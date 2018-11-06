Бог, но не Бонд: назван самый сексуальный мужчина в мире

46-летний обладатель Ордена Британской империи за заслуги в области актерского мастерства Идрис Эльба был назван самым сексуальным мужчиной в мире по версии People Magazine.

Эльба прославился благодаря роли Рассела Белла в нашумевшем сериале HBO «Провод» и закрепил профессиональный успех съемками в трилогии «Тор» киновселенной Marvel.

Исполнение роли всевидящего скандинавского бога и стража ворот Асгарда Хеимдала темнокожим мужчиной спровоцировало большой расистский скандал среди поклонников Marvel, но в итоге неприятный инцидент лишь увеличил растущую популярность актера.

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В новом интервью порталу People Эльба рассказал о том, как он узнал о своем новом титуле: «Я сказал: «Да ладно, не может быть. Серьезно? Я посмотрел в зеркало, оценил себя. И подумал, что выгляжу довольно сексуально сегодня». Отшутившись, Идрис Эльба признался, что был очень обрадован сюрпризом, который будет для него «явным повышением самооценки».

Твиттер, которым Эльба пользуется чаще, чем всеми остальными социальными сетями, решил поздравить актера новым эмодзи с его лицом. Для того чтобы активировать нарисованный анфас британца, нужно всего лишь написать #SexiestManAlive.

С самого детства Эльба усиленно занимался спортом в своей лондонской школе для мальчиков: футбол, баскетбол, крикет, хоккей и даже регби во многом сформировали характер и фигуру будущего секс-символа. Но

актер рассказывает, что он был очень высоким и худым, «и меня звали Идрисса Акуна Эльба, ладно? Меня немного задирали». Но все изменилось, когда он обзавелся растительностью на лице: «Как только я смог отрастить усы, я стал самым крутым парнем в моем квартале. У меня были усы, немного мышц — безумие».

Сегодня из всех видов спорта Идрис Эльба выбирает единоборства и, в особенности, кикбоксинг. Те, кто знает его по ролям в «Книге джунглей» и «Стар-треке», могли пропустить серию документальных фильмов, в которых Эльба ездил по миру, чтобы драться с профессиональными спортсменами. В список стран, которые он посетил, вошли Великобритания, Куба, Южная Африка и Таиланд — и ни в одной из них не был предусмотрен сценарий, а это значит, что последствия его попыток одержать верх над профессионалами могли быть весьма печальными. Однако в 2016 году в интервью перед запуском программы Идрис Эльба заявил, что профессионально драться было мечтой всей его жизни: «Зайти на ринг, чтобы испытать свой человеческий потенциал, было тем вызовом, которого я ждал довольно долгое время».

Помимо смешанных единоборств секс-символ всерьез осваивает мастерство диджея. Несколько месяцев назад он даже отыграл часовой сет в прямом эфире лондонского радио Radar.

В феврале 2018 года Идрис Эльба сделал своей 29-летней девушке Сабрине Даур предложение руки и сердца, чем ошарашил многих своих поклонников — всего год назад актер, который был женат уже дважды и имеет по ребенку от каждого брака, говорил, что женитьба точно не для него. Его избранницей, ради которой он нарушил данное обещание, стала канадская модель с сомалийскими корнями, а отношения влюбленной пары начались в марте 2017. В это время британец снимался в триллере «Между нами горы» в Канаде.

Эльбу точно нельзя назвать человеком, который выставляет свою личную жизнь напоказ, но кольцо будущей невесте он презентовал прямо на глазах у публики в кинотеатре в день премьеры своего режиссерского дебюта «Ярди».

В тот же день актер, боец, диджей и режиссер наконец ответил на вопросы журналистов о своем участии во франшизе о Джеймсе Бонде после нескольких месяцев слухов о том, что он станет первым темнокожим агентом 007. К всеобщему сожалению, он просто ответил: «Нет». Публика предположила, что Эльба станет новым Бондом, когда Дэниел Крейг оставит свой «пост», из-за заявления продюсера Барбары Брокколи: она как-то обмолвилась, что лучшего секретного агента Ми-6 может сыграть темнокожий актер. Тогда масла в огонь подлила фотография Идриса в твиттере, под которой значилось: «Мое имя Эльба. Идрис Эльба».

Кто станет новым Бондом, до сих пор остается неизвестным — среди главных претендентов выделяют ирландца Эйдана Тернера и британцев Джеймса Нортона и Джейми Белла.

Полгода назад 46-летний актер присутствовал на главном британском событии года — их с Сабриной Даур можно было встретить среди гостей на церемонии бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри 19 мая. Эльба, по своему обыкновению, выбрал элегантный костюм-тройку темно-синего цвета. Но не это его появление стало самым ярким выходом в свет 2018-го: труднее всего забыть его костюм Givenchy на балу Института костюма MET Gala Ball 7 мая 2018. Новый креативный директор марки британка Клэр Уайт Келлер предложила Эльбе небольшую коллаборацию, в результате которой он сам разработал укороченные лацканы на своем пиджаке, а в качестве аксессуаров выбрал наручные часы и булавку для воротника.

Из него бы получился превосходный Джеймс Бонд, но сегодня его признали всего лишь самым сексуальным из ныне живущих мужчин, что тоже неплохо.

Британец стал 33-м «Самым сексуальным мужчиной» в истории рейтинга журнала People, где присоединился к коллеге по «Тору» и лауреату 2014 года австралийцу Крису Хемсворту. В прошлом году обладателем этого звания назвали американского кантри-певца Блейка Шелтона.