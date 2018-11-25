Корона в опасности: как Меган Маркл разрушает монархию

К модному выбору герцогини Меган Маркл всегда относились с обостренным вниманием — все же не каждый день девушка из «народа», если народом можно назвать общество голливудских кинозвезд, выходит замуж за принца. Для бывшей мисс Маркл члены королевской семьи создали самые комфортные условия — помочь ознакомиться с протоколом обещали многочисленные помощники, среди которых была и бывший секретарь королевы Саманта Коэн.

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Однако герцогиня Сассекская начала проявлять непростой характер с первого дня пребывания во дворце еще до получения нового статуса, а ассистенты разбежались спустя полгода после свадьбы, что стало своеобразным антирекордом.

На этой неделе СМИ узнали от источников в Кенсингтонском дворце, что жена принца Гарри встает в 5 утра, и с этого момента все, кому посчастливилось устроиться на работу в ее офис, начинают получать сообщения с предложениями, жалобами и указаниями. Трудно сказать, была ли Меган всегда столь требовательной к себе и окружающим или перемены в ней спровоцировала большая ответственность за репутацию наиболее влиятельного клана в мире.

Ясно только то, что по неведомой причине Меган отказывается слушать кого-либо из советников, которые ранее помогли освоиться в новой роли примерной герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Основной претензией советников остается персональный стиль, который делает Маркл предметом чересчур пристального внимания прессы.

Работники ее офиса рассказали порталу Daily Mail, что

приглашенные во дворец стилисты были в ужасе от модных предпочтений герцогини. Они настоятельно рекомендовали Меган «перестать одеваться как звезда Голливуда и перенять королевский стиль».

Тогда источники сообщили, что указание было отдано Ее величеством, которая уже устала от самоуправства жены одного из своих внуков.

Самым спорным нарядом, который якобы заставил сдержанную королеву «приподнять брови от удивления», стало летнее платье Меган в туре по странам британского Содружества. Легкое хлопковое творение на беременной девушке открывало куда больше, чем позволяет протокол — вырез на бедре был настолько высоким, что рисковал продемонстрировать ее нижнее белье многочисленным фотографам.

Поклонники американки сразу ринулись защищать ее перед поборниками традиций со словами: «Отстаньте от нее, Меган тоже человек!» К сожалению, возможно, устаревшие, но все еще легитимные нормы поведения и этикета противоречат этой позиции. В фильме «Король говорит» персонаж Колина Ферта, будущий король Георг VI, замечает: «Мы не семья, мы фирма», — и эта фраза из художественного фильма прекрасно описывает суровую реальность.

Родственники монарха обязаны понимать, что они служат народу не на правах живых людей — их действительно можно сравнить с сотрудниками большой фирмы, устав которой не предполагает послаблений, но дает возможность работать в красивом и просторном «офисе».

А вот проявление настоящих человеческих эмоций в спектр услуг никак не входит — четко оговоренная декоративная функция королевы в государстве позволяет обширной семье в 2018 году жить за счет налогоплательщиков. Взамен они предлагают красивую картинку и практически национальную идею.

Династия Виндзоров, которая в 2017 году отметила столетнюю годовщину своего царствования, всегда придерживалась негласной стратегии: оставаться на виду, но при этом не быть в центре внимания — только так британская монархия смогла выжить.

Вся семья во главе с Елизаветой II прекрасно осведомлена о том, что второй принцессы Дианы, которая бросила тень на их репутацию в 90-х годах прошлого столетия, корона может уже не пережить. Поэтому 37-летняя герцогиня Сассекская, сама того не зная, представляет большую угрозу, когда ставит под сомнение безапелляционный свод правил.

Критики Меган по-настоящему негодуют от количества конфузов, которые уже произошли с гардеробом бывшей актрисы. И это при том, что, если не брать в учет список подконтрольных герцогине благотворительных организаций, у Маркл остается две задачи, не требующих больших усилий — посещать мероприятия и хорошо на них выглядеть.

Вместо этого публика, которая следит за каждым ее перемещением, не устает замечать торчащие из платьев бирки, бюстгальтеры под расстегнувшимися пуговицами блузок, пролитую на колготки воду и так далее. Если эти неприятные моменты можно списать на суету при сборах, то больше вопросов возникает, когда герцогиня намеренно надевает то, что не рекомендует протокол.

В июне 2018 года Меган раскритиковали за наряд с открытыми плечами на праздновании дня рождения монарха, потому что

любой родственник Виндзоров обязан закрывать плечи, бедра и спину. Демонстрировать голые ноги даже в юбке разрешенной длины также под запретом — независимо от того, сколько градусов показывает термометр, колготки остаются обязательной деталью туалета.

Помимо новых фасонов, бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» исследовала и грани допустимого в цветовой гамме. После появления Маркл на одном из мероприятий в черном платье представители дворца попросили ее больше так не делать. Дело в том, что Виндзоры не считают, что черный цвет подходит на все случаи жизни — для них это все еще оттенок траура.

Еще одна претензия Елизаветы II к Меган состоит в том, что у жены принца Гарри сложились непростые отношения со шляпами. Хотя некоторые события вроде королевских свадеб без них немыслимы, головной убор требуется не каждый раз, когда родственники королевы проводят время на солнце. Досадный инцидент произошел в июле 2018-го на Уимблдоне, когда герцогиня Сассекская вместе со своей снохой смотрела игру близкой подруги Серены Уильямс.

Сначала Маркл зашла в королевскую ложу в белой шляпе с широкими полями, но уже через несколько минут она последовала примеру Кэтрин и сняла ее — в отличие от остальных гостей, женам принцев не позволено посещать турнир в головных уборах. Считается, что статусные гости не должны закрывать собравшимся обзор матча.

Остается только надеяться, что за шесть месяцев будущая мать наследника престола все же выучила свои уроки и впредь будет доверять советам личных стилистов и немногих оставшихся ассистентов, если она и дальше планирует профессионально улыбаться и махать толпе.