Им нужны были ее миллиарды: четыре мужа Кристины Онассис

История жизни некогда одной из самых богатых женщин мира была наполнена страстями, разочарованиями, кратковременным счастьем и продолжительными депрессиями. Кристина Онассис прожила богатую, но глубоко несчастливую жизнь. Ее биография окутана тайнами и интригами, о которых говорят и через 30 лет со дня ее смерти.

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Кристина Онассис была самой богатой гречанкой планеты, унаследовавшей миллиардное состояние от своего отца, греческого судостроителя и миллиардера Аристотеля Онассиса. Она родилась в Нью-Йорке, воспитывалась, как и ее старший брат Александр, одновременно в нескольких странах — во Франции, Англии и Греции. Как подобает настоящим принцессам, девочка росла в роскоши, а каждая из ее кукол стоила небольшое состояние.

Брак родителей Кристины себя исчерпал через два года – супруги практически не общались, и каждый жил своей жизнью. Отец менял любовниц, как перчатки. Одной из его возлюбленных стала вдова Джона Кеннеди – Жаклин. Мать Кристины, Афина Ливанос, из-за недостатка внимания, увлечений супруга на стороне и отсутствия нормальных семейных отношений начала принимать наркотики. Она также имела возлюбленного, которого часто приводила домой, что не ускользало от внимания маленькой Кристины. После развода дети предпочли жить с матерью, которая уехала в Париж.

Дорогие подарки не возмещали родительского внимания, которого были лишены дети Онассиса. В Кристине назревал протест, который подтолкнул ее в возрасте восемнадцати лет к поспешному браку с 48-летним Джозефом Болкером – американским евреем, продавцом недвижимости по профессии и разведенным отцом четырех детей. Аристотель был в бешенстве и пригрозил лишить дочь наследства в случае, если она не разведется. Спустя 9 месяцев под давлением отца брак Кристины с Болкером все же распался, и именно тогда она совершила первую попытку самоубийства.

Вероятно, этот неудавшийся брак Кристина рассматривала, как свое спасение от постоянного одиночества и нехватки родительской любви и внимания. После случившегося она старалась окружать себя людьми, находиться в обществе, потому что оставаться наедине с собой для нее было невыносимо.

В 1973 году семью Онассисов постигло горе – на личном самолете в 25-летнем возрасте разбился старший ребенок Аристотеля — сын Александр. Кристина осталась единственной наследницей миллиардного капитала отца. В 1974 году покончила жизнь самоубийством мать девушки. Еще через год от рака умирает и отец Кристины. Тело Аристотеля дочь перевезла на личный остров Скорпиос, где похоронила в семейном склепе.

Уход из жизни всех членов семьи, желание любить и быть любимой, толкнуло Кристину на новый поспешный брак – с состоятельным Александросом Андреадисом. Разные характеры и желание мужа нажиться на состоянии супруги привели к скорому разводу. После этого она стала серьезно заниматься бизнесом, в котором проявила успехи и показала себя, как талантливый руководитель.

Грамотность и интуиция в бизнесе не помогали в личной жизни Кристине. Она в третий раз вышла замуж, на этот раз за советского чиновника «Совфрахта» Сергея Каузова. Существует несколько версий их знакомства, и все они связаны с проведением переговоров с Москвой по вопросам поставок танкеров для перевозки зерна из США в СССР. Якобы во время разговора на другом конце провода Кристину привлек приятный мужской тембр с идеальным английским произношением. Девушка пожелала лично познакомиться с обладателем такого пленительного голоса, и через некоторое время Сергей приехал на переговоры в Париж. В жизни греческой миллиардерши начался новый роман, который заинтересовал контрразведки некоторых стран. Тем не менее, Кристина и Сергей поженились в 1978 году. Это известие застало всех врасплох. Более того, Сергей был женат и ему срочно требовался развод с первой женой.

Борис Кауфман/РИА «Новости» Кристина Онассис во время бракосочетания с Сергеем Каузовым в Московском Дворце бракосочетаний, 1978 год

Кристина Онассис всячески пыталась прижиться в Москве: семье выделили квартиру в доме в Безбожном переулке, где проживали литераторы и чиновники — правда, ей там мешал шум трамваев (под окнами проходили трамвайные пути). И все же вскоре она сдалась и сбежала от советской действительности в Европу. С супругом Кристина продолжала встречаться в гостиницах, затем вывезла его за границу (вместе с мамой), подарила ему два танкера и устроила на работу в одну из своих компаний.

Однако брак их продлился недолго – около двух лет.

Борис Кауфман/РИА «Новости»

С легкой руки греческой жены, пусть даже и бывшей, Сергей стал миллионером. Позже он женился второй раз, теперь на англичанке.

Кристина вернулась на свой любимый остров Скорпиос, где начала устраивать светские приемы. Остров стал мечтой каждой знаменитости. Именно в это время она встретила своего четвертого, и последнего, мужа – французского бизнесмена Тьерри Русселя. Под его влиянием Кристина оставила свои бурные загулы, опасные знакомства, и прошла курс лечения от наркозависимости. От этого брака у пары родилась дочь Афина. Казалось, что жизнь налаживается, что есть все шансы построить крепкую семью и начать жить счастливо.

Но и в этом браке гречанку ждало предательство. Оказалось, что Тьерри не смог порвать со своей бывшей возлюбленной, и та даже родила от него ребенка. Кристина тяжело пережила это известие, и несмотря на сильную любовь к мужу, не смогла принять его двойную жизнь. Их брак распался. От отчаяния в ее жизнь снова вернулись алкоголь, вечеринки и сомнительные препараты.

AP Тьерри Руссель и Кристина Онассис с дочерью Афиной

В 1988 году светская львица решила переехать в Буэнос-Айрес, чтобы там начать новую спокойную жизнь. Ходили слухи, что она намеревалась выйти замуж в пятый раз, предполагаемым супругом выступал брат подруги детства – Георгиос Цолмекцоглу.

19 ноября 1988 года Кристину нашли мертвой в ванной комнате ее номера — ей было 37 лет. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Причиной внезапной смерти назвали отек легких в тяжелой форме, спровоцированный передозировкой снотворных препаратов и транквилизаторами. Кристину похоронили в фамильном склепе на острове Скорпиос рядом с отцом и братом.

Своей наследницей в завещании Кристина объявила дочь Афину, которую взялся опекать ее родной отец Руссель.

Бывший муж претендовал на огромное состояние, оставшееся после смерти Кристины. По приблизительным подсчетам, Афине досталось около 3 млрд долларов. Однако отец девочки, по завещанию, имел возможность использовать средства лишь на ее содержание.

Существует легенда, что на род Онассисов наложено проклятье, ведь каждый, кто прикоснулся к богатству империи, испытывал удары судьбы.