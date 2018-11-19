«Мир не знает»: как Саманта Маркл затмит рождение племянника

Саманта Маркл снова угрожает репутации своей сводной сестры Меган. Однако на этот раз в адрес беременной герцогини Сассекской будет выпущено не телевизионное интервью или твит, а полноценная книга. 53-летняя женщина собирается выпустить книгу под названием «В тени герцогини» в апреле или в мае, чтобы дата выхода совпала с рождением наследника принца Гарри и затмила это событие своей сенсационностью.

Реклама

О мемуарах Саманта говорила на протяжении нескольких месяцев — первоначально планировалось печатать «Дневник сестры пробивной принцессы». Теперь же старшая дочь Томаса Маркла заявила, что она «не утаит ничего» в рассказах о своей 37-летней сестре. Как рассказала Саманта изданию Daily Star:

«Мир не знает правды, всей правды… Я не замалчиваю ничего! От колыбельных до лжи… все там, в моей книге».

Однако старшая сестра герцогини не говорила о конкретных событиях, изложенных в мемуарах. В интервью она пообещала рассказать об эмоциональном состоянии племянника Меган Тайлера Дули. Он подвергся общественной критике после того, как объявил о запуске авторской программы с якобы шокирующими фактами о всеми любимой герцогине. Молодого человека, как и Саманту, обвиняют в том, что он пытается нажиться на популярности родственницы.

В своем шоу «Королевский мир» Дули рассказывает о том, что новый статус Меган принес их семье сплошные несчастья. Он назвал время до и после ее свадьбы с принцем Гарри «по-настоящему тяжелым». «Семья была растерзана. Видеть все эти злые заголовки о том, кем мы не являемся. Это было сложно. Страдания в прошлом году довели меня до предела».

Также часть книги будет посвящена запугиваниям в социальных сетях (кибербуллингу), которому Саманта подвергается ежедневно с того момента, как ее сестра вышла замуж 19 мая 2018 года. Она прокомментировала свое положение Daily Star: «Вдобавок ко всему я сталкиваюсь с кибер-преследованием и издевательством со стороны маленьких троллей в твиттере… они довольно противные — рассылают баннеры и пропаганду обо мне, которая унизительна и не правдива».

Маркл также рассказала, что она получала множественные угрозы, и для того, чтобы привлечь виновных к ответственности, пришлось подключить ФБР.

Отметим, что за последние несколько месяцев Саманта Маркл не раз придиралась к имиджу жены принца Гарри и говорила, что Меган нельзя назвать простой «американской принцессой».

17 октября Саманта сообщила порталу Daily Mail, что новость о беременности младшей сестры заставила ее изменить свое отношение к Меган. 53-летняя женщина отметила, что когда она узнала о том, что королевская чета ждет наследника, она буквально «прыгала от радости в своем инвалидном кресле». «Эмоции били через край, и я просто подумала, что не буду зацикливаться на прошлом. Это прекрасно, и я очень рада за Гарри в том числе», — прокомментировала Маркл.

Но еще тогда Саманта предупредила, что вся радость моментально испарится, если ее отца Томаса Маркла не познакомят с будущим внуком или внучкой. Кенсингтонский дворец, по своему обыкновению, никак не прокомментировал эту ситуацию, но дата выхода книги назначена, а значит, скандальный дедушка не будет приглашен в официальную резиденцию, чтобы ухаживать за новорожденным ребенком вместе с матерью Меган Дорией Рагланд.

18 ноября источники в Кенсингтонском дворце сообщили, что светлый образ приветливой герцогини рушится и среди работников ее администрации. С тех пор, как полгода назад бывшая голливудская актриса стала членом одной из самых влиятельных семей в мире, она не раз нарушала устои. Меган Маркл стала первой женщиной с афроамериканскими корнями, которая вышла замуж за наследника британского престола, к тому же брак с принцем Гарри для нее не первый. Однако на этом «нововведения» у алтаря не закончились.

По словам помощников Маркл,

привычки новой герцогини отразились на всех во дворце — из-за того, что жена принца Гарри предпочитает начинать каждый день в 5 утра, сообщения ее сотрудникам поступают примерно с половины шестого.

За отказ считаться с многовековыми традициями ее называют не «глотком свежего воздуха», как ожидалось, а «ураганом Меган», который на ходу пересматривает правила гардероба, дипломатии и даже этикета.

Интересно, что Меган Маркл была обязана начать обучение правилам королевского этикета по специальному указу Елизаветы II. Курс должен был занять около полугода, а куратором учебного процесса назначили личную помощницу Ее величества Саманту Коэн. Она же помогала освоиться Кейт Мидллтон в 2011 году. 12 ноября мисс Коэн ушла с поста личного секретаря пары, а с этикетом Меган, судя по всему, придется разбираться самостоятельно.