Сказочная дымка: почему показ Victoria's Secret провалился

Охват зрительской аудитории у ежегодных показов Victoria's Secret куда больше, чем у любого другого фэшн-шоу. Эффект достигается за счет того, что VS делают видеосъемку всего показа самостоятельно и после нескольких недель монтажа транслируют его на телевидении и в интернете. Так, показ этого года в хорошем качестве зрители смогут увидеть только 2 декабря.

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Обычно в фильм входят интервью с супермоделями вроде Джиджи и Беллы Хадид, Кендалл Дженнер, заслуженными ангелами Кендис Свейнпоул и Адрианой Лимой, и про новичков иногда не забывают. Несмотря на меняющиеся из года в год темы сегментов, за кулисами все остается прежним — смеющиеся молодые стройные девушки в коротких розовых халатах, блестки, перья и блеск для губ.

Руководство марки продолжает упорно игнорировать сегодняшнюю политическую и социальную обстановку в пользу устаревшего тренда «худые нулевые».

Если большинство брендов сегмента люкс пришли к осознанию желаний своих посетителей, то в Victoria's Secret из вас сделают не уверенную и самостоятельную женщину, а буквально ангела.

Фоторепортаж: Перья и стразы: чем запомнился показ Victoria's Secret __is_photorep_included12052783: 1

Удивительно, что известные модели, которые активно участвуют в кампаниях по борьбе с объективацией образа женщины и самой модели, не хотят бойкотировать подобное мероприятие при его падающей популярности. Хотя так, наверное, веселее жить — сначала вы играете в модную и независимую представительницу женского пола в закрытой одежде оверсайз, а потом, если повезет, счастливо улыбаетесь в лифчике со стразами за $1 млн.

Предмет гардероба, о котором идет речь, официально называется Fantasy Bra — «Бюстгальтер Мечты». Каждый год заслуженный «ангел» удостаивается странной, но высокой чести выйти в его обновленной версии на подиум. В этом году бренд чествовал своих моделей различных национальностей со всех концов света, а самый дорогой предмет одежды отдали голубоглазой шведской блондинке Эльзе Хоск.

Обычно цена этого предмета туалета соответствует представлениям о мечтах среднестатистической 15-летней девочки и стоит примерно $10 млн из-за драгоценных камней, но вчера средств, очевидно, хватило только на звездный состав моделей.

Сразу после представления бюстгальтера авторства ювелирного дома Swarowski публике, инстаграм-аккаунт Diet Prada, который занимается поиском плагиата в модных домах, пришел за авторами идеи лифчика из страз.

Оказалось, что у «Мечты» Victoria's Secret есть более демократичный аналог из новой коллаборации масс-маркет бренда H&M и итальянского дома Moschino за $199.

Дом с «ангелами» тоже запустит бюджетную версию Fantasy Bra, но она все равно будет стоить дороже на $50.

Перед показом с представителями Victoria's Secret поговорили журналисты американского Vogue, задав им несколько вопросов о причинах, по которым в 2018 году они не собираются выпускать на подиум моделей размера плюс и трансгендеров.

Мнение главных дизайнеров марки Эда Разека и Моники Митро о сегодняшних тенденциях было показательным:

«Если вы хотите знать, думали ли мы о том, чтобы пустить модель-трансгендера участвовать в шоу, или рассматривали кастинг моделей размера плюс, то мы думали об этом. Мы создали шоу для моделей больших размеров в нашей дочерней компании».

Далее дизайнеры сообщили, что когда они в последний раз хотели провести шоу с моделями нестандартных размеров — в 2000-м году — спроса на них не возникло. И сейчас, заявляет Разек, plus-size никому не интересен.

Отсутствие инклюзивности дизайнеры объяснили общей концепцией шоу, согласно которой все происходящее должно выглядеть как сказка, мечта. Мол, зачем же пускать в мир грез такие грязные и противные вещи вроде защиты жертв сексуальных домогательств или борьбы за права женщин.

Более того, Разек и Митро не считают эту маркетинговую стратегию устаревшей и оскорбительной для тех, чье тело не похоже на фигуру «ангела», а мысли не вращаются вокруг гороскопов. Они ответили на вопрос о разнообразии так, будто руководствовались указаниями карикатурной американской старшеклассницы из любого комедийного шоу 90-х — пафосно и ничем, кроме собственного эго, необоснованно.

«Это специальное 42-минутное развлекательное шоу. Вот что это такое. Оно единственное в своем роде, и любой другой модный бренд в мире бы отнял его за минуту, включая конкурентов, которые придираются к нам»,

— пояснили представители марки. Иными словами, VS считают, что их не любят только те, кто им завидует.

В этом сезоне в конце недели моды в Нью-Йорке свою коллекцию нижнего белья для женщин всех размеров Savage х Fenty представила певица Рианна. Главным сюрпризом показа стала глубоко беременная модель Слик Вудс, которая сошла с подиума сразу в «скорую помощь», которая повезла ее в роддом. Многочисленные скептики обвинили певицу в том, что женщина с предродовыми схватками вышагивала перед гостями шоу в практически голом виде и на шпильках, но никаких претензий к дизайнеру у самой Вудс не возникло. К тому же многочисленные поклонники инклюзивности в индустрии моды только восхитились демонстрацией настоящей женской силы модели.

Victoria's Secret умело абстрагируется от всех, кто пытается навязать им реальное положение дел, и продолжает гнуть свою линию, ведь праздник и хорошее настроение всегда победят серые будни. Они ведь абсолютно никому не интересны.