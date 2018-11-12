Сексуальней не придумаешь: Кейт Аптон впервые стала мамой

Американская модель и актриса Кейт Аптон впервые стала мамой. Об этом в социальных сетях сообщил ее муж Джастин Верландер. 11 ноября Верландер выложил в сеть черно-белую фотографию новорожденной дочери.

«Добро пожаловать в мир, Женевьева Аптон Верландер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя встретил», — написал Верландер под фото в инстаграме.

Некоторое время спустя Кейт тоже поделилась снимком ребенка, отметив, что девочка родилась 7 ноября.

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Судя по всему, инстаграм в семье Аптон-Верландер занимает почетное место. Всю беременность Кейт не сидела на месте и постоянно публиковала фотографии со светских мероприятий наряду с видео своих тренировок и различных упражнений, тем самым доказывая, что беременность — не повод прекращать вести активный образ жизни и в чем-либо себя ограничивать.

О прибавлении в семье 26-летняя модель также заявила в этой соцсети, где она разместила свой снимок из Майами с хэштегом #PregnantinMiami. Муж Аптон тоже не стал молчать, и опубликовал фотографию с милым посланием для Кейт.

«Ты станешь самой удивительной мамой! Я не могу дождаться, чтобы начать с тобой новый этап жизни! Ты самая мудрая, любящая, заботливая и сильная женщина из всех, что я когда-либо встречал! Я так горжусь, что наш малыш появится на этот свет благодаря такой женщине, как ты! Я так тебя люблю», — написал Верландер.

kateupton.com Американка Кейт Аптон, 7 млн долларов

Женевьева стала первенцем пары. Кейт и Джастин начали встречаться в 2014 году, а спустя два года объявили о помолвке. Поженились они в ноябре прошлого года в Италии, в Тоскане. На свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родственники влюбленных. Церемония прошла в средневековой церкви с роскошным видом на долину Монтальчино. Кейт еще с весны 2017 года в деталях планировала этот долгожданный день и с радостью делилась планами и подробностями. Модель очень любит цветы, поэтому церемония прошла на открытом воздухе в окружении светло-розовых, персиковых и кремовых роз, которые не только послужили декорациями, но и украсили букет невесты.

Однако для ее жениха самый счастливый день в жизни стал настоящим испытанием: у Джастина сильная аллергия на цветы, поэтому ему пришлось прибегнуть к помощи антигистаминных препаратов.

«Я должна выйти замуж за своего лучшего друга», — рассказывала звезда журналу Maxim. «Он потрясающий человек — настолько доброжелательный, сосредоточенный и целеустремленный, что вдохновляет меня каждый день. Мне так повезло», — призналась Аптон.

Джастин Верландер — профессиональный американский бейсболист, играющий за клуб MLB «Хьюстон Астрос» на позиции стартового питчера. Кейт Аптон — американская модель и актриса. В детстве она занималась конным спортом и даже принимала участие в различных соревнованиях и чемпионатах. Когда Кейт исполнилось 16 лет, она решила стать моделью и поучаствовать в кастинге. Его она успешно прошла и в результате подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management, альма-матер таких супермоделей как Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты и Коко Роша. Некоторое время спустя Аптон переехала в Нью-Йорк, где стала сотрудничать с агентством «IMG Models».

В начале карьеры она работала в качестве plus-size модели, но потом сбросила вес, хоть и ее фигура осталась далекой от современных модельных стандартов. Тем не менее, Кейт уже тогда называли сексуальнее самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Сначала она вошла в список самых сексуальных женщин по мнению журнала FHM, затем в 2014 году ее признали самой сексуальной женщиной года по версии журнала People, а в 2018 году Аптон возглавила список самых сексуальных женщин планеты по версии журнала «Maxim». Аптон была лицом марки нижнего белья, купальников и одежды Victoria's Secret. В 2011 году она решила попробовать себя в качестве актрисы и снялась в эпизодических ролях в таких фильмах как «Другая женщина», «Горе-творец» и «Как украсть небоскреб».