Том против времени», в одном из эпизодов которого футболист в течение нескольких секунд целует своего одиннадцатилетнего сына Джека. На Брэди также обрушились с недоумевающими комментариями и поучениями.

Судя по всему, назидательные комментарии в соцсетях совсем не работают. Снимок Дэвида и Харпер — уже не первая фотография с поцелуем отца и дочери. В 2017 году он выкладывал похожий снимок с семейных каникул в Африке — его подписчики восприняли не менее критично. Бекхэму даже пришлось объясниться в своей онлайн-трансляции в фейсбуке:

«На самом деле меня критиковали за то, что я поцеловал свою дочь в губы. Так выросли я и моя супруга, и мы поступаем с нашими детьми точно так же. Мы хотим показать детям нашу любовь, заботу и поддержку», — объяснил Бэкхем. При этом экс-футболист успокоил зрителей и уточнил, что Бруклина они в губы не целуют: «Бруклину уже 18, и это могло бы показаться немного странным».

Примечательно, что супруга Дэвида Виктория тоже однажды выложила фотографию поцелуя со своей дочерью, но вместо умилительных комментариев точно так же получила свою порцию критики.

Споры о том, можно ли родителям выражать любовь к детям посредством поцелуя в губы, давно ведутся и за пределами страниц семей Бэкхемов и Брэди в соцсетях. Еще в 2010 году детский психолог Шарлотта Резник решила поднять эту тему, что стало поводом серьезной дискуссии.

«Если вы начнете целовать своих детей в губы, когда вы остановитесь? Вы только запутаете ребенка», — сказала в интервью Independent. Резник уточнила, что когда ребенку исполнится 4 или 5 или 6 лет и наступит его сексуальное осознание, поцелуй в губы может спровоцировать неправильное понимание действительности.

«Даже если такого никогда не произойдет с ребенком, это просто слишком странно! Если мама поцелует папу в губы и наоборот, что будет значить, когда я, маленькая девочка или мальчик, поцелую в губы свою маму или папу?» — объяснила психолог.

Однако с точкой зрения Шарлотты Резник согласятся не все ее коллеги: в 2015 году Фиона Мартин из сиднейского Центра детской психологии заявила, что совет Резник может смутить многих родителей и сказала, что все, что способствует возникновению «эмоциональной связи» между родителями и их детьми — это хорошо.

Если среди психологов и существуют разногласия на предмет подобного проявления любви, то дантисты все-таки, скорее, против. Стоматологи категорически отговаривают родителей целовать своих маленьких детей в губы, поскольку это может принести вред с физиологической точки зрения. Дело в том, что тонкая детская зубная эмаль сильно отличается от сформированной эмали взрослого человека и более подвержена к заражению. Дантисты предупреждают, что всем родителям, прежде чем поцеловать в губы своего ребенка, стоит помнить о распространении бактерий, которые могут вызвать кариес у хрупких детских зубов.