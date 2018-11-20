Не судьба: Пэрис Хилтон отменила свадьбу

Пэрис Хилтон и ее бойфренд, голливудский актер Крис Зилка, расстались: свадьба, которая должна была состояться в середине ноября, отменена. По сообщениям источников, близких к бывшим влюбленным, инициатором разрыва, который произошел несколько недель назад, стала сама светская львица. Пара объявила о помолвке в начале 2018 года во время поездки на горнолыжный курорт в Аспен, штат Колорадо — до этого Хилтон и Зилка встречались на протяжении года. Однако теперь Пэрис Хилтон заявляет, что передумала.

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Источник портала People рассказал, что Пэрис осознала, что Крис не был предназначен ей самой судьбой, а их отношения развивались слишком быстро. Богатая наследница отельной империи якобы выразила надежду, что они смогут остаться друзьями, и пожелала Зилке всего наилучшего. Инсайдер также сообщил о дальнейших планах самой популярной девушки 2000-х — и они связаны с работой: «Она путешествует по миру с презентациями своей линии косметики по уходу за лицом и парфюма».

Слова анонимных источников из окружения звезды подтвердились вечером 19 ноября благодаря самой Пэрис, которая не привыкла утаивать что-либо от своих подписчиков в социальных сетях. Она рассказала о расставании с Зилкой в инстаграме с помощью своей «любимой цитаты Мэрилин Монро» под фотографией Пэрис в образе кинодивы 60-х.

«Я верю, что все происходит по какой-то причине. Люди меняются, чтобы ты могла учиться отпускать. Иногда события не идут своим чередом, чтобы ты умела ценить то, что идет по плану. Ты веришь в ложь, чтобы в итоге научиться не доверять никому, кроме себя самой. И

иногда что-то хорошее заканчивается, чтобы могло начаться что-нибудь получше», — скопировала Хилтон высказывание Мэрилин Монро с грустного сайта про расставания.

Две недели назад Пэрис видели в аэропорту Лос-Анджелеса, и кольцо с бриллиантом весом 20 карат и стоимостью $2 млн все еще было на ее безымянном пальце. Тогда же на вопросы журналистов о статусе ее отношений звезда ответила, что все в полном порядке.

Еще в конце августа пара попросила гостей своего будущего свадебного торжества немного подождать и перенесла дату мероприятия с 11 ноября на неопределенный срок. Однако мать Пэрис, Кейти Хилтон, уверила журналистов, что между ее 37-летней дочерью и 33-летним будущим зятем все благополучно. Кейти назвала причиной отсрочки сильную занятость невесты — она слишком озабочена продвижением своей косметической и парфюмерной линией, поэтому времени на то, чтобы выйти замуж, попросту не остается.

В интервью журналу People Пэрис Хилтон заявила, что дата 11 ноября никогда не была окончательной: «11.11 — дата, которую я всегда любила, потому что я всегда говорю, «11:11 — загадай желание на удачу». И Крис предложил сделать это 11 ноября, если для меня эти числа так много значат».

Хилтон и Зилка познакомились восемь лет назад на одной из вечеринок после кинопремии «Оскар», но начали встречаться всего два года назад. До этого у Пэрис уже сорвалась одна помолвка — в 2005 году она должна была выйти замуж за богатого грека Пэриса Латсиса. После смерти своего предприимчивого дедушки в 2003-м наследник судоходной империи получил $7,4 млрд в свое распоряжение, поэтому их союз с Пэрис выглядел вполне естественным.

Богатый внук подарил наследнице отельной империи кольцо с бриллиантом весом 23 карата спустя пять месяцев отношений, но она жаловалась, что драгоценность слишком тяжелая, поэтому Латсис купил ей браслет от Cartier в надежде, что ее запястье лучше справится с ношей.

Пэрис, по ее же словам, была слишком молода для того, чтобы выйти замуж в 24 года, поэтому довольно короткую помолвку пришлось отменить.

Актер Крис Зилка прославился благодаря съемкам в различных ужастиках вроде «Челюсти 3D» и «Пираньи». Его последней на сегодняшний день работой стал сериал «Оставленные», который выпустил заключительный сезон в 2017 году. Сейчас годовой доход Зилки оценивается в $4 млн, а состояние Хилтон, благодаря ее магазинам и авторскому парфюму, насчитывает $300 млн.