Тайная жизнь будущего монарха: принцу Чарльзу исполнилось 70

Обучение

У Чарльза было довольно обычное для королевских особ образование. В детстве с ним занималась гувернантка Кэтрин Пиблс, которую во дворце знали просто как Мипси. Впоследствии она рассказывала о том, что он был мечтательным, но вдумчивым ребенком. Когда ему исполнилось восемь, он пошел в школу: сначала его отдали в Хилл-хаус в Лондоне, а затем перевели в старейшую частную школу в стране Cheam School, которая находится в графстве Гэмпшир.

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Cheam стал настоящим испытанием для чувствительного мальчика, который все время скучал по дому. Его единственным другом в то время был плюшевый медведь.

Фоторепортаж: Принцу Чарльзу -- 70 __is_photorep_included12058531: 1

Несмотря на то, что сверстники не шли с ним на контакт, его бывший директор отзывался о Чарльзе только положительно: «В образовательном плане он был очень трудолюбивым и способным мальчиком, отличался как в устных, так и в письменных работах. Некоторые из его текстов были по-настоящему хороши».

Когда время так называемой «подготовительной» школы подходило к концу, Елизавета, которая на тот момент уже унаследовала трон, поручила выбор следующей школы своему мужу принцу Филиппу. Лорд Маунтбеттен хотел, чтобы старший сын пошел по его стопам и ратовал за свою альма-матер Гордстоун, которая находится на северо-востоке Шотландии и славится жесткой дисциплиной.

Это предложение вызвало бурю эмоций со стороны бабушки Чарльза, королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон — во дворце она была ближайшим другом мальчика и не стремилась сделать его жестким, а наоборот, поддерживала интерес к музыке, искусству и культуре.

Королева-мать написала письмо Елизавете II, в котором просила дочь прислушаться к желаниям мальчика и держать его ближе к дому. 23 мая 1961 года бабушка Чарльза написала: «Я полагаю, скоро он будет сдавать вступительные экзамены в Итон. Я действительно надеюсь, что он поступит, потому что для его характера и темперамента это может стать идеальной школой».

Филипп победил в споре с аргументом, что в Шотландии молодой человек сможет благополучно развиваться вместе со сверстниками вдали от прессы. Однако впоследствии Чарльз признал время, проведенное в Гордстоуне, худшим в своей жизни — в своих дневниках он обозвал школу «Колдитцем в килтах» (Колдитц — замок в Германии, где во время войны держали пленных британских солдат).

Когда в учреждении стало известно, что у них будет учиться принц, руководство запретило сигареты и алкоголь и ограничило количество свободного времени у учеников. Это стало дополнительным поводом для нападок на Чарльза, хотя юному принцу было не привыкать: всю его молодость над ним потешался отец, не желавший принимать тот факт, что характер и увлечения сына расходятся с его собственными. В Гордстоуне участь аутсайдера ждала любого, кто пытался даже заговорить с юношей, поэтому подросток проводил все свое время в изоляции.

Его сверстник Росс Бенсон однажды рассказывал, что Чарльз был «сокрушительно одиноким», Бенсон даже назвал чудом тот факт, что юный принц не сошел с ума. В 1963 году 15-летний наследник престола написал в письме матери:

«В общежитии мне едва удается поспать, потому что я храплю, и постоянно получаю за это по голове. Это абсолютный ад». В ответ пришло суровое послание от отца — мать была занята корреспонденцией государственной важности. Филипп призывал сына быть сильнее и изобретательнее.

Несмотря на все трудности, Чарльзу удалось не только выжить и сохранить рассудок, но и стать старостой, а также сдать экзамены по истории и французскому на «отлично». Этот результат сочли достойным и вслед за старшим сыном в Гордстоун отправились его братья Эдвард и Эндрю. К слову, когда пришло время выбирать школу для его собственных детей, Уильяма и Гарри, принц без раздумий отдал их в Итон.

Камилла

В 1969 году 21-летний принц официально получил свой титул и обязательства перед британским народом на торжественной церемонии в замке Карнарвон. А уже в 1970 году его надеждам на спокойную семейную жизнь пришел конец — хотя он об этом еще не знал. На матче по поло Чарльз познакомился с девушкой по имени Камилла Шанс и сразу влюбился в нее. Все еще неуверенный в себе юноша с авторитарными родителями, который провел большую часть жизни в отдалении от общественной жизни в закрытых учебных заведениях, встретил яркую и жизнелюбивую молодую женщину. Она стала для него всем, но сделать ее будущей королевой означало бросить тень на репутацию семьи — в светском обществе ее знали за многочисленные романы, а от королевской особы требовалось кристально чистое прошлое.

Чарльз не мог позволить себе «оскорбить свой титул» как сделал его двоюродный дедушка, предыдущий принц Уэльский Эдвард. В 1936 году он отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Это событие стало огромным ударом для всей королевской семьи, и место брата вынужден был занять отец Елизаветы II принц Альберт — на пороге войны с Германией было решено заменить его немецкое имя на традиционное. С тех пор он правил под именем король Эдуард VI.

С детства бабушка со стороны матери Чарльза втолковывала потомкам, что честь семьи и долг стоят куда выше, чем чувства, поэтому ради своей семьи наследник престола был вынужден отказаться от брака с Камиллой.

В 1971 году их отношения рухнули на фоне отбытия Чарльза на службу в военно-морском флоте, которая тоже далась ему нелегко ввиду морской болезни и постоянного подтрунивания отца — тоже моряка. В 1973 году девушка вышла замуж за офицера кавалерии Эндрю Паркера-Боулза, а в 1977 Чарльз познакомился с юной Дианой Спенсер. В 1981 году принц женился на самой подходящей на роль принцессы девушке в Соборе святого Павла.

Согласно информации от королевского биографа Джонатана Димблби, всего через пять лет брака Чарльз и Камилла начали изменять своим супругам друг с другом. 1992-й стал годом «Камиллагейта» — в таблоиды попали записи приватных разговоров любовников, которые буквально уничтожили репутацию монархов, а в конце года Букингемский дворец официально признал разлад в семье «народной принцессы» и крайне непопулярного принца. Диана была близка каждому британцу, ее боготворили и брали пример. На ее фоне церемонный, скупой на эмоции, лопоухий и краснолицый Чарльз смотрелся по-настоящему ущербно.

Спустя два года принц Уэльский дал телевизионное интервью, в котором признал супружескую измену и сказал, что его брак «безвозвратно разбит, хотя мы оба пытались все исправить». В том же году с похожим заявлением выступила Диана, но ее выражение стало крылатым: «В нашем браке нас было трое, так что там стало чуть многолюдно».

После своих разводов Чарльз и Камилла стали жить вместе в его официальной резиденции в Кларенс-хаусе, но отношения с двумя сыновьями Уильямом и Гарри у Камиллы не ладились. В биографической книге «Бунтующий принц: власть, страсть и неповиновение принца Чарльза» описываются некоторые моменты после развода Чарльза и Дианы.

Однажды принц Гарри отказался обнимать отца. Когда ребенок по привычке радостно подбежал к папе, он опомнился прямо перед Чарльзом и сказал: «Мамочка говорит, что я не должен этого делать».

В другой истории описывались случаи, когда братья знали, что Камилла дома, и использовали черный ход, чтобы не встречаться с новой женой Чарльза.

Пресса

Апрель 2018 года стал не самым удачным месяцем для будущего короля. Чувство юмора — единственное, что он унаследовал от отца, помимо внешности — ощутимо подпортило его репутацию. Журналистка Анита Сети присутствовала на общественном форуме стран британского Содружества в Лондоне, когда к ней подошел принц Чарльз и он спросил у нее, откуда она. В ответ на «Манчестер» принц сказал смуглой девушке: «Что ж, вы так не выглядите» и, рассмеявшись, отошел, чем на следующий день спровоцировал расистский скандал.

По иронии судьбы, в тот вечер Сети выступала перед публикой с речью о несправедливости в мире. Позже она прокомментировала инцидент: «Независимо от того, что принц имел или не имел в виду при нашей мимолетной встрече, это случилось, и с тех пор я пережила весь спектр эмоций — от шока до унижения, до гнева». Она также добавила: «То, что лидер организации, представляющей треть населения планеты, прокомментировал, что я выглядела не так, как будто я родом из британского города, шокирует».

В 2015 году в таблоиды попали копии небольших записок авторства деятельного принца Чарльза, адресованных правительственным министрам в период с 2004 по 2005 год. По правилам, которые свято блюдет королевская семья, им запрещено вмешиваться в политику и каким-либо образом пользоваться своим влиянием.

Но принц Уэльский явно очень хотел донести свои мысли до законотворцев и не слишком раскаялся, когда о его «паучьих письмах», как их окрестили журналисты из-за едва читаемого почерка, стало известно в прессе.

Однако тогда британская пресса всерьез обеспокоилась тем, каким королем станет Чарльз — за действиями монарха будет следить весь мир, а учитывая безукоризненное правление Елизаветы II, сравнивать, в случае чего, будет удобно. Тогда Чарльзу предрекли крайне неудачное царствование в контексте того, что «вмешивающегося монарха» Великобритания, которая кормит Виндзоров более сотни лет, не потерпит.

В интервью для нового документального фильма «Чарльз в 70» принц рассказал, что он «не так глуп», чтобы считать действия принца аналогичными решениям монарха. Все же он ждал возможности проявить себя всю жизнь и с самого детства осознает всю ответственность своего будущего положения.