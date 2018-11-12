«Паническое бегство»: от Меган Маркл уходят ассистенты

Девушка по имени Мелисса (фамилия не называется), персональный ассистент Меган Маркл — самой популярной, после королевы, женщины в королевской семье — сложила с себя все обязательства и ушла, не проработав и полугода.

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Источник в королевской семье дал недоуменный комментарий британскому таблоиду Daily Mail: «Это настоящий шок. Зачем ей уходить с такой престижной работы так быстро?»

Когда именно произошло увольнение — неизвестно, но на День памяти в честь погибших во время Первой мировой войны, 11 ноября, Меган собиралась уже самостоятельно. Несмотря на то, что давать какую-либо конкретную информацию дворец, по обыкновению, отказался,

представитель назвал Мелиссу «невероятно талантливым человеком». Он добавил, что ассистентка «сыграла важную роль в успехе королевской свадьбы, и все во дворце будут по ней скучать».

Именно Мелисса разбиралась с большим скандалом накануне свадьбы Меган и принца Гарри в мае этого года, который инициировал отец будущей герцогини Томас Маркл. Она общалась с прессой по поводу возможности его присутствия на церемонии бракосочетания. За пять дней до главного мероприятия года оказалось, что будущий тесть Гарри не сможет посетить свадьбу дочери, в итоге жениху пришлось просить своего отца принца Чарльза провести невесту по проходу в часовне Святого Джорджа. Меган приняла предложение — но только с условием, что до алтаря она дойдет сама.

Довольно консервативная семья Виндзоров согласилась и на эти требования. А нервы, как ни странно, сдали у либерального принца Гарри. Королевский биограф и автор книги «Чарльз в 70» Роберт Джобсон написал, что принц во время подготовки к свадьбе становился «раздражительным и вспыльчивым» в разговорах с сотрудниками дворца. Ее будущий супруг периодически повышал голос с фразой: «Что Меган хочет, она получает», даже когда она все еще считалась бывшей голливудской актрисой.

Бывший агент Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала, что за несколько месяцев до свадьбы для Меган не существовало такого понятия, как чужие приоритеты, время или внимание. Агент также употребила по отношению к Маркл слово «придирчивая», и не только в контексте выбора платья или тиары, но и в вопросах о ее бывших коллегах. Если кто-то из людей, с которыми актриса работала раньше, не разделял ее «виденья», приглашение на свадьбу моментально отменялось. Что именно означал термин «виденье» в контексте свадьбы, остается загадкой.

Еще одной проблемой Мелиссы стала диадема герцогини Сассекской.

Известно, что Ее величество по традиции одалживает тиару невестам из королевской семьи из большой сокровищницы, которую британские монархи наследуют вместе с престолом. Каждая невеста может выбрать понравившееся украшение вместе с королевой в Букингемском дворце и надеть его в день своего венчания в церкви.

Изначально Меган заказала платиновую тиару-кокошник с бриллиантами и изумрудами авторства французского ювелирного дома Boucheron, которую матери Елизаветы подарила светская львица Маргарет Гревилл. Драгоценные кокошники среди европейских монархов популяризировала российская императорская семья. Так как установить происхождение этого украшения было практически невозможно, у сотрудников дворца остались подозрения, что выбранная Маркл тиара могла быть русской. Ввиду политики невмешательства членов королевской семьи в международную обстановку оставлять такой «русский след» прямо на голове будущей жены принца не рискнули.

Поэтому мисс Маркл отказали в этом выборе, но вместо того, чтобы смириться и выбрать из внушительного ассортимента что-нибудь другое, она запротестовала. Однако все домочадцы Елизаветы II знают, что общаться с королевой в любом тоне, кроме почтительного, чревато последствиями. Бабушке, может быть, и 92, но она никогда не давала никому повод усомниться в ее решениях и суждениях, поэтому в момент спора с Гарри последнее слово осталось за ней, и ласковым оно не было.

Источники из дворца процитировали королеву: «Меган не может получить все, что она хочет. Она получает ту тиару, которую я ей дам».

Также королева усомнилась в том, что жене ее внука понадобится фата, потому что для Маркл брак с принцем стал уже вторым. Портал The Sun также сообщил, что Ее величество предупредила Гарри о его невесте, которой бы стоило быть посдержаннее: «Посыл королевы заключался в том, что Меган нужно было думать о том, как говорить с сотрудниками, и аккуратно следовать семейному протоколу». Поэтому Мег пришлось идти к алтарю в платиновой диадеме-бандо королевы Марии, инкрустированной десятками бриллиантов, но фату с цветочной вышивкой «отбить» все же удалось.

12 октября полюбившийся Маркл кокошник увидел свет на голове принцессы Евгении. Изумруды в тиаре сочетались с зелеными глазами дочери принца Эндрю Йоркского, и никакого скандала украшение не спровоцировало.

За несколько месяцев из офиса Меган и Гарри уволилось еще двое работников: личный секретарь пары Саманта Коэн, ее предшественник Эдвард Лейн Фокс. Один из источников, приближенных к королевской семье, заметил, что больше всего эта тенденция напоминает «паническое бегство». Раньше Кенсингтонский дворец точно нельзя было назвать местом с большой текучкой кадров.

Среди сотрудников аппарата Кенсингтонского дворца мисс Коэн прозвали «Самантой-пантерой» за упорство и периодическую вспыльчивость. Ее назначили на место Фокса, который вел дела принца Гарри на протяжении последних 15-ти лет и ушел с поста в апреле 2018 года. Представитель Гарри впоследствии заявил: «Его королевское высочество очень признателен Эду за его тяжелую работу в период запуска и роста Invictus Games, многочисленных поездок по всему миру и детального планирования его свадьбы».

Если за 15 лет у преданного помощника принца не возникало претензий к своему работодателю, то остается только догадываться, что случилось, когда бразды правления взяла новая герцогиня. Ясно одно: беременная Меган доставляет массу хлопот своим домочадцам, и делать ее счастливой получается далеко не у всех.