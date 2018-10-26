Счастлива в хиджабе: почему Шинейд О'Коннор приняла ислам

Ирландская певица Шинейд О'Коннор, широко известная, благодаря хиту 1990 года «Nothing Compares 2 U», приняла ислам. На прошлой неделе в своем аккаунте в твиттере она написала: «Хочу объявить, что я с гордостью перехожу в ислам. Это естественное завершение любого разумного теологического пути. Все изучение библейских текстов приводит в ислам. Что делает изучение прочих текстов излишним. Мне дадут (другое) новое имя. Это будет Шуада».

Сообщение о переходе в ислам певица, которая в прошлом году уже сменила имя с «Шинейд О'Коннор» на «Магда Давитт», опубликовала 19 октября. С тех пор Шуада Давитт регулярно выкладывает фотографии в хиджабе и азаны (то есть призывы к мусульманской молитве) в собственном исполнении, извиняется за ошибки, которые допускает при исполнении призыва к молитве или употреблении слов арабского языка и благодарит новобретеных братьев и сестер по вере за теплый прием.

Отношения с религией у Шинейд О'Коннор – довольно запутанные.

В 1999 году она была рукоположена в священники Ирландской православной католической и апостольской церкви, религиозной общины, которая не имеет отношения к католикам Ирландии.

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В католичестве она разочаровалась из-за слухов и скандалов, связанных с обвинениями в педофилии в адрес католических священнослужителей. В 2011 году певица даже написала эссе, в котором назвала Ватикан «гнездом дьявола». В 2018 году она написала открытое письмо папе Римскому Франциску, в котором потребовала отлучить ее от католической церкви, ранее она обращалась с теми же просьбами к его предшественникам – Бенедикту XVI и Иоанну Павлу II.

По собственному признанию певицы, сейчас она счастлива – об этом она тоже пишет в своем твиттере после перехода в ислам. Однако долгие годы певица боролась с депрессией.

В 2017 году Шинейд О'Коннор призналась при помощи социальных сетей, что борется с психическим расстройством: в августе она опубликовала на фейсбуке видео.

«Я одна из миллионов… людей, которые страдают от психического расстройства, самых уязвимых в мире. Мы не можем заботиться о себе, вам нужно заботиться о нас, — сказала певица в видеоролике. – Вся моя жизнь – это борьба за то, чтобы не умереть, а это не жизнь».

Действительно, в последние несколько лет в прессе не раз появлялись подтверждения того, что Шинейд О'Коннор находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Так, в 2016 году она исчезла в одном из богатых пригородов Чикаго – Уилметте, где певица гостила у друзей. Как сообщала полиция Иллинойса, в воскресенье, 15 мая, Шинейд О'Коннор отправилась на велосипедную прогулку, однако не вернулась домой даже к ночи. Обеспокоенный гражданин, имя которого не называлось, выражал тревогу по поводу ее состояния.

Через три часа после того, как ее видели в последний раз, певица опубликовала пост на фейсбуке – длинный и запутанный.

Полиция нашла Шинейд О'Коннор на следующий день, в понедельник, 16 мая – она была в добром здравии.

Смена конфессии, видимо, действительно означает для 51-летней певицы начало нового этапа жизни. Еще в августе она выпустила первый за последние четыре года сингл – песню Milestones Шинейд О'Коннор записала вместе с продюсером из Северной Ирландии Дэвидом Холмсом, которого встретила на праздновании дня рождения Шейна Макгоуна, фронтмена группы Pogues. Сейчас она записывает новый альбом под названием No Mud No Lotus – обещают, что он выйдет в октябре 2019 года.