Одна краше другой: семь жен Ларри Кинга

Сегодня одному из самых известных и популярных телеведущих современности исполняется 85 лет. Ларри Кинг знаменит своим умением вести легкие и непринужденные беседы с людьми самого разного статуса. Именно поэтому у журналиста за жизнь было не только огромное количество легендарных интервью с государственными деятелями, политиками и бизнесменами, актерами и музыкантами, но и нетипично большое число жен. «Газета.Ru» — о главных женщинах в жизни Кинга.

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Фреда Миллер

Впервые Ларри Кинг женился довольно рано: ему было 19 лет. Его первой супругой стала Фреда Миллер. Девушка была однокурсницей Кинга, с которой он познакомился в колледже. Брак распался всего через год.

Сам Ларри Кинг признается, что Фреда Миллер, несмотря на ранний возраст влюбленных и поспешное решение жениться, не была его первой любовью.

Причиной развода стало то, что решение пары сыграть свадьбу никто не одобрял: мать Кинга и родители его первой супруги сделали все, чтобы брак распался.

Аннет Кайе

Неизвестно, сказался ли таким образом на телеведущем неудачный первый брак или же долгое время в жизни Кинга не попадалось достойной спутницы, но в следующий раз журналист женился лишь спустя девять лет после развода с Фредой Миллер. Второй супругой Ларри Кинга стала Аннет Кайе, но этот брак не продержался и года. Союз не спасла даже беременность девушки: шоумен бросил ее в положении. Некоторое время спустя у Кайе родился сын, которого она назвала в честь его отца. Впрочем, и это никак не задело чувств Кинга. Долгое время он не хотел признавать Ларри-младшего своим ребенком.

Алин Акинс

Прежде чем Ларри Кинг женился в третий раз, прошло совсем немного времени. Вероятно, свою новую невесту телеведущий встретил еще до того, как развелся с предыдущей. Его третьей супругой стала модель «Playboy» Алин Акинс. Ларри Кинга не смутило то, что у девушки был сын от первого брака Энди: шоумен решил его усыновить. Однако этот союз тоже продлился недолго: спустя год Акинс и Кинг развелись.

Микки Сатфин

Следующей женой телеведущего стала его коллега Микки Сатфин. Если вы уже сбились со счета, мы уточняем, что этот брак стал четвертым. Этот брак тоже оказался скоротечным, поэтому о его четвертой жене известно совсем немного. Микки Сатфин родила Ларри Кингу дочь Келли.

Алин Акинс

Поговаривают, что Акинс была одной из самых горячо любимых женщин Кинга, поскольку

шоумен не только принял ее с чужим ребенком, но и женился на ней во второй раз.

В этом браке у Кинга родилась вторая дочь, которую назвали Чайя. На этот раз Акинс и Кинг дольше прожили вместе: впервые шоумен пробыл с женой больше трех лет подряд. Однако эта история любви тоже закончилась разводом, и на этот раз больше не воскресала.

Шерон Лепор

Год спустя телеведущий встретил Шерон Лепор, которую практически сразу взял в жены. Его шестая жена была учительницей математики и запомнилась своей весьма эффектной внешностью: голубоглазая блондинка со смелой стрижкой. В браке с этой женщиной журналист прожил семь лет, но в итоге все равно нашел замену и ей.

Джули Александер

После продолжительных отношений с Шерон Лепор Ларри Кинг решил немного насладиться холостяцкой жизнью, и в следующий раз женился лишь шесть лет спустя после предыдущего развода. Его седьмой женой стала бизнес-леди Джули Александер, с которой он познакомился в 1989 году в Вашингтоне. В том же году Кинг и Александер заключили брак, после чего журналист гордо рассказывал о любви с первого взгляда и говорил, что эта роковая женщина моментально сразила его интеллектом.

Шон Саутуик

Однако в жизни Кинга все-таки нашлась более роковая избранница. Брак с Александер продержался всего три года, и в 1997 году шоумен взял в жены Шон Саутуик, которая моложе Кинга на 26 лет. Саутуик не просто красивая женщина, но и талантливая — известна как модель, певица, актриса, телеведущая и продюсер.

Судя по тому, что женаты Саутуик и Кинг уже больше 20 лет, именно такую супервумен всю жизнь искал легендарный телеведущий.

Супруги встретились возле ювелирного магазина в Лос-Анджелесе, и по словам Кинга, эта встреча изменила его жизнь навсегда. Свадьба Ларри и Шон состоялась в Беверли-Хиллз. На церемонию собрались многочисленные знаменитости и друзья телеведущего, такие как Джейн Фонда, Тэд Тернер и Аль Пачино.

Шон родила журналисту двоих сыновей — Чанса и Кеннона Эдварда, которым сейчас 19 и 18 лет. Кеннон Эдвард стал пятым ребенком Кинга, и это были первые роды, на которых присутствовал телеведущий. В последний раз шоумен стал отцом, когда ему было 66 лет.

Однако и в этом браке у Кинга не всегда все было гладко. В 2010 году пара едва не распалась и даже уже приняла решение расторгнуть брак, но к счастью, супруги примирились спустя три месяца и отменили бракоразводный процесс.