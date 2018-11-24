Ошибки прошлого: опальная герцогиня дала совет Меган Маркл

На минувшей неделе скандально известная Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, дала большое интервью на телешоу «Доброе утро, Британия». В нем мать принцесс Евгении и Беатрис, с которой после весьма неоднозначных поступков в прошлом до сих пор едва общаются Елизавета II и ее муж, принц Филипп, рассказала о Меган Маркл и Кейт Миддлтон, о своих дочерях и о том, что не нужно делать, если вы невестка королевы Великобритании.

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Герцогиня призналась, что восхищается супругами принца Уильяма и принца Гарри, сказав, что их мать, принцесса Диана, невероятно бы гордилась ими всеми. Сара Фергюсон считает, что Диана наверняка бы не поверила, что ее мальчики так хорошо со всем справляются. Также герцогиня призналась, что очень скучала по принцессе и продолжает скучать даже 21 год спустя после ее гибели, потому что никто никогда не смешил и не подбадривал ее так, как это делала Диана.

Герцогиня полагает, что ее дочери, принцессы Евгения и Беатрис, а также герцогини Кембриджская и Сассекская лучше представительниц предыдущего поколения справляются с жизнью в королевской семье, постоянно находясь в центре внимания.

Однако она посочувствовала молодым принцессам и герцогиням, поскольку им предстоит не только выполнять все те же непростые обязанности члена монаршей семьи, но и столкнуться с дополнительным давлением в виде социальных сетей, где гораздо быстрее развиваются и распространяются сплетни и любой неверный шаг подвергается жестокой критике и массовой травле.

Сара Фергюсон верит, что ее печально известный опыт поможет девушкам не делать тех ошибок, которые она совершила. Она добавила, что часто напоминает своим дочерям о своих оплошностях, чтобы они понимали, чего делать не стоит.

Однажды и сама герцогиня испытала на себе всю тяжесть своего статуса, когда после рождения своей первой дочери поправилась до ста килограмм. За это ее прозвали «Королевой свинины»: Фергюсон очень переживала по этому поводу, слишком близко к сердцу воспринимала все, что о ней пишут, заедала свой стресс и поправлялась еще больше.

Давление общества герцогиня Йоркская испытала на себе в полной мере, когда после шести лет брака она и принц Эндрю решили разорвать отношения. Спустя семь месяцев после их расставания на обложке Daily Mirror появилась фотография Сары, где она загорает топлес, а американец Джон Брайан целует ей ноги. Официально Сара и Эндрю все еще были мужем и женой, и в тот день ее возненавидела половина Англии с королевой Елизаветой во главе.

Размышляя о возрасте и своем жизненном пути, Сара Фергюсон дала несколько советов молодому поколению. Она призывает поступать так, как велит сердце, быть честными, добрыми и вежливыми со всеми. Это касается не только семьи, близких друзей и высокопоставленных персон, а каждого человека: «помните имя человека, который открывает для вас дверь автомобиля; помните имена тех людей, которые готовят вам еду».

«Все, что я могу сказать каждому, в том числе и моим девочкам, — будьте собой всегда и везде», — резюмировала герцогиня.

Ведущий Пирс Морган также спросил Фергюсон о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая прошла в Винздорском замке в мае этого года. На их церемонию бракосочетания, в отличие от свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, Сара была приглашена, что очень тронуло герцогиню — приглашение означало, что годы опалы, в которой находилась скандальная герцогиня, прошли. За это Сара Фергюсон поблагодарила Елизавету II — она назвала королеву «невероятной женщиной и лучшим человеком из тех, что она когда-либо встречала».

Герцогиня призналась, что очень волновалась не только потому, что долгие годы не приближалась к королевской семье, но и потому что боялась упасть из-за обуви на слишком высоких каблуках. Она рассказала, что собраться с мыслями ей помогли размышления о принцессе Диане и родителях Сары: «папа всегда учил меня держаться высоко и в любой неловкой ситуации сказал бы: «Шоу продолжается!». Но несмотря на ее опасения, герцогиню очень тепло приняли в Винздоре: тысячи людей, собравшихся на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, начали скандировать «Ферджи, Ферджи!», когда она появилась в замке. Ферджи — ласковое прозвище герцогини, которое ей присвоили еще много лет назад. Она призналась, что едва не расплакалась от переизбытка чувств и эмоций, почувствовав такую сильную поддержку.