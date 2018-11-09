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Сказочная дымка: почему показ Victoria's Secret провалился

Почему руководство Victoria's Secret игнорирует реальность

8 ноября в Нью-Йорке состоялся ежегодный показ марки нижнего белья Victoria's Secret. За последние несколько лет бренд утратил множество поклонников, потому что времена меняются, мода стремится стать более приземленной, тогда как «ангелы» VS до сих пор парят в розовых блестящих облаках. В отличие от остальных модных домов, которые черпают вдохновение из реальных социальных потребностей, сегменты самого дорогого девчачьего шоу в мире были посвящены астрономии, полету фантазии и королевскому гламуру. «Газета.Ru» — о том, как прошедший показ презрел потребности реальных людей.

Охват зрительской аудитории у ежегодных показов Victoria's Secret куда больше, чем у любого другого фэшн-шоу. Эффект достигается за счет того, что VS делают видеосъемку всего показа самостоятельно и после нескольких недель монтажа транслируют его на телевидении и в интернете. Так, показ этого года в хорошем качестве зрители смогут увидеть только 2 декабря.

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Обычно в фильм входят интервью с супермоделями вроде Джиджи и Беллы Хадид, Кендалл Дженнер, заслуженными ангелами Кендис Свейнпоул и Адрианой Лимой, и про новичков иногда не забывают. Несмотря на меняющиеся из года в год темы сегментов, за кулисами все остается прежним — смеющиеся молодые стройные девушки в коротких розовых халатах, блестки, перья и блеск для губ.

Руководство марки продолжает упорно игнорировать сегодняшнюю политическую и социальную обстановку в пользу устаревшего тренда «худые нулевые».

Если большинство брендов сегмента люкс пришли к осознанию желаний своих посетителей, то в Victoria's Secret из вас сделают не уверенную и самостоятельную женщину, а буквально ангела.

Фоторепортаж: Перья и стразы: чем запомнился показ Victoria's Secret

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Удивительно, что известные модели, которые активно участвуют в кампаниях по борьбе с объективацией образа женщины и самой модели, не хотят бойкотировать подобное мероприятие при его падающей популярности. Хотя так, наверное, веселее жить — сначала вы играете в модную и независимую представительницу женского пола в закрытой одежде оверсайз, а потом, если повезет, счастливо улыбаетесь в лифчике со стразами за $1 млн.

Предмет гардероба, о котором идет речь, официально называется Fantasy Bra — «Бюстгальтер Мечты». Каждый год заслуженный «ангел» удостаивается странной, но высокой чести выйти в его обновленной версии на подиум. В этом году бренд чествовал своих моделей различных национальностей со всех концов света, а самый дорогой предмет одежды отдали голубоглазой шведской блондинке Эльзе Хоск.

Обычно цена этого предмета туалета соответствует представлениям о мечтах среднестатистической 15-летней девочки и стоит примерно $10 млн из-за драгоценных камней, но вчера средств, очевидно, хватило только на звездный состав моделей.

Сразу после представления бюстгальтера авторства ювелирного дома Swarowski публике, инстаграм-аккаунт Diet Prada, который занимается поиском плагиата в модных домах, пришел за авторами идеи лифчика из страз.

Оказалось, что у «Мечты» Victoria's Secret есть более демократичный аналог из новой коллаборации масс-маркет бренда H&M и итальянского дома Moschino за $199.

Дом с «ангелами» тоже запустит бюджетную версию Fantasy Bra, но она все равно будет стоить дороже на $50.

Перед показом с представителями Victoria's Secret поговорили журналисты американского Vogue, задав им несколько вопросов о причинах, по которым в 2018 году они не собираются выпускать на подиум моделей размера плюс и трансгендеров.

Мнение главных дизайнеров марки Эда Разека и Моники Митро о сегодняшних тенденциях было показательным:

«Если вы хотите знать, думали ли мы о том, чтобы пустить модель-трансгендера участвовать в шоу, или рассматривали кастинг моделей размера плюс, то мы думали об этом. Мы создали шоу для моделей больших размеров в нашей дочерней компании».

Далее дизайнеры сообщили, что когда они в последний раз хотели провести шоу с моделями нестандартных размеров — в 2000-м году — спроса на них не возникло. И сейчас, заявляет Разек, plus-size никому не интересен.

Отсутствие инклюзивности дизайнеры объяснили общей концепцией шоу, согласно которой все происходящее должно выглядеть как сказка, мечта. Мол, зачем же пускать в мир грез такие грязные и противные вещи вроде защиты жертв сексуальных домогательств или борьбы за права женщин.

Более того, Разек и Митро не считают эту маркетинговую стратегию устаревшей и оскорбительной для тех, чье тело не похоже на фигуру «ангела», а мысли не вращаются вокруг гороскопов. Они ответили на вопрос о разнообразии так, будто руководствовались указаниями карикатурной американской старшеклассницы из любого комедийного шоу 90-х — пафосно и ничем, кроме собственного эго, необоснованно.

«Это специальное 42-минутное развлекательное шоу. Вот что это такое. Оно единственное в своем роде, и любой другой модный бренд в мире бы отнял его за минуту, включая конкурентов, которые придираются к нам»,

— пояснили представители марки. Иными словами, VS считают, что их не любят только те, кто им завидует.

В этом сезоне в конце недели моды в Нью-Йорке свою коллекцию нижнего белья для женщин всех размеров Savage х Fenty представила певица Рианна. Главным сюрпризом показа стала глубоко беременная модель Слик Вудс, которая сошла с подиума сразу в «скорую помощь», которая повезла ее в роддом. Многочисленные скептики обвинили певицу в том, что женщина с предродовыми схватками вышагивала перед гостями шоу в практически голом виде и на шпильках, но никаких претензий к дизайнеру у самой Вудс не возникло. К тому же многочисленные поклонники инклюзивности в индустрии моды только восхитились демонстрацией настоящей женской силы модели.

Victoria's Secret умело абстрагируется от всех, кто пытается навязать им реальное положение дел, и продолжает гнуть свою линию, ведь праздник и хорошее настроение всегда победят серые будни. Они ведь абсолютно никому не интересны.