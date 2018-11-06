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Британия в шоке: королева отметит Рождество с мамой Маркл

Королева отметит Рождество с мамой Меган Маркл

Королева Елизавета II в очередной раз подтвердила, что жена ее внука Гарри Меган Маркл находится во дворце на особом положении. Американская мать герцогини Сассекской получила приглашение, какого не была удостоена семья герцогини Кембриджской, хотя Кейт Миддлтон является членом королевской семьи уже много лет. Это Рождество Дория Рэгланд, простой социальный работник, отметит в компании британской королевы.

Мать герцогини Сассекской Меган Маркл, 62-летняя Дория Рагланд, может провести приближающееся Рождество вместе с Елизаветой II и всеми ее ближайшими родственниками в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Издание DailyMail сообщило, что королева предложила Дории присоединиться к празднованию первого Рождества, которое ее дочь отметит в качестве официального члена королевской семьи. По мнению журналистов, это связано с тем, что для Елизаветы визит Дории на свадьбу герцогини и принца Гарри был «знаком большого уважения».

Дория Рагланд была единственной гостьей со стороны Меган Маркл на церемонии бракосочетания, которая состоялась в Виндзорском замке в мае этого года.

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По словам источника, сообщившего Sunday Express о том, что Дория приглашена на Рождество в Сандрингем, визит матери герцогини на свадьбу в одиночестве был «очень продуманным жестом», который помог ей расположить к себе британскую королеву. Иначе Дория вряд ли получила бы приглашение. Дело в том, что семье Мидлтон никогда не предлагали остаться в поместье Норфолк на праздник: например, на прошлое Рождество семья герцогини Кембриджской присоединилась к Виндзорам во время визита в церковь рождественским утром. Однако им пришлось остаться в близлежащем особняке Анмер-Холле, а не в деревне Сандрингем, где расположена одна из резиденций королевы.

Источник добавил, что приглашение королевы — это проявление уважения и сочувствия, ведь у Меган, в отличие от Кейт, нет семьи в Великобритании. Пресс-секретарь Букингемского дворца пока что отказался от комментариев на эту тему.

Что же ждет Дорию Рагланд в это Рождество?

Сложно представить более закрытое мероприятие, чем рождественские каникулы в Сандрингеме. Они длятся три дня, и на праздничные дни в графстве Норфолк собираются только самые близкие родственники королевы и ее супруга, принца Филиппа. Гости наряжают елку, украшают гостиную, пьют чай и обмениваются подарками.

Как правило, помимо принца Гарри, принца Уильяма и герцогини Кейт с детьми, Сандрингем посещают герцог Йоркский и его дочери, принцессы Евгения и Беатрис, дочь королевы принцесса Анна и ее супруг, вице-адмирал Тимоти Лоуренс, младший сын королевы принц Эдвард вместе со своей супругой Софи и их детьми. Последними приезжают Чарльз, принц Уэльский, и Камилла, герцогиня Корнуолльская.

Елизавета сама решает, кто ее близкий родственник, а кто нет, и каждый год самостоятельно приглашает гостей. Но для Меган Маркл это будет уже не первое торжество в Норфолке: в прошлом году королева предложила невесте принца Гарри провести Рождество в Сандрингеме, хотя официально она еще не была членом королевской семьи.

Это было удивительно, ведь в 2010 году за несколько месяцев до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II не пригласила невесту своего старшего внука провести Рождество с будущей семьей. Проблемой стало и то, что из-за трудно протекавшей беременности Кейт была вынуждена пропустить праздник в прошлом году. Возможно, отсутствие герцогини могло еще больше усугубить положение герцогини Кембриджской в отношении королевы и сделать Меган Маркл любимицей Елизаветы.

Семья Миддлтон явно обеспокоена таким отношением: известно, что Кэрол Миддлтон, мать герцогини Кембрижской, уже не раз высказывала свое недовольство.

Сейчас вся семья Меган Маркл — это британские монархи и мама, Дория Рагланд. Мать герцогини обрела не только королевское, но и всеобщее уважение после того, как достойно повела себя в истории с Томасом Марклом, развернувшейся в семье накануне королевской свадьбы. Близкие родственники Меган Маркл атакуют ее с самого начала отношений с принцем, плохо отзываются в герцогине в интервью, которые, к слову, очень охотно дают. Именно поэтому на церемонии бракосочетания в Винздорском замке со стороны невесты была только одна гостья — Дория Рагланд. Отец Меган, Томас Маркл, не явился на свадьбу якобы из-за проблем со здоровьем, однако накануне отец и дочь сильно поссорились из-за подставных снимков, проданных журналистам. Несмотря на его многочисленные извинения и попытки помириться, Меган не спешит прощать своего отца, который нарушил все просьбы и наставления членов королевской семьи.