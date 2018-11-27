Крайняя плоть детей: как голливудские актрисы потрясли публику

45-летняя актриса Кейт Бекинсейл раскрыла секрет своей молодости: после многочасовых перелетов звезда саги «Другой мир» использует сыворотку, содержащую крайнюю плоть южнокорейских младенцев. В своих сториз в инстаграме Бекинсейл рассказала, что она является поклонницей средства стоимостью $650, основной компонент которой — «сжиженная крайняя плоть».

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Подпись фотографии звезды гласила: «После долгого полета мне нравится прилечь и быть укрытой маской из жидкой клонированной крайней плоти, собственно, кто бы отказался от этого?» Однозначного ответа на этот вопрос дать не получится, но известно, кто именно привил Кейт эту необычную привычку — ее косметолог Джорджа Луиз. Бекинсейл обратилась к ней в следующей сториз:

«Мне особенно понравилось, как ты убеждала меня, что не будешь «налегать на пенисы» в первый раз».

Но какую пользу крайняя плоть или, как выражается косметолог, «пенис» может принести в области уходовой косметики? Дело в том, что в этой сыворотке содержится эпидермальный фактор роста (EGF), белок, стимулирующий клеточный рост — он, по мнению косметологов, содержится в крайней плоти младенцев.

Считается, что «молодые» клетки способны активировать и перезапустить уже имеющиеся клетки, которые станут производить больше коллагена, ответственного за защиту от мимических и возрастных морщин. Как уверяют косметологи, EGF еще и увеличивает плотность кожи, повышает упругость, осветляет пигментацию и даже ускоряет заживление трещинок и ранок.

Корейское происхождение мальчиков при этом никакой весомой роли не играет — просто в этой стране обрезание крайне популярно. Популярно оно также и в США — не говоря уж о других странах, где детей обрезают по религиозным соображениям, но поставляет крайнюю плоть только Южная Корея.

Процесс непосредственной подготовки к процедуре схож с другими инструментами прогрессивных косметологов, в которых используются компоненты человеческого организма. Звезды уже освоили «вампирский массаж» — для него используют кровь самого клиента, которую предварительно берут из руки: врач обрабатывает ее и под большим давлением впрыскивает в лицо — смотрится жутковато, но Ким Кардашьян данный бьюти-ритуал проверила и одобрила.

В случае с крайней плотью материал помещается в центрифугу, а получившийся экстракт доставляют в салоны красоты, где косметологи «закачивают» продукт в кожу с помощью аппарата с микроскопическими иголками, чтобы стимулировать выработку коллагена. Результат «налицо» обещают уже спустя несколько часов, когда спадет небольшой отек.

Но сыворотку можно назвать исключительно «десертом» ритуала, потому что перед тем, как напитать кожу чем-то новым, нужно раскрыть поры, очистить, снять верхний слой эпидермиса средством для пилинга и уже после успокаивающей маски ввести сыворотку. Для ярко выраженного эффекта рекомендуется ходить к косметологу раз в месяц.

Кейт Бекинсейл — далеко не первая и не единственная из голливудских знаменитостей, кто решился на инъекции из крайней плоти — до нее коллега по цеху Сандра Буллок рассказывала о своей любимой «пенисной процедуре». Когда Буллок была гостьей шоу Элен Дедженерес в мае 2018 в рамках промо-тура своего нового фильма «8 подруг Оушена», она рассказала, что хорошо выглядеть в 53 года ей позволяет только приверженность данной сыворотке. Актриса шутила:

«Я думаю, что когда ты видишь как это полезно для твоего лица, ты побежишь к своему местному косметологу и попросишь дать тебе пенис».

В ответ на это Элен, которая одной из первых в шоу-бизнесе призналась, что она лесбиянка, заметила: «Я точно никогда так не скажу!»

Впервые об инъекциях в шутливом ключе заговорила 48-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт — она и дала фактору эпидермального роста столь непривлекательное имя, но объявила себя фанатом. «Сэнди Буллок и я услышали о косметологе из Нью-Йорка, которая делает, что мы называем, «пенисную процедуру». И это что-то — я не знаю что именно или это просто от того, что оно немного пахнет спермой — там содержатся какие-то энзимы».