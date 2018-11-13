Молния и платье с омаром: чем мы обязаны Эльзе Скиапарелли

13 ноября исполняется 45 лет со дня смерти одной из ключевых фигур в мире моды — Эльзы Скиапарелли. Она известна миру куда меньше, чем Коко Шанель, однако сегодня ее изобретения и идеи есть абсолютно в каждом современном гардеробе — в отличие от того же маленького черного платья.

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Скиапарелли не росла в семье аристократов и не увлекалась модой с детства, как указывается в биографиях других известных дизайнеров. Она была обыкновенной девушкой, рано и неудачно вышедшей замуж, а вскоре оставлешйся в одиночестве с маленькой дочерью на руках.

Тогда она стала работать экскурсоводом и водила туристов по интересным местам Парижа, но ее клиентки из богатых американских семей только и делали, что поскорее стремились пробежаться по магазинам и приодеться по последней моде.

Сначала Эльзу возмущало подобное поведение, но потом она решила создавать собственные модные вещи, причем такие, которых еще не видели в бутиках мировых столиц моды.

Скиапарелли хотелось именно шокировать публику — слово «шок» для нее было своеобразной похвалой за креативность и заняло лидирующую позицию в лексиконе дизайнера. Она была права: увидеть вещи ее авторства захотели все, но примерки поначалу побаивались из-за новизны фасонов и цветов. Эльза не думала останавливаться и продолжала шить все более экстраординарные наряды, которые впоследствии стали сверхпопулярны и легли в основу современной авангардной моды. Вместе с ней в мир моды пришло то, что кормит его по сей день — прет-а-порте, одежда, готовая к носке сразу после покупки.

Первое, чем отличилась Эльза — это свитера с эффектом тромплей, особой оптической иллюзией. Первая коллекция Скиапарелли состояла именно из таких свитеров и шерстяных платьев. Хоть и идея принадлежала не Эльзе, она вовремя заприметила необычную вещь на одном из своих знакомых. Это была работа эмигрантки из Армении, которой Скиапарелли предложила сотрудничество. Так совместными усилиями вышла первая коллекция Эльзы, после которой дизайнер получила крупный заказ на линейку спортивной одежды. Над ней вместе с Эльзой трудились женщины армянской общины Парижа. В результате этот заказ принес Скиапарелли широкую известность, а армянским женщинам позволил приобрести собственную трикотажную фабрику.

AP Французский модельер Эльза Скиапарелли во время работы над новой коллекцией у себя дома в Париже, 1949 год

На волне успеха первой коллекции Скиапарелли решила двигаться дальше — следующая линейка одежды была украшена принтами по мотивам матросских татуировок — якорями и штурвалами.

Вскоре Эльза познакомилась с Сальвадором Дали, вместе с которым они создали легендарное платье с изображением омара.

Так Скиапарелли по праву стала считаться королевой принтов, и если сегодня никого не удивишь платьем с изображением рыб или цветной капусты, для ее времени это было настоящей революцией. Например, сейчас принт в виде газеты встречается повсеместно как в кафе на обоях, так и на футболках или сумках. Он уже не так популярен, как в нулевых, однако модные дома продолжают периодически выпускать вещи с «газетными» деталями. Стоит помнить, что этот принт тоже придумала именно Эльза — она выпустила шарфы и платья с принтом из газетных вырезок о самой себе.

Одно из самых главных изобретений Скиапарелли — застежка-молния. Она первой начала вшивать такую застежку в вечерние наряды. Фурнитура смотрелась грубо и вызывающе, чего и добивалась Эльза. Она использовала пластиковые застежки из нитроцеллюлозы — новейшего в то время материала, который было проблематично сделать элегантным. Спустя некоторое время молнии научились делать из более пластичных материалов и металла, что позволило использовать такие застежки в любой одежде, обуви и аксессуарах, и отказаться от пуговиц, которые значительно замедляли процесс одевания.

Дизайнер отличалась повышенным вниманием к деталям. Но если в наше время пуговицы в виде тараканов, игральных карт и моркови — еще несколько нововведений Эльзы — довольно редко встречаются на чьей-то одежде, то флаконы духов необычной формы хорошо прижились и вряд ли когда-нибудь исчезнут.

Одна из клиенток Скиапарелли отправила ей гипсовый слепок своей фигуры, чтобы не так часто приезжать на примерки, тем самым вдохновив художницу Леонор Фини на создание необычного флакона для первых духов Скиапарелли.

Духи с легендарным названием «Shocking» («Шокирующе») вышли в флаконе фирменного розового цвета. Конечно же, Эльза на этом не остановилась, и выпустила парфюм в виде подсвечника, а потом вместе с Сальвадором Дли придумала духи в виде курительной трубки.

Jean Jaques Levy/Levine/AP и Mary Evans Picture Library/Global Look Press Модель в платье для дневного выхода во время презентации весенней коллекции Эльзы Скиапарелли в Париже, 1948 год



Наброски шляп работы модельера Эльзы Скиапарелли, 1938 год



Актриса Габи Сильвия в костюме русалки работы Эльзы Скиапарелли в модном доме модельера в Париже, 1952 год

Единственное, чего не сделал модный дом Schiaparelli, так это не оформил патент на свои изделия, что позволило Жан-Полю Готье выпустить аромат своего модного дома в схожей емкости в 90-х. В апреле 2018 года идею с флаконом в виде женского тела позаимствовала и Ким Кардашьян-Уэст, Готье моментально указал на отсутствие оригинального дизайнерского замысла звезды инстаграма, но для этого все затевалось изначально — Эльзе наверняка бы хотелось, чтобы ее изобретениями пользовались на протяжении десятилетий после ее смерти.

Ярко-розовый цвет, которым сейчас можно шокировать разве что начальника в офисе с дресс-кодом, тоже является изобретением Скиапарелли, которая выпустила коллекцию шляпок этого необычного цвета. Сейчас мы бы назвали этот оттенок «фуксией», а тогда он назывался «шокирующий розовый». Он моментально стал любим всеми модницами, которые сначала осторожно красили фуксией губы, а потом надели «шокирующе» розовые платья. Именно в таком неутомимая Эльза завещала себя похоронить в 1973 году.