Религия продает: как продвигается тренд на целомудрие

Скромная мода

В октябре профессор лондонского университета искусств Рейна Льюис и куратор выставки, посвященной мусульманским модным тенденциям, опубликовала эссе на тему возрастающей популярности «скромной моды» во всем мире. По словам Льюис, на восприятие мусульман в европейской культуре огромное воздействие оказал теракт 11 сентября 2001 года. После этого страшного события какая-либо причастность к мусульманской культуре в США вызывала страх и недоверие.

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Однако многое изменилось, когда в крупнейшие модные дома, которые производят одежду haute couture, стали поступать заказы от арабских женщин — в момент мирового экономического кризиса жители таких «нефтяных» стран как Саудовская Аравия и ОАЭ одними из немногих могли позволить себе роскошную одежду. У жен богатых предпринимателей или чиновников с традиционными взглядами на обнажение как на нечто запретное, появилась потребность в красивых платьях, которые они хотели бы демонстрировать мужу и подружкам.

Спрос на одежду, которая бы красиво скрывала тело, а не оголяла его, заставил ведущие марки выйти со своим предложением — альтернативными коллекциями для мусульманок. В 2014 году американская марка DKNY сшила закрытые версии своей сезонной коллекции и имела практически беспрецедентный успех на мировом рынке.

Эта тенденция сейчас продвигается и в России — в марте 2018 года главный редактор российской версии Tatler Ксения Соловьева и главред русского Harper's Bazaar Дарья Веледеева прилетели на показ Айшат Кадыровой в Чечню прямиком с парижской Недели моды. Многие сочли, что они сделали это только потому, что отец дизайнера — глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако бренд Firdaws выходит и на международный рынок — магазин одежды, вдохновленной, по словам модельера, национальной чеченской одеждой и Кораном, скоро откроется в Саудовской Аравии.

Сегодня мировые масс-маркет бренды перестраиваются на мусульманский календарь.

По всему миру марки одежды запустили рекламные кампании, приуроченные к двум главным праздникам ислама: Рамадану и Ураза-Байраму, а мусульманские модели становятся лицами и официальными представителями брендов, популярных у европейцев.

Подобный культурный обмен также выделяют в числе причин общей увлеченностью идеей сдержанного поведения. Воспринимать себя как сексуальный объект уже немодно даже у христиан — если в эту самую минуту для инстаграма позирует тысяча красивых полуобнаженных девушек, после этого они скорее всего оденутся и пойдут есть и смотреть сериал. Потому что в общественном сознании все давно не так сексуально, как в рекламе.

Скромные люди

Гиперсексуализация общества происходила в различные периоды: сексуальная революция в США произошла в 60-х—70-х годах прошлого столетия, и с тех пор многие звезды пытаются сделать свою личную жизнь настолько приватной, насколько это возможно. Даже самые известные секс-символы в мире зачастую не любят говорить о своем личном опыте и на деле оказываются куда более консервативными, чем может показаться на первый взгляд.

Ярким примером тому служит история Ким Кардашьян-Уэст, породившей культ большой попы и груди в системе, в которой раньше доминировали весьма стройные модели без выдающихся форм.

Суперзвезду инстаграма постоянно упрекают в чрезмерной сексуальности и откровенности ее фотоснимков, но в недавнем интервью она призналась, что ее имидж в медиа непривычен даже для нее самой. «Дома я гораздо более консервативна, чем мой публичный образ. На публике я дикая, сексуальная», — призналась Кардашьян. Он также добавила, что ей некомфортно говорить о сексе, но материнство сделало ее более уверенной в своей публичной сексуальности.

Другие сестры Кардашьян, кстати говоря, убежденные христиане: они ходят в церковь на большие праздники и крестят своих детей по всем канонам католической церкви. В интервью для журнала Vogue Ким рассказала о необычном ритуале, который их семья проводит каждое утро и не слишком распространяется об этом: «Мы начинаем наш день с группового чата, в котором мама цитирует стих из Библии, и мы обсуждаем его значение».

Кардашьян заключила свое признание словами о том, что религия во многом сделала их теми, кем они являются сегодня: «Мы выросли в христианской вере — и наша рабочая этика и дисциплина закладывались в течение многих лет в католической школе».

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились в сентябре 2018 года, но свою брачную регистрацию пара не назвала свадьбой, потому что молодые люди хотели сделать третьим участником своей церемонии Бога. Однако торжество в его присутствии фанатам не было суждено увидеть из-за статуса секретности всего мероприятия — СМИ узнали о точной дате свадьбы только после того, как она состоялась. Бибер и Болдуин принадлежат к одной и той же церкви, которая называется Hillsong, и для многих считается сектой — зато теперь Джастин рассказывает, что религия «освободила его от веревок и стыда».

В 2005 году бывшая невеста Джастина Бибера и звезда канала Disney Селена Гомес даже носила кольца непорочности вместе со своим парнем Ником Джонасом. В одном из интервью звезда рассказала, как в возрасте 13 лет пришла к решению дать себе обещание, что она не будет заниматься сексом до свадьбы. «Я сказала папе, что хочу кольцо-обещание. Он пошел в церковь и его [кольцо — «Газета.Ru»] освятили. Он даже приводил меня в пример другим детям. Я собираюсь держать свое обещание себе, своей семье и Богу».

Когда Гомес начала встречаться с Бибером, кольцо она сняла, но много раз после этого говорила, что мнение остальных о ней имеет второстепенное значение, и Селене не было стыдно носить и снять кольцо, когда певица поняла, что это не для нее.

В апреле 2018 года Бибер опубликовал в своем инстаграме пасхальное послание: «Суть пасхи не в кроликах, это напоминание о том, что мой Иисус умер на кресте за мои грехи и затем воскрес из мертвых, победив смерть!». Правда, после этого Бибер опубликовал другую фотографию, на которой он держит мягкую игрушку-кролика в кроличьей маске: «Помните, я сказал, что Пасха — это не о кроликах… что ж, я соврал». Но, судя по многочисленным снимкам папарацци, на которых он плачет, пока Болдуин целует ему руки, резкая смена настроения для него в порядке вещей.