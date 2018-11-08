Хадид, уходи: Кендалл Дженнер отвергла Анвара

В семьях Хадид и Дженнер развернулась очередная драма. Начинающая модель Анвар Хадид стал жертвой неразделенной любви: его подруга Кендалл Дженнер ушла к своему бывшему бойфренду.

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«Интересно, возможно ли полюбить меня так же сильно, как могу любить я», — подписал Хадид одну из своих публикаций в инстаграме. Он также опубликовал фотографию, на которой изображено его запястье с надписью: «Почему я все еще думаю о тебе».

Подписчики Анвара в социальных сетях начали беспокоиться за него еще на прошлой неделе, когда он запостил еще одно сообщение: «Женщина куда опаснее, чем заряженный пистолет».

Скорее всего, вспышку чувств 19-летнего Анвара Хадида вызвали свежие снимки Кендалл и ее бывшего парня. В прошлый четверг в сети появились фотографии Кендалл Дженнер и ее экс-бойфренда Бена Симмонса, на которых супермодель и звезда НБА вместе играют в боулинг в Филадельфии. По словам одного из общих друзей Дженнер и Симмонса, они отмечали победу команды Симмонса Philadelphia 76ers над Los Angeles Clippers. Кендалл прилетела в Филадельфию на частном самолете после празднования Хэллоуина со своими сестрами.

«Они пили вино, веселились и прекрасно проводили время с друзьями, празднуя победу команды Симмонса в родном городе», — рассказал источник Page Six.

Эти снимки могут означать, что примирительные букеты, которые Симмонс присылал Дженнер после расставания, могли подействовать, и пара решила вновь сойтись. О том, что Кендалл Дженнер начала встречаться с баскетболистом NBA Беном Симмонсом, стало известно в конце мая этого года, а в июле различные источники уже рассказывали, что баскетболист и супермодель снимают совместный дом в Лос-Анджелесе. Но в августе Кендалл призналась, что изначально воспринимала Симмонса как «бойфренда на лето», и ее чувства к Бену иссякли.

Однако такие новости совершенно не радуют ее друга Анвара. Еще в сентябре 23-летняя Кендалл Дженнер и 19-летний Анвар Хадид не скрывали своих чувств на публике, что вызвало всеобщее удивление. Молодые люди целовались за столиком в ресторане на вечеринке во время Нью-Йоркской недели моды. Все это происходило в присутствии лучших подруг Кендалл — моделей Джиджи и Беллы Хадид, они же — старшие сестры Анвара. Судя по всему, сестры молодого человека и подруги Кендалл не против того, что происходило между ними на вечеринке.

Свидетель произошедшего рассказал Page Six, как «Кендалл весь вечер сидела с Анваром и довольно долго целовалась с ним». Источник добавил, что им «было неважно, что кто-то смотрит на них».

Портал TMZ также подтвердил, что парочка «целовалась, обнималась и пила» в течение пары часов, но после того, как Кендалл и Анвар стали привлекать к себе много внимания, они по отдельности покинули ресторан.

Этот случай послужил поводом для многочисленных сплетен, однако каких-либо объяснений и заявлений от молодых людей никто так и не дождался.

Источник, близкий к семьям Хадид и Дженнер, рассказал изданию People, о том, что 23-летняя модель сейчас хочет пожить для себя и пока что не готова к романам. «Для нее поцелуи не значили ничего серьезного, просто развлечение и ничего больше», — поделился источник.

Но, по его словам, Анвар смотрит на эту ситуацию совершенно иначе и не был готов к тому, чтобы попасть во «френдзону». «Он по-настоящему влюбился в Кендалл и хочет с ней встречаться. Анвар даже не вернулся в Лос-Анджелес, где у него были запланированы встречи, а остался в Нью-Йорке, чтобы провести больше времени с Кендалл», — добавил инсайдер.

Примечательно, что Анвара и Кендалл уже не в первый раз застают за поцелуями. Еще в июне их заметили вместе на вечеринке после церемонии вручения наград CFDA (Совета модельеров Америки), где супермодель лежала у Анвара на коленях, обнимала и целовала его.

Один из друзей Кендалл, с которым супермодель отдыхала в Малибу за неделю до той самой вечеринки в Нью-Йорке, прояснил, что на самом деле происходило между Хадидом и Дженнер. По его словам, модель симпатизирует Анвару, но молодые люди видятся друг с другом исключительно в больших компаниях общих знакомых, и приватных свиданий между ними не было. Сама Кендалл утверждает, что относится к Анвару только как к другу, а их действия ничего не значат.

Похоже, к личной жизни Дженнер серьезно относятся только ее молодые люди и пресса, а сама девушка не собирается все усложнять и живет моментом.