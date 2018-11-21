Виноват Трамп? Роберта Де Ниро снова бросила жена

В Голливуде неожиданно распалась еще одна пара: 75-летний Роберт Де Ниро расстался с женой, 63-летней Грейс Хайтауэр после 20 лет брака. Официального объявления о разводе еще не было, но портал Page Six утверждает, что оно непременно последует в ближайшее время.

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Как сообщили источники Page Six, актер и его супруга уже некоторое время не живут вместе. Источник другого портала о жизни знаменитостей— People — это подтвердил и философски заметил: «Иногда все идет так, как вы надеетесь и ждете».

Голливудские наблюдатели уже заметили, что Роберт Де Ниро в последние несколько месяцев выходит в свет в одиночестве — в то время как раньше он, как правило, появлялся на светских мероприятиях вместе с женой. Так, в минувший понедельник, 19 ноября, знаменитый актер без сопровождения жены посетил мероприятие в музее MoMA, устроенное в честь Мартина Скорсезе — режиссеру исполнилось 17 ноября 76 лет. Компанию Де Ниро там составляли Харви Кейтель, Джона Хилл и Леонардо ДиКаприо.

В последнее время Роберт Де Ниро отличается повышенной политической активностью: актер — яростный противник президента США Дональда Трампа, он резко высказывается о нем при каждом удобном случае.

Фоторепортаж: Роберт Де Ниро разводится с женой __is_photorep_included12066589: 1

Накал политических страстей в жизни актера не утихает с тех пор, как два года назад Дональд Трамп был избран президентом США. В июне 2018-го во время вручения премии «Tony» один из величайших актеров современности обратился к президенту нецензурно, употребив слово на букву «F» — наверное, не нужно уточнять, какое. Тогда трибуны аплодировали актеру стоя. А в конце октября на «Шоу Алека Болдуина» Де Ниро в очередной раз обратился к сторонникам американского президента: «Многие из тех, кто связан с Трампом, будут покрыты позором на всю оставшуюся жизнь. Они думают, что хотят быть с ним и это что-то им даст, однако они платят такую цену за сделку с дьяволом, что это страшно».

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр поженились в 1997 году после примерно 10 лет отношений. В 1999-м они, однако, расстались — на развод подал сам актер, однако после судебных споров по поводу опеки над сыном они уладили разногласия. В 2004 году Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр снова сошлись.

Супруги познакомились в 1987 году, когда Грейс Хайтауэр работала официанткой в лондонском ресторане высокого класса Mr. Chow, где подавали блюда китайской кухни. Уроженка штата Миссисипи, до этого она сменила несколько профессий — будучи родом из бедной семьи смешанного авроамериканского и индейского происхождения, она пробовала себя на разных поприщах, в том числе работала бортпроводницей в авиакомпании Trans World Airlines.

В браке Грейс Хайтауэр сыграла несколько ролей в кино и сериалах, а в 2009 году записала сингл для фильма «Сокровище», где сыграла роль социального работника. Но все же больше всего супруга Роберта Де Ниро известна в Нью-Йорке как общественный деятель. В 2010 году она основала фонд помощи малоимущим женщинам New York Women's Foundation, а в 2013-м — компанию Grace Hightower & Coffees of Rwanda, которая была призвана помочь жителям Руанды продавать на Запад кофе, который они выращивают.

Интерес к судьбе жителей Руанды пробудился в супруге Де Ниро еще в 2004-м, когда она посмотрела фильм «Отель «Руанда» о геноциде в этой стране.

Несколькими годами позже, в 2011-м, она познакомилась с президентом Руанды Полом Кагаме на обеде у Джен Розенталь, основавшей в свое время вместе с Де Ниро кинофестиваль «Трайбека» — и была поражена его мощной энергией. И уже встретившись с представителем Руанды в ООН Юджином-Ричардом Газаной и его супругой Аньес, Грейс Хайтауэр поинтересовалась, как она может помочь народу Руанды. На что Аньес Газана ей сказала: «Нам нужна поддержка в бизнесе, а не помощь».

Так Грейс Хайтауэр, которая к тому моменту была знакома с кофе только по американским кофейням, основала собственную кофейную компанию, которая продает кофе из пострадавшей когда-то от геноцида Руанды.

Брак с Робертом Де Ниро для Грейс Хайтауэр был первым. У супругов есть двое детей: 20-летний Эллиот и 6-летняя Хелен Грейс, рожденная при помощи суррогатной матери. О своей частной жизни Де Ниро всегда рассказывал крайне скупо, однако известно, что Эллиот страдает аутизмом, и актер винит в этом вакцинацию. «Прививки опасны для некоторых людей, которые особенно восприимчивы», — сказал в 2017 году Де Ниро изданию Time.

Для Роберта Де Ниро брак с Грейс Хайтауэр — второй по счету. С 1976 по 1988 год он был женат на американской певице и актрисе Дайэнн Абботт. От этого брака у него двое детей: 47-летняя Дрена (она дочь певицы, которую актер удочерил после вступления в брак) и 42-летний Рафаэл. Кроме того, у Де Ниро есть двое сыновей-близнецов Джулиан и Аарон от его бывшей подруги Туки Смит, им по 23 года.