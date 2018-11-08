«Я не так глуп»: принц Чарльз рассказал как будет править

Наследник британского престола принц Чарльз заявил, что он не собирается быть «баламутным монархом», когда Елизавета II уйдет со своего поста. Об этом он рассказал в интервью для нового документального фильма «Би-Би-Си» «Принц, сын и наследник — Чарльз в 70», приуроченного к его юбилею. Чарльз отметит свой день рождения в среду, 14 ноября.

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Будущий правитель пообещал уйти от своих нынешних обязанностей принца, которые включают в себя проведение кампаний в поддержку экологии, архитектуры и гомеопатической медицины.

Это решение Чарльз объяснил тем, что он «не так глуп», чтобы предполагать, что британский монарх должен лоббировать свои интересы в правительстве.

Старший сын королевы и принца Филиппа в первый, и, скорее всего, в последний, раз сказал: «Я понимаю, что быть сувереном (монархом — «Газета.Ru») — это отдельная задача. Поэтому, конечно, я полностью осознаю как именно она должна быть выполнена».

Главным ограничением всех членов королевской семьи на протяжении многих лет остается политика невмешательства в политическую жизнь страны, а это значит, что Виндзоры не могут высказывать свои личные политические взгляды. Принц Чарльз явно это осознает: по его словам, он пытался сделать все возможное, чтобы все его поступки не были показателями приверженности идеалам определенной партии. Ведь то, что может позволить себе принц, недоступно для короля.

Однако свои границы принц Уэльский осознавал не всегда — в 2015 году была обнародована серия небольших записок, которые он присылал министрам Великобритании в период с сентября 2004 по март 2005 года.

Из-за мелкого почерка Чарльза, черных чернил и настойчивости «рекомендаций» в британской прессе это явление получило название записок «черного паука».

В список его претензий к политикам тогда вошло множество аспектов: гомеопатические препараты как официальные лекарства от заболеваний, протест против сокращения вооружения, борьба с равноправием полов, современной архитектурой и продуктами с ГМО. Будущий король Чарльз III точно не расценивает свою будущую роль как декоративную.

Тогда многие расценили его позицию как самое настоящее «вмешательство». В интервью Чарльз защитил свои действия, среди которых числится создание фонда Prince's Trust в 1976 году для помощи обездоленным молодым людям. Он заявил, что гордится тем, что другие посчитали не слишком корректным для королевской особы поведением:

«Но я всегда задаюсь вопросом о том, что стоит называть вмешательством... Я был постоянно заинтригован тем, считается ли вмешательством беспокойство о внутренних городах и о том, что там происходит или не происходит, которое я проявил 40 лет назад. Если это и есть вмешательство, то я им очень горжусь», — заключил принц.

В тот же год он оказался в центре очередного скандала. Стало известно, что Чарльз получал копии конфиденциальных правительственных документов более 20 лет. Однако это оказалось частью давно отработанной процедуры — наравне с матерью ее будущий преемник имел легальный доступ к этим бумагам, потому что, согласно традиционной процедуре, монарх в Великобритании должен быть в курсе всех решений и повестки своего правительства.

В документальном фильме о рабочей этике Чарльза высказалась его жена Камилла: «Он довольно нетерпелив, он хочет, чтобы все было сделано еще вчера. Об этом вам расскажет любой, кто с ним работает, я думаю. Но именно так он и делает дела, это двигает его вперед — внутреннее стремление действительно помочь». Говоря о реальных намерениях следующего правителя, герцогиня Коруэльская заключила: «Он бы хотел спасти мир».

Благодаря удивительной работоспособности и хорошему здоровью Елизаветы II принц Чарльз установил рекорд — он стал наследником престола, который ждет своей очереди дольше всех в истории.

В октябре вышла приуроченная к юбилею книга о жизни пожилого принца, в которой автор высказал предположение, что королева уйдет на пенсию в возрасте 95 лет, то есть через три года, и до конца ее жизни Чарльз будет регентом. Непосредственно коронация может состояться только после смерти предыдущего правителя, поэтому некоторые критики его действий подозревают, что до нее он может уже не дожить.