Брак за чашкой кофе: ведущие утреннего шоу сыграли свадьбу

Ведущие утреннего шоу Morning Joe Мика Бжезински и Джо Скарборо сыграли свадьбу. Церемония, которую провел Элайджа Каммингс, демократ из Мэриленда, состоялась в минувшие выходные в Вашингтоне.

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«Поздравляю Мику Бжезински и Джо Скарборо! Было приятно вести вашу прекрасную свадьбу, — написал в Каммингс в твиттере, — Я желаю вам долгих лет любви и счастья!».

Для церемонии Бжезински выбрала белое платье длины миди с глубоким декольте и длинными рукавами из кружева в горошек от своей подруги-дизайнера Мишель Смит. Скарборо надел классический черный костюм, в каких обычно появляется в эфире телепередачи, с черным свадебным галстуком.

Согласно Vanity Fair, церемония состоялась в Национальном архиве, причем издание особо отметило, что подобного рода мероприятие прошло там впервые.

Соведущие Morning Joe объявили о помолвке еще полтора года назад, но никогда не обсуждали это в эфире телеканала. Возможно, они еще коснутся этой темы, но только не в ближайшее время: пресс-секретарь телеканала MSNBC подтвердил, что пара не будет вести шоу всю неделю. Медовый месяц в любом случае не продлится дольше: уже в эту субботу молодожены появятся на конференции Мики Бжезински в Сан-Франциско.

Скарборо и Бжезински ведут шоу Morning Joe уже более 10 лет. Почти все это время их окружали сплетни о том, что участники дуэта — больше, чем просто коллеги. В течение многих лет пара опровергала эти слухи и утверждала, что они просто друзья. Как выяснилось, это могло быть правдой только первые несколько лет: Скарборо развелся в 2013 году, а Бжезински была замужем до 2016 года.

В начале прошлого года они уже не смогли скрывать свои отношения, и в мае того же года подтвердили слухи и объявили о своем намерении пожениться. «Мы хотели, чтобы церемония была скромной и очень простой, а не такой, какой вы ожидали от Мики и Джо», — сказала Бжезински Vanity Fair. Издание также сообщает, что супруги клялись и друг другу Конституцией США и Биллем о правах, чтобы показать всю серьезность своих намерений, уважение друг к другу и гражданам США.

Президент США Дональд Трамп довольно долго наблюдал за парой и одним из первых заподозрил, что эти двое что-то скрывают.

Он обещал рассказать всю правду о ведущих, еще будучи кандидатом в президенты: «Однажды, когда все уляжется, я расскажу настоящую историю про Джо Скарборо и его очень опасную давнюю подругу Мику Бжезински. Два клоуна!» — написал Дональд Трамп в своем твиттере.

Со своей стороны Бжезински и Скарборо тоже не раз критиковали Трампа. В одном прямых из эфиров Скарборо назвал его «фейковым президентом». Бжезински поддержала высказывание коллеги, сказала, что президентство Трампа — «фейковое», и призналась, что «полностью потеряла надежду». Изначально телеведущие поддерживали президента, однако тот не оправдал их ожиданий после прихода к власти. Скарборо заявил, что, зная Трампа долгие годы, они «не ожидали, что это будет настолько плохо».

Узнав о помолвке Бжезински и Скарборо, Дональд Трамп язвительно предложил провести свадьбу либо в Белом доме, либо в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Интернет-война между Скарборо, Бжезински и Трампом на этом не закончилась. Телеведущие не перестали критиковать политику Дональда Трампа в своей программе, а президент, в свою очередь, отвечал им в твиттере. Порой Трамп явно перегибал палку: в первую очередь, это относится к высказываниям в адрес Бжезински.

«Я слышал, низкорейтинговое шоу Morning Joe плохо обо мне отзывается (больше его не смотрю).

Как же так вышло, что сумасшедшая Мика с низким IQ вместе с психопатом Джо три дня подряд приходили ко мне в Мар-о-Лаго в канун Нового Года и просили присоединиться [к празднованию]? Она истекала кровью после подтяжки лица.

Я сказал: нет!», — написал Трамп в твиттере.

Тогда лидер республиканцев Пол Райан, представитель Канзаса в Конгрессе Линн Дженкинс, Сенатор- Бен Сассе и многие другие назвали такое поведение президента неподобающим и попросили его прекратить.