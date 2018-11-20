Последняя невеста: внучка Елизаветы II идет под венец

В скором времени в британской королевской семье могут сыграть очередную пышную свадьбу. 30-летняя принцесса Беатрис Йоркская, последняя из взрослых внуков Елизаветы II, у которой до сих пор нет семьи, на днях представила родителям своего бойфренда, мультимиллионера Эдоардо Мопелли Моцци.

По слухам, Беатрис и Эдоардо познакомились в компании общих друзей около двух месяцев назад, сразу друг другу понравились и начали встречаться. Как утверждают таблоиды, отношения пары развиваются так стремительно, что о помолвке может быть объявлено уже в 2019 году.

«Между ними моментально пробежала искра, они так веселят друг друга! Они вместе отдыхают, Беатрис познакомила его с мамой и папой (принцем Эндрю — «Газета.Ru»). Отношения развиваются очень быстро, так что вряд ли стоит удивляться скорой помолвке», — цитирует издание The Sun восторженные комментарии друзей пары.

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Как сообщает издание, 34-летний мужчина, несмотря на молодой возраст, обладает статусом мультимиллионера — свое состояние он сделал на недвижимости. Принадлежащую ему компанию Banda Моцци основал в 2007 году и с тех пор зарабатывал миллионы, занимаясь поиском и благоустройством жилья для обеспеченных клиентов.

Что касается личной жизни друга принцессы, то о ней мало что известно: Эдоардо держит свои соцсети в закрытом доступе. Однако редко попадающие в сеть фото с его страниц позволяют сделать вывод, что он весьма хорош собой, любит собак, игру в крикет и оперу.

Моцци ранее был женат, сейчас он растит двухлетнего сына Вульфи. Однако королевскую семью уже мало что удивит — принц Гарри взял в жены Меган Маркл, также находившуюся в разводе. Сами же представители британской королевской семьи пока отказываются от комментариев на тему отношений между Беатрис и Эдоардо.

Напомним, что до встречи с разведенным мультимиллионером Беатрис встречалась с американцем Дейвом Кларком, с которым она рассталась два года назад.

Тогда девушке пришлось действительно нелегко: отношения молодых людей длились 10 лет и так и не смогли дойти до логического завершения в виде свадьбы.

При этом уже через два месяца после расставания с принцессой Кларк был замечен на свиданиях с Линн Андерсон, специалистом по рекламе из Нью-Йорка. Не прошло и года, как в мае 2017 года Линн сообщила в своем аккаунте в соцсетях о помолвке с бывшим бойфрендом Беатрис. Принцесса Йоркская приняла удар с королевским достоинством: девушка заявила в прессе, что она «очень счастлива» и остается с Дейвом в дружеских отношениях.

Переживавшую нелегкий период в личной жизни Беатрис даже обвиняли в том, что она совсем не рада за сестру, Евгению Йоркскую, отпраздновавшую свадьбу в октябре 2018 года. Старшую принцессу осуждали в прессе и соцсетях за недовольный вид и отсутствие официальных поздравлений сестре. Тем не менее, именно Беатрис была подружкой невесты на свадьбе и зачитывала во время торжества выбранный Евгенией отрывок из произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Ранее в прессе широко обсуждалась свадьба Евгении Йоркской — на какое-то время по количеству упоминаний в прессе девушке удалось потеснить даже своего кузена Гарри и его невесту Меган Маркл. Избранником принцессы стал бывший менеджер ночного клуба 32-летний Джек Бруксбэнк. Бруксбэнк познакомился с будущей женой на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 2010 году: тогда ему было 24 года, а ей — 20 лет.

Церемония прошла в том же соборе, где венчались Меган Маркл и принц Гарри 19 мая этого года и принц Уильям с Кейт Миддлтон в 2011 году — в часовне святого Джорджа в Кенсингтоне.

Немалое внимание в прессе еще задолго до мероприятия уделялось платью Евгении. В интервью британскому Vogue принцесса рассказала, что выбор платья был единственным, что не вызывало у нее сомнений при подготовке церемонии. «Как только мы объявили о свадьбе, я уже знала нужного дизайнера и стиль платья. Никогда не думала, что я из тех, кто знает, что хочет, но я неплохо справилась с этим», — прокомментировала невеста.

По поводу платья принцессы высказался даже президент США Дональд Трамп в своем твиттере. По его словам, Евгения была по-настоящему прекрасной невестой, несмотря на все пройденные испытания.

«Принцесса Йоркская Евгения вчера была по-настоящему красивой невестой. Она через многое прошла и вышла из этого полной победительницей!», — написал Трамп.

Своим комментарием президент США отметил решение принцессы Йоркской не скрывать шрамы от перенесенной в 12 лет операции по исправлению сколиоза. Как рассказала сама Евгения в интервью Time, она специально выбрала модель с открытой спиной, чтобы поддержать подростков, стесняющихся шрамов от подобной операции.

«Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти. Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно», — сказала Евгения.

28-летняя Евгения является младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон. Ее старшая сестра является восьмой в очереди на престол, а она, соответственно, девятая.