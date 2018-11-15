Трампу не друг: как Кардашьян оправдывается за мужа

Телезвезда Ким Кардашьян выступила в защиту своего мужа, которого демократически настроенные представители шоу-бизнеса и пресса обвиняют в симпатиях к Дональду Трампу. Она не считает, что недавний визит ее супруга Канье Уэста в Белый дом и беседа с президентом имела какой-то политический характер. «Это было нечто похожее на зов сердца», — рассказала Ким изданию Variety.

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На встрече, посвященной реформе уголовного правосудия, которую провели редакции журналов Variety и Rolling Stone's, журналист CNN Ван Джонс предположил, что политические взгляды Ким Кардашьян и ее мужа различаются, однако звезда реалити-шоу поспешила поправить Джонса.

«Мне кажется, вы неправильно поняли, — возразила Кардашьян Уэст. — Когда мы говорим о подобных вещах, у нас очень схожие взгляды. На самом деле он [Канье] не увлекается политикой, ему просто нравится личность Дональда Трампа, но он не в курсе его политических действий. Я думаю, что его визит в Белый дом действительно неверно истолкован. Канье всегда дружелюбно относился к Трампу и так же относится сейчас. Я тоже могу хорошо относиться к человеку, но в то же время иметь с ним разные политические взгляды. Как моя мама и мой отчим. Иметь свои собственные взгляды, отличные от других — это нормально», — пояснила звезда.

Ким Кардашьян Уэст продолжила объяснять намерения своего мужа, с которыми он пришел в Белый дом: «Он борется за свое право любить то, что хочет. Даже если это отличается от того, что вам нравится. Он никогда не говорил: «Да, я знаю о проблемах с иммигрантами, знаю об этом и о том».

Если бы он действительно знал, он был бы отнесся к этому с пониманием и сочувствием.

Канье никогда не говорил, что поддерживает такую политику», — сказала телезвезда в поддержку своего мужа. Также она попросила не воспринимать красную кепку как политическое заявление — если человек носит красную кепку, значит она ему нравится.

«Канье просто борется за свободу мысли и право любить даже то, что не нравится большинству», — объяснила Кардашьян. Ван Джонс в ответ на длинный монолог Ким ответил, что восхищается ее любовью к своему мужу.

Также звезда добавила, что хорошо знает своего мужа и доверяет его самостоятельным решениям. «Когда он отправился в Белый дом, я могла бы легко подсказывать ему в соцсетях, что говорить. Но я считаю, что каждый идет по своему пути. Я знаю его сердце и поэтому понимаю, что однажды то, что он пытался сказать, выйдет наружу. Я помогаю ему, но никогда ни к чему его не принуждаю», — призналась Кардашьян Уэст.

Заявления Ким критики сочли весьма спорными и неубедительными, поскольку в прошлом месяце рэпер Канье Уэст выпустил собственную линейку одежды в поддержку Дональда Трампа и, соответственно, Республиканской партии США. Таким образом, Уэст остался одним из немногих деятелей культуры, которые состоят в таких дружеских отношениях с президентом. В линейку вошли футболки, джемперы и бейсболоки с надписями «Блексит» (Blexit) и «We Free» («Мы свободны»).

Слоганом «Blexit» Канье призывает темнокожее население перейти на сторону Республиканской партии, которую представляет Трамп. Название слогана состоит из двух слов — «blue» и «exit»: партия демократов, которую Канье призывает покинуть, традиционно обозначается синим цветом.

Накануне, 11 октября, рэпер посетил Белый дом, что вызвало широкий резонанс. В то время как Дональд Трамп был немногословен, Канье Уэст произнес весьма длинную эмоциональную речь и говорил беспрерывно на протяжении десяти минут. СМИ отметили, что этот монолог был самым длинным за всю историю Овального кабинета.

Визит Уэста в Белый дом и новую линейку одежды многие не поняли. Рэпер, а заодно и его супруга, подверглись жесткой критике со стороны как коллег, так и фанатов.

Исполнители Джей-Зи и Бейонсе считают, что Ким и Канье «немного больны», а музыкант Ти Ай назвал поступки рэпера «новым уровнем дерьма» и «продажей души ради получения власти». Пресса же делает вывод, что Ким Кардашьян, кажется, все же не очень хорошо знает своего мужа, хотя ее готовность защищать его от нападок вызывает восторг.