Все ради любви: как принцесса стала простой японкой

29 октября японская принцесса Аяко разорвала все связи с королевской семьей и вышла замуж за простолюдина в ритуальной церемонии, которая состоялась в храме Мэйдзи в Токио.

Реклама

Избранником Аяко стал работник судоходной компании Кей Мория — ради жизни с ним принцесса отказалась от своего титула.

28-летняя Аяко является дочерью двоюродного брата императора Японии, а 32-летний Мория работает на крупнейшую судоходную компанию страны — Nippon Yusen, но хорошие доходы не могли сравнять его социальный статус с положением его невесты.

Согласно японской традиции, женщины, которые выходят замуж за членов императорской фамилии, входят в семью, но если простолюдин становится мужем японской принцессы, она должна лишиться титула и становится такой же простой японкой, как и ее супруг. Именно это и произошло с принцессой Аяко — ей пришлось решиться на радикальные меры и провести церемонию прощания со своей семьей и титулом 26 октября.

Для ритуала извещения духов предков о своем решении принцесса переоделась в красную японскую накидку дворянок со времен VIII века нашего времени (коучики). Эта накидка была подарком бабушке Аяко от императрицы Теймей.

Во время обряда 28-летняя девушка отдала дань уважения в трех святилищах императорского дворца: Кашикодокоро, Корейден и Шинден.

Традиционно извещать умерших императоров и членов королевской семьи принято за три дня до свадьбы — именно тогда официально происходит отречение от престола.

Вечером 26 октября третья дочь покойного принца Такамадо и принцессы Хисако выразила уважение и благодарность императору Акихито и императрице Мичико во время церемонии «чокен-но-ги». Аяко также выразила надежду на то, что она все еще сможет быть полезной императорской чете в качестве бывшего члена их семьи, если это понадобится.

Свадьба состоялась в храмовом комплексе, состоящим из пагод, а церемония включила в себя обмен кольцами и совместное употребление сакэ.

Синтоистский ритуал, согласно которому необходимо пить этот напиток на свадьбе, называется «сансанкудо». Жених и невеста выпивают три чашки сакэ, которые дает им священник, чтобы сделать узы их брака крепче. Первая чашка — самая маленькая, а две последующие емкости последовательно увеличиваются в размерах. Молодожены должны выпить из каждой из них по три раза. Первая символизирует уважение к предкам жениха и невесты, вторая — землю и обоюдное обещание заботиться друг о друге до конца своей жизни. Третья чашка стала символом человечества и молитвы о плодородии будущей семьи.

В качестве свадебного наряда невеста предпочла традиционное белоснежное шелковое платье с красными и зелеными орнаментами. Образ завершила классическая японская прическа под названием «осуберакаши» — у большинства людей это подобие шиньона ассоциируется с гейшами. Раньше осуберакаши могли носить только придворные дамы из ближайшего окружения императора, хотя сейчас простой народ даже не пытается ее повторить из-за сложности исполнения. Жених же предпочел традиционный европейский смокинг.

После церемонии бракосочетания бывшая принцесса вышла к журналистам, чтобы сказать, что она «наполнена радостью».

Мория рассказал, что надеется, что Аяко привыкнет к жизни простого человека: «Я хочу, чтобы мы работали вместе, рука об руку, чтобы создать семью, которая будет наполнена улыбками».

Несмотря на то, что Аяко перестала быть принцессой, ее мама Хисако и сестра принцесса Тсугуко посетили торжество в компании других родственников, которые все еще остаются при своих титулах.

Кстати говоря, счастливые молодожены познакомились благодаря дружбе их матерей, поэтому никакого сопротивления с их стороны они не встретили. Во время помолвки Аяко рассказала прессе о том, что она испытывала в момент знакомства: «Я не чувствовала себя так, будто мы встретились впервые». А Морию, по его словам, привлек ее нежный и деликатный дух: «И я знал, что хочу провести остаток моей жизни вместе с ней».