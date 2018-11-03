«Было много испытаний»: кто получил титул «Мисс Земля-2018»

В субботу в Маниле выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля 2018» — 3 ноября на Филиппинах прошел один из крупнейших международных конкурсов красоты, в рамках которых в мире ежегодно в конце года выбирают самую красивую девушку. Корона, призы и благотворительная работа в деле защиты окружающей среды ждут в следующем году «Мисс Земля 2018» родом из Вьетнама: в конкурсе одержала победу 23-летняя студент-маркетолог Фуонг Хан Нгуен.

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Это первый раз, когда корона конкурса «Мисс Земля» едет во Вьетнам.

«Наша страна прошла через много испытаний в ходе своей истории. Мы, вьетнамцы, высоко ценим свободу, возможность забыть о бедах, терпение в учебе и развитие на различных этапах роста, — заявила победительница. – Я одна из тех молодых граждан страны, что стремятся прикладывать усилия к тому, чтобы мы стали прогрессивным государством».

Фоторепортаж: Названа самая красивая девушка на Земле __is_photorep_included12046369: 1

Фуонг Хан Нгуен мечтала о том, чтобы принять участие в конкурсе с 15 лет – с тех пор, как впервые посмотрела трансляцию по телевизору в 2010-м. Родом она из провинции Бен Тре, расположенной на побережье в дельте Меконга. «Мисс Земля 2018» чрезвычайно озабочена состоянием окружающей среды: в видеоролике, который Фуонг Хан Нгуен подготовила к конкурсу, она рассказывает об экологических проблемах дельты великой реки, протекающей через несколько стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Лаос и Камбоджу.

А еще нынешняя победительница конкурса признается, что обожает кошек. «Почему я люблю их? Потому, что они умные животные, которые умеют приспосабливаться к любой ситуации и среде».

В конкурсе «Мисс Земля» приняли участие в этом году 87 девушек. Из России было сразу две участницы. «Мисс Нижний Новгород» 24-летняя Дарья Картышова представила, собственно, Россию, а уроженка Симферополя Ксения Сарина приехала от Республики Крым.

Надо сказать, что Ксения Сарина – опытная участница разнообразных конкурсов красоты, — представляет Крым, проживая при этом в Иваново. В 2017 году она вошла в десятку финалисток «World Miss University 2017»:

«Я благодарна организаторам конкурса, родным, друзьям и моей команде за то, что верили в меня и поддерживали меня на протяжении всего конкурса, а так же родному Иваново», — цитирует Ксению Сарину официальный сайт еще одного конкурса, «Miss Best». И действительно, судя по странице модели «Вконтакте», она действительно живет в Иваново – по крайней мере, учится в Ивановском государственном энергетическом университете.

При этом не только российские красавицы боролись за звание «Мисс Земля 2018» вдвоем. Великобритания тоже была представлена двумя девушками – от Англии приехала 21-летняя телеведущая Эбби-Анн Джилз-Браун, а от Северной Ирландии – 24-летняя Кристи ван Шакуик, которая работает в силовых структурах и борется с отмыванием денег.

В этом году проведение конкурса «Мисс Земля» оказалось связано с околополитическим скандалом: за несколько недель до финала на Филиппинах «Мисс Земля Ливан» Сальва Акар была лишена титула руководством национального оргкомитета в Ливане за то, что сфотографировалась с конкурсанткой из Израиля Даной Зрейк. Участвовать в состязании ей запретили.

Фотографию вместе с соперницей по конкурсу из враждебной Ливану страны Сальва Акар выложила у себя в фейсбуке 16 октября – снимок был сделан во время подготовки к финалу. «Я стремлюсь помогать людям находить мир и любовь внутри себя, чтобы они могли любить друг друга и жить в мире с нашей матерью Землей», — подписала она снимок, сделанный на Филиппинах во время подготовки к международному конкурсу.

Дело в том, что жителям Ливана строжайше запрещено вступать в какие-либо контакты с израильтянами, поскольку страна находится в конфликте с Израилем.

Сальва Акар пыталась оправдаться перед соотечественниками, что Дана Зрейк – израильтянка арабского происхождения – обратилась к ней по-арабски, и ливанской королеве красоты не пришло в голову, что перед ней гражданка Израиля.

Однако ливанские организаторы конкурса не приняли это оправдание, поскольку на Дане Зрейк была лента, на которой было обозначено название ее страны.

«Мисс Земля» — один из четырех масштабных конкурсов красоты, на который съезжаются девушки со всего мира. Его задача – пропагандировать бережное отношение к природе, поэтому все его участницы так или иначе должны проявлять интерес к проблемам экологии, а победительницы в течение года принимают участие в акциях, направленных на защиту окружающей среды – сажают деревья, очищают от мусора пляжи, выступают с мотивирующими речами.

Впервые конкурс провели в 2001 году, и с тех пор он стал почти таким же престижным, как его старшие братья, «Мисс Мира» (проводится с 1951-го), «Мисс Вселенная» (впервые состоялся под этим названием в 1952-м) и «Мисс Интернешнл» (основан в Японии в 1960-м).