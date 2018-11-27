Наша Меган: король Малайзии женился на русской девушке

Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на прошлой неделе на обладательнице титула «Мисс Москва 2015» Оксане Воеводиной. Свадьба прошла 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall – в соответствии с мусульманскими традициями, на торжестве не было алкоголя, а гостям подавали халяльные блюда. Как сообщило издание StarHit, за полгода до свадьбы Оксана Воеводина, приняв ислам, получила новое имя — Рихана.

Официальных сообщений правительства Малайзии о том, что 49-летний Мухаммад V вступил в брак, пока не поступало – это событие стало сюрпризом для страны.

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Это второй брак для Мухаммада V: с 2004м по 2008 год он был женат на Кангсадал Пипитпакди, представительнице рода Патани – старинного рода правителей одного из малайских султанатов. В 2008 году супруги развелись, детей у них не было.

Мухаммад V занял пост короля Малайзии в 2017 году: в этой стране монарх – это выборная должность, он избирается сроком на пять лет. В июне 2018 года стало известно, что король сократил на 10% размер своего содержания – он сделал это после того, как члены кабинета министров страны во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом уменьшили свою зарплату на 10% в попытке снизить правительственные расходы и снизить внутренний долг страны, составляющий примерно 1 трлн малайзийских ринггитов (то есть около $200 млн).

Фоторепортаж: "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии __is_photorep_included12073471: 1

Тогда же правительство основало фонд Tabung Harapan («Фонд надежды»), призвав жителей страны делать пожертвования, которые помогут снизить накопившийся долг. «Его Величество был тронут, он признателен жителям Малайзии за те усилия, которые они предприняли, чтобы сделать пожертвования в «Фонд надежды», — говорилось в заявлении, распространенном от имени короля. – Его Величество хочет быть вместе с народом, принимающим на себя ответственность».

В попытке сэкономить бюджетные деньги Мухаммад V также решил не праздновать свой день рождения, который приходится на 9 сентября – в рамках празднования должны были две церемонии, официальный прием и чайная вечеринка. Деньги, которые могли быть потрачены на эти мероприятия, также пошли в «Фонд надежды».

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году – на тот момент ей было 22 года. Тогда она была студенткой факультета бизнеса РГЭУ им. Плеханова – будучи уже бакалавром экономики, она обучалась в магистратуре. СМИ она рассказывала, что занимается дизайном одежды и даже сшила купальники для всех конкурсанток, кроме себя самой – на себя не хватило времени. Кроме того, сообщалось, что Оксана Воеводина строит карьеру модели – в России и за рубежом – и прекрасно владеет английским языком. В 2017 году Оксана даже снялась в купальнике в одной из передач Comedy Club, однако постоянным резидентом шоу не стала.

Королевой Малайзии московская красавица не станет – по закону, этот титул может носить только уроженка страны. Однако это не так уж и важно, поскольку свой пост Мухаммад V будет занимать лишь до 2021 года.

Московская свадьба короля Малайзии стала эффектным завершением череды королевских свадеб, которые мир наблюдал в 2018 году: Мухаммад V стал еще одним монархом, выбравшим в жены девушку не знатного происхождения, да еще и иностранку – так же, как британский принц Гарри, женившийся в этом году на американской актрисе Меган Маркл. Как и нашей соотечественнице Оксане Воеводиной, Меган тоже пришлось сменить конфессию – перед свадьбой она перешла в лоно англиканской церкви. Королевой она, кстати, также не станет, даже если принц Гарри, который сейчас занимает шестое место в очереди на британский королевский престол, все-таки получит титул монарха.

Двоюродная сестра принца Гарри, принцесса Евгения Йоркская, тоже выбрала в супруги молодого человека, который не может похвастаться аристократическим происхождением – ее муж, Джек Бруксбэнк, в брак с которым она вступила в октябре 2018-го, был менеджером ночного клуба, а сейчас представляет один из брендов, выпускающих текилу.