«Он порядочный»: как королева красоты вышла за короля

То, что король Малайзии Мухаммад V на минувшей неделе взял в жены Оксану Воеводину — обладательницу титула «Мисс Москва» 2015 года, — стало сенсационной новостью. При этом выясняется, что 49-летний король Малайзии регулярно посещал свою 25-летнюю невесту в России более года.

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Статус супруги короля пока что не комментируется. Данный вопрос предстоит решать самому королю и Совету правителей. Пока что Оксана Воеводина удостоена лишь ненаследственного почетного титула «Датин», который автоматически присуждается супруге любого высокопоставленного гражданина Малайзии, у которого есть почетные титулы вне зависимости от происхождения. По положениям и правилам мусульманского мира, у короля могут быть четыре жены, поэтому не стоит преждевременно считать Воеводину королевой Малайзии.

Однако Оксана хоть и не первая, но единственная жена султана. Мухаммед V уже был единожды женат и развелся со своей супругой более 10 лет назад.

Торжество состоялось в концертном зале Barvikha Concert Hall на Рублевке 22 ноября. Церемонию посетили многочисленные высокопоставленные и знаменитые гости. На свадьбе также присутствовала директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева, которая была организатором того самого конкурса «Мисс Москва — 2015», победу в котором одержала Володина.

«Было очень красиво и трогательно. Оксана — настоящая королева! Уверена, что у них искренние чувства. Вы даже не представляете, с какой любовью они друг на друга смотрели. Они познакомились больше года назад и, конечно, у них было достаточно времени, чтобы друг друга узнать. Но подробности раскрывать не могу — это личное!», — рассказала Андреева «Комсомольской правде».

Фоторепортаж: "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии __is_photorep_included12073471: 1



Торжество прошло в религиозных традициях: гостей угощали халяльной едой и безалкогольными напитками. По словам Татьяны Андреевой, на свадьбе было очень весело — в частности, потому, что на торжестве выступали известные артисты.

Решение сыграть свадьбу не было спонтанным: король Малайзии Мухаммад V неоднократно приезжал в Россию и знаком с родителями Воеводиной. Незадолго до бракосочетания модель приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Родители и семья Оксаны во всем поддерживают девушку и уважают ее выбор: на свадьбе присутствовало много родственников модели. Директор конкурса «Краса России» описала родителей Воеводиной как очень интеллигентную семью и отметила, что родственники не отходили от невесты на протяжении всей свадьбы и во всем помогали Оксане.



«Комсомольской правде» также удалось поговорить с отцом Воеводиной. Он предупредил, что не будет преждевременно рассказывать подробности развития отношений и организации свадьбы молодоженов без их согласия, однако все же дал небольшой комментарий.

«Человек он замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери», — описал короля Мухаммада V отец Оксаны Воеводиной.



Оксана Воеводина приехала в Москву в 17 лет из Ростова-на-Дону. Поступила в РЭУ им. Плеханова, окончила факультет бизнеса и решила стать моделью. Воеводина начинала с модных показов в Бангкоке и Пекине, а после победы на конкурсе «Мисс Москва — 2015» стала широко известна во всем мире. Сразу после конкурса Оксана подписала контракт с одним из крупнейших международных модельных агентств — она принимала участие в крупных показах мод по всему миру и довольно редко появлялась Москве.



Король Мухаммад V взошел на престол в 2016 году — коронация состоялась в 2017-м. Он является наследственным султаном штата Келантан. Мухаммад V уже был женат, но до свадьбы с россиянкой был в разводе более 10 лет.

По малазийской конституции, должность главы государства — Верховного правителя, или короля, является выборной. Он избирается раз в пять лет Советом правителей, куда входят султаны основных штатов страны. Срок правления Мухаммада V закончится в 2021 году.