Вовсе не стыдно: как звезды раздеваются для обложек

Когда речь идет о шокирующих обложках, ни один список не обойдется без «той самой» фотосессии звезды «Стриптиза» для журнала Vanity Fair. В начале 90-х годов голых женщин печатали чуть ли не каждый день, но вот снимать обнаженных беременных для обложки рисковали немногие. В августе 1991 года Мур находилась на седьмом месяце беременности своей второй дочерью Скаут ЛаРу Уиллис, и на обложке на ней не было ничего, кроме бриллиантовых украшений.

Портрет материнства, сделанный гениальной Энни Лейбовитц, выглядел настолько свежим и прекрасным впервые за всю историю массовой культуры, что полностью перевернул восприятие беременности в целом.

Это стало настоящим трендом среди знаменитостей, а впоследствии стало считаться такой же нормой, как и съемки в одежде.

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Джон Леннон и Йоко Оно

В декабре 1980 года Энни Лейбовитц приехала в квартиру бывшего участника группы Beatles в Нью-Йорке, чтобы снимать его на пленку. Музыкант отказался фотографироваться без своей жены, а Энни пришла уникальная мысль: пусть Леннон снимет с себя всю одежду и свернется калачиком рядом с полностью одетой Оно. Фотограф однажды вспоминала, что супруга Леннона предложила сняться хотя бы топлесс, но для концепции было важно, чтобы нелюбимая многими японка была в одежде.

Полученный результат Леннон, по легенде, назвал «точным отражением наших отношений», а спустя пять часов после фотосессии его застрелили в Верхнем Вест-Сайде на Манхеттене.

В итоге фотография была опубликована на обложке выпуска Rolling Stone, который был посвящен памяти Джона Леннона — в 2005 году Американское общество редакторов журналов (ASME) назвало этот снимок лучшей обложкой за последние 40 лет.

Ким и Канье

В 2013 году Ким, пока еще только Кардашьян, и Канье Уэст буквально не могли оторваться друг от друга, и об этом знали все — во многом благодаря обложке весеннего выпуска французского L'Officiel Hommes. Пара, которая вызывала массу вопросов и претензий у публики еще до своей свадьбы, спустя несколько месяцев появилась в схожей позе в клипе на песню Канье Bound 2.

После выхода видео поклонников творчества рэпера и подписчиков Ким занимала интрига: действительно ли влюбленные занимаются сексом на мотоцикле или просто неплохо имитируют?

Для исполнителя и его полуголой девушки, разумеется, это была инсценировка, но пока люди пытались разобраться, пошел бы скандальный рэпер на такое, у видео набралось 69 млн просмотров.

Дженет Джексон

Журнал Rolling Stone на протяжении долгого времени как будто отказывался снимать музыкантов в одежде, а основная масса исторических голых снимков принадлежит как раз фотографам, работавшим для этого издания. Дженет Джексон понадобилось по-настоящему много усилий, чтобы ее перестали называть «сестрой Майкла», которая светит его отраженным светом, и в 1993 ей это удалось.

Это случилось благодаря $50-миллионному контракту со звукозаписывающей студией Virgin Records и ее новому сексуально насыщенному альбому «janet».

А чтобы поддержать новый имидж певицы для обложки культового издания, один из немногих до сих пор не обвиненных в сексуальном харассменте фотографов Патрик Демаршелье предложил ей сниматься в джинсах, но без верха. Роль нижнего белья выполнил бойфренд Джексон Рене Элизондо, который стоял сзади и прикрывал ее грудь руками.

Дженнифер Энистон

В 2009 году звезда сериала «Друзья» не в первый раз появилась на обложке полностью обнаженной, но тот январский выпуск GQ раскупили быстро как никогда — патриотическую тематику номера поддержал только галстук в красную, синюю и белую полосы на шее актрисы. Тогда американцам нужно было популяризировать выборы, которые проходили в конгрессе, а Энистон — отрекламировать семейный фильм «Марли и я». Если вы смотрели эту драму про двух людей и их лабрадора и не плакали, то вы по-настоящему мертвы внутри, а мы напомним, что в мировом прокате он появился как раз спустя два дня после выхода номера. Критики сетовали на то, что GQ пытается вернуть модель «типичной американской девушки», но любителям любой кино- и телепродукции, где была задействована 39-летняя Энистон, было уже все равно.