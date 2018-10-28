Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз

Королевский двор Норвегии на днях сделал печальное официальное заявление: кронпринцесса Метте-Марит неизлечимо больна. Ей диагностирован хронический фиброз легких.

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Метте-Марит уже несколько лет страдает от проблем со здоровьем, но врачи долгое время не могли выяснить их причину. Оказалось, что кронпринцесса больна раком легких, который прогрессировал в необычной форме.

«В течение нескольких лет у меня были регулярные проблемы со здоровьем, и теперь мы знаем, что не так с моим организмом», — говорилось в заявлении кронпринцессы.

AP

Принцессе пришлось объявить о своем недуге, чтобы объяснить свое отсутствие на официальных мероприятиях. Но несмотря на страшный диагноз, Метте-Марит планирует продолжить выполнять свои обязанности, пока это будет возможно:

«Хоть и этот диагноз накладывает определенные ограничения, я рада, что болезнь была обнаружена на такой ранней стадии. Мое призвание по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объеме», — заявила она.

Кронпринцессу часто называют современной Золушкой.

Прежде чем выйти замуж за наследного принца Хокона в 2001 году, она была матерью-одиночкой: работала официанткой и воспитывала сына, Мариуса Борга Хёйби. В браке с будущим королем — она познакомилась с кронпринцем Хоконом на музыкальном фестивале в 90-е годы — Метте-Марит родила еще двоих детей, дочь Ингрид Александру и сына Сверре Магнуса.

В январе этого года Метте-Марит в интервью норвежской радиостанции призналась, что страдает от частых головокружений.

«Я быстро повернула голову, и мне показалось, что все начало двигаться», — поделилась кронпринцесса. Также она призналась, что начала много потеть и чувствовать постоянную тошноту, поэтому поначалу ей казалось, что у нее преждевременная менопауза.

Королевский врач профессор Кристиан Бьёро рассказал, что у кронпринцессы несколько лет происходили изменения в легких, которые не были похожи на фиброз, и было мало характерных симптомов. Ее лечат в университетской больнице Осло — к этому процессу привлекли и заслуженных зарубежных врачей. По словам Бьёро, диагноз был сделан на ранней стадии, что позволяет выстраивать более позитивные прогнозы.

Легочный фиброз приводит к нарушениям дыхательной функции из-за образований в легких фиброзной, рубцевой ткани. При этом заболевании у легочной ткани снижается эластичность и растяжимость, из-за чего затрудняется прохождение кислорода и углекислого газа через легочные пузырьки. Часто крайне сложно выяснить, что стало причиной заболевания. Болезнь может быть связана с аутоиммунными заболеваниями как, например, ревматоидный артрит, когда собственная иммунная система организма начинает его атаковать. Иногда такое заболевание могут спровоцировать нарушения режима — если у человека есть серьезная аллергия. Также причиной могут стать побочные действия некоторых лекарств.

Обычно фиброз поражает людей в возрасте 70-75 лет, 45-летняя кронпринцесса слишком молода для такой болезни.

Первым и главным симптомом заболевания является одышка — сначала при физических нагрузках, потом при стрессах, а затем и на постоянной основе. Также фиброз проявляется хроническим сухим кашлем,усталостью, потерей веса и аппетита. Кроме того, болезнь сопровождается болью в мышцах или суставах, а также закруглившимися и опухшими пальцами.

Рубцевая ткань, образующаяся на легких, не заживает и не рассасывается, к несчастью, врачи пока что не выяснили, как лечить это заболевание. Лекарственные средства могут помочь замедлить развитие болезни и облегчить тяжелые симптомы, но не излечить.