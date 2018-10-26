Путь закрыт: самолет Меган Маркл не мог приземлиться

Самолет, на котором принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны были прилететь из Тонго в Австралию, был вынужден прервать процесс посадки в Сиднее. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Причиной для отмены посадки стал другой самолет, который в то время находился на взлетно-посадочной полосе. О накладке пассажирам рассказал командир борта с помощью громкой связи. Он сообщил, что вскоре самолет предпримет вторую попытку сесть в сиднейском аэропорту и пассажиры, наконец, смогут полюбоваться прекрасными видами на город. Через несколько минут авиалайнер благополучно приземлился.

Это не первый воздушный инцидент для королевской пары. 14 октября в самолет, на борту которого находились принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния.

Об этом писала газета Daily Mail, отмечая, что борт выполнял рейс из Лондона в Амстердам. По информации издания, самолет получил небольшие повреждения. Супруги в результате произошедшего не пострадали. Удар молнии пришелся на носовой обтекатель воздушного судна. Если бы стихия ударила чуть левее, молния могла повредить важное навигационное оборудование.

Пилоту удалось благополучно посадить борт в амстердамском аэропорту «Схипхол». Самолет отправили на ремонт, а принцу Гарри и Меган Маркл предоставили другой лайнер.

Недавно проблемы с самолетом возникли и у первой леди США Меланьи Трамп. 17 октября борт был вынужден вернуться на авиабазу «Эндрюс» в штате Мэриленд из-за задымления. По словам репортеров, которые присутствовали в самолете вместе с супругой американского лидера, они заметили легкую дымку и почувствовали запах гари спустя десять минут после того, как лайнер поднялся в воздух.

Бортпроводники выдали пассажирам мокрые полотенца. Официальный представитель первой леди Стефани Гришэм позже заявила, что вынужденная посадка произошла из-за «небольших технических неполадок». «Все хорошо и все в безопасности», — отметила она.

Спустя два дня Дональд Трамп похвалил свою супругу за спокойствие, которое она проявила во время инцидента. «Вчера у них была проблема. Вы видели: пожар на борту самолета. И мне позвонили: «Сэр, ваша жена в воздухе, на борту пожар». Я сказал: «Не говорите мне это, не говорите». И они быстро опустились. Отличные пилоты. И она молодец.

Я спросил, когда узнал об этом: «Как она перенесла это? Испугалась?» «Нет, сэр». «А что она делала?» «Она была так спокойна, что мы не могли поверить в это».

У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она такая. Она прекрасная первая леди», — заявил президент США на митинге в Монтане.

Что касается принца Гарри и Меган Маркл, то они уже почти две недели практически живут на борту самолета. Дело в том, что королевская пара находится в туре по странам Британского Содружества, в которые входят, в том числе, Австралия, остров Фиджи, королевство Тонга и Новая Зеландия.

Всего за 16 дней у четы герцогов Сассекских назначено 76 мероприятий и встреч с главами государств, молодыми людьми из различных благотворительных организаций и всеми, кто захочет поздороваться с самой популярной королевской парой. Большая часть мероприятий уже позади.

26 октября Меган и Гарри должны были отправиться в Веллингтон, Новая Зеландия, для встречи с премьер-министром Джасиндой Ардерн. Еще четыре дня в стране, где экранизировали «Властелина колец», — и будущие родители смогут отправиться в свою лондонскую резиденцию с чувством выполненного долга.

Разумеется, Меган Маркл нелегко переносить такие нагрузки, будучи беременной, но во многом опасный для будущей матери тур был согласован заранее, а члены королевской семьи слово привыкли держать.

Поэтому за ней пристально следит охрана и муж — в день поездки в общину аборигенов принца Гарри предупредили о том, что дорога по тропическим лесам будет ухабистой и утомительной. Поэтому он предложил 37-летней жене взять выходной в тот день. Аборигены отнеслись к ситуации с пониманием.

Во время визита на один из столичных рынков Фиджи, секьюрити не дали герцогине пообщаться со всеми желающими из-за того, что их было куда больше, чем ожидалось. Меган Маркл смогла пообщаться с владельцами торговых лавок и посетителями рынка только 8 минут вместо положенных 15, после чего ее начала окружать перевозбужденная толпа.

Забывчивость, которую отмечают многие женщины во время беременности, дала о себе знать во время тура. Утром 25 октября, принц Гарри и Меган Маркл прилетели в королевство Тонга. На первую встречу с принцессой Ангеликой Латуфупьекой герцогиня Сассекская надела платье красного оттенка — именно этот цвет преобладает на флаге государства. Длинный рукав, цветочный узор, тонкий пояс и плиссированные детали — лук получился довольно удачный. Если бы не один момент: Маркл забыла снять с платья магазинный ярлык.