Семейные склоки: Гарри и Меган выселяют из дворца

Принц Гарри и Меган Маркл больше не хотят жить рядом со своими родственниками в Кенсингтонском дворце. Несмотря на то, что братья Уильям и Гарри были очень близки, особенно после смерти их матери Дианы, и всегда жили по соседству, жизнь в лице амбициозной жены заставила младшего сына принца Чарльза приготовиться к переезду.

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Как и любую недвижимость, которую занимают члены королевской семьи, будущую резиденцию молодая семья получила с позволения Елизаветы II.

В этот раз налогоплательщики «подарят» Меган Маркл живописный коттедж Фрогмор с десятью спальнями и детской комнатой для ребенка, рождение которого ожидается в апреле 2019 года.

Дом располагается на территории Виндзора, небольшого города в графстве Беркшир. Кстати, там же, в Виндзорском замке, в часовне святого Джорджа традиционно женятся все родственники королевы.

В данный момент здание, в котором молодые супруги делали парадные фотографии в честь помолвки и устроили неофициальный прием после свадьбы 19 мая 2018 года, находится в процессе реновации. Журналисты объяснили, что основной задачей архитекторов и строителей стала переделка здания, разделенного на пять сегментов, в настоящее семейное гнездо. По сообщениям источников, близких к ситуации, «гнездо» дополнит домашний спа-салон и студия для йоги.

Основной задачей, как и во всех остальных случаях, остается обеспечение безопасности членов королевской семьи — до перестройки доступ в коттедж был открыт практически всем желающим, в доме находились апартаменты для сотрудников офисов Виндзоров.

Представители Кенсингтонского дворца заявили, что герцоги Сассекские избавятся от своей резиденции в Лондоне и сделают Фрогмор своим постоянным местом жительства. В официальном документе причиной переезда назвали особое значение недвижимости для супругов: «Виндзор является особенным местом для Их королевских высочеств, и они благодарны, что поместье станет их официальной резиденцией».

Спустя месяцы сплетен о том, куда переберется семья принца Гарри после пополнения, появилась информация, что супружеская чета переедет из Ноттингемского коттеджа на территории Кенсингтонского дворца в так называемые «Апартаменты 1».

Трехэтажное строение располагается по соседству с герцогами Кембриджскими и является вторым по величине во всем комплексе: самый большой дом («1 А») занимает как раз будущий король Великобритании принц Уильям с женой и тремя детьми.

Как сообщали СМИ, несмотря на тесное соседство двух принцев, команды помощников, секретарей и ассистентов у них будут все же разные. Это вызвано разницей в расписании и необходимых для посещения мероприятиях.

Однако когда ремонт в особняке (обошедшийся, к слову, в £1,4 млн) был окончен, а коттедж был готов встретить новых жильцов, он стал никому не нужен.

Причиной выбора практически деревенской локации инсайдеры называют не любовь беременной герцогини Сассекской к природе, а создавшееся «напряжение между братьями».

Он добавил: «Теперь Гарри и Меган не хотят жить рядом с Уильямом и Кейт, и планируют обойтись самостоятельно». Помимо ремонта, в статью расхода войдут личная охрана и домашняя прислуга — вряд ли Меган Маркл будет самостоятельно убираться во всех 10 комнатах, тренажерном зале и студии.

Критики 37-летней герцогини утверждают, что «обойтись самостоятельно» было ее идеей, которая возникла после долгих споров Уильяма и Гарри о том, что Меган ведет себя, как дива. У старшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы ни разу не возникало проблем со своими сотрудниками, поэтому, по слухам, он посоветовал брату обсудить с женой ее рабочую этику. И этот разговор с братом явно пришелся Гарри не по душе.

Он и раньше повторял, что «Меган получает все, что она захочет». Наверняка эта фраза прозвучала и в споре с Уильямом. Да и герцогини, по слухам, не сумели сойтись характерами — источники сообщили прессе, что обе женщины «очень разные люди».

За подобные семейные распри британские налогоплательщики еще не раскошеливались за все время существования династии Виндзоров. Несмотря ни на что, всеобщая любовь к первой американской герцогине едва ли позволит народному бунту разгореться.