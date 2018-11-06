Британия в шоке: королева отметит Рождество с мамой Маркл

Мать герцогини Сассекской Меган Маркл, 62-летняя Дория Рагланд, может провести приближающееся Рождество вместе с Елизаветой II и всеми ее ближайшими родственниками в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Издание DailyMail сообщило, что королева предложила Дории присоединиться к празднованию первого Рождества, которое ее дочь отметит в качестве официального члена королевской семьи. По мнению журналистов, это связано с тем, что для Елизаветы визит Дории на свадьбу герцогини и принца Гарри был «знаком большого уважения».

Дория Рагланд была единственной гостьей со стороны Меган Маркл на церемонии бракосочетания, которая состоялась в Виндзорском замке в мае этого года.

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По словам источника, сообщившего Sunday Express о том, что Дория приглашена на Рождество в Сандрингем, визит матери герцогини на свадьбу в одиночестве был «очень продуманным жестом», который помог ей расположить к себе британскую королеву. Иначе Дория вряд ли получила бы приглашение. Дело в том, что семье Мидлтон никогда не предлагали остаться в поместье Норфолк на праздник: например, на прошлое Рождество семья герцогини Кембриджской присоединилась к Виндзорам во время визита в церковь рождественским утром. Однако им пришлось остаться в близлежащем особняке Анмер-Холле, а не в деревне Сандрингем, где расположена одна из резиденций королевы.

Источник добавил, что приглашение королевы — это проявление уважения и сочувствия, ведь у Меган, в отличие от Кейт, нет семьи в Великобритании. Пресс-секретарь Букингемского дворца пока что отказался от комментариев на эту тему.

Что же ждет Дорию Рагланд в это Рождество?

Сложно представить более закрытое мероприятие, чем рождественские каникулы в Сандрингеме. Они длятся три дня, и на праздничные дни в графстве Норфолк собираются только самые близкие родственники королевы и ее супруга, принца Филиппа. Гости наряжают елку, украшают гостиную, пьют чай и обмениваются подарками.

Как правило, помимо принца Гарри, принца Уильяма и герцогини Кейт с детьми, Сандрингем посещают герцог Йоркский и его дочери, принцессы Евгения и Беатрис, дочь королевы принцесса Анна и ее супруг, вице-адмирал Тимоти Лоуренс, младший сын королевы принц Эдвард вместе со своей супругой Софи и их детьми. Последними приезжают Чарльз, принц Уэльский, и Камилла, герцогиня Корнуолльская.

Елизавета сама решает, кто ее близкий родственник, а кто нет, и каждый год самостоятельно приглашает гостей. Но для Меган Маркл это будет уже не первое торжество в Норфолке: в прошлом году королева предложила невесте принца Гарри провести Рождество в Сандрингеме, хотя официально она еще не была членом королевской семьи.

Это было удивительно, ведь в 2010 году за несколько месяцев до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II не пригласила невесту своего старшего внука провести Рождество с будущей семьей. Проблемой стало и то, что из-за трудно протекавшей беременности Кейт была вынуждена пропустить праздник в прошлом году. Возможно, отсутствие герцогини могло еще больше усугубить положение герцогини Кембриджской в отношении королевы и сделать Меган Маркл любимицей Елизаветы.

Семья Миддлтон явно обеспокоена таким отношением: известно, что Кэрол Миддлтон, мать герцогини Кембрижской, уже не раз высказывала свое недовольство.

Сейчас вся семья Меган Маркл — это британские монархи и мама, Дория Рагланд. Мать герцогини обрела не только королевское, но и всеобщее уважение после того, как достойно повела себя в истории с Томасом Марклом, развернувшейся в семье накануне королевской свадьбы. Близкие родственники Меган Маркл атакуют ее с самого начала отношений с принцем, плохо отзываются в герцогине в интервью, которые, к слову, очень охотно дают. Именно поэтому на церемонии бракосочетания в Винздорском замке со стороны невесты была только одна гостья — Дория Рагланд. Отец Меган, Томас Маркл, не явился на свадьбу якобы из-за проблем со здоровьем, однако накануне отец и дочь сильно поссорились из-за подставных снимков, проданных журналистам. Несмотря на его многочисленные извинения и попытки помириться, Меган не спешит прощать своего отца, который нарушил все просьбы и наставления членов королевской семьи.