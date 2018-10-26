Инцидент в Солсбери: преступник покусился на святое

В Великобритании мужчина попытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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Полиция уже задержала злоумышленника и доставила его в отделение города Мелкшем для допроса. Сообщается, что 45-летнего мужчину подозревают в попытке кражи, хранении холодного оружия и нанесении ущерба.

Инцидент произошел в четверг, 25 октября, около 17 часов по местному времени (19 мск). После того, как «была совершена попытка разбить стеклянную коробку», в которой хранится исторический документ, в соборе сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, который соответствовал описаниям очевидцев, отмечает представитель правоохранительных органов.

В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр хартии не был поврежден, однако сейчас он снят с публичного показа. На фотографии, опубликованной британским изданием, видны дыры, которые злоумышленник пробил молотком в стекле короба, чтобы достать документ.

Великая хартия вольностей — документ, подписанный английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года. Он стал первым в Англии законом, ограничившим власть монарха. Впоследствии документ стал одной из составляющих Конституции Великобритании.

Существует четыре подлинных экземпляра документа — один из них, сохранившийся лучше всех, находится в Солсберийском соборе. Еще два экземпляра хранятся в Британской библиотеке, а еще один — в соборе Линкольна.

Солсбери и городской собор стали часто упоминаться в СМИ в связи с так называемым «делом Скрипалей». 4 марта в городе были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявила, что против них применили нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». Спустя неделю после инцидента премьер-министр Тереза Мэй обвинила в нападении Россию. В МИД РФ отвергли обвинения.

Российская сторона неоднократно просила предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, но Лондон сначала игнорировал эти запросы, а осенью отправил СКР официальный ответ, в котором указывалось, что российская сторона не получит доступ к расследованию до тех пор, пока не ответит на вопросы по делу.

В начале сентября британская сторона также опубликовала фотографии россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров, которых в Лондоне объявили сотрудниками ГРУ.

Позже Петров и Боширов в интервью телеканалу RT подтвердили, что на фотографиях, опубликованных британской стороной, запечатлены именно они. Мужчины также заверили, что Петров и Боширов — их настоящие имена, а не псевдонимы. При этом они категорически отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что не имеют отношения к российским спецслужбам. По словам россиян, они заняты в области фитнес-индустрии, в частности, занимаются продажей спортивного питания.

Петров и Боширов также заявили журналистам, что в Солсбери приехали в качестве туристов по совету друзей, чтобы «оторваться» и полюбоваться местными достопримечательностями.

В частности, уточнили мужчины, они очень хотели увидеть знаменитый Солсберийский собор и полюбоваться его шпилем.

Лондон назвал это интервью ложью и обвинил Москву в сокрытии фактов.

Тем временем, международный скандал отрицательно сказался на городке Солсбери, который традиционно привлекает туристов, благодаря близости к Стоунхэнджу.

В конце сентября издание The Guardian сообщило, что снижение количества посетителей отметили в Солсберийском соборе, городском музее и театре. По сравнению с предыдущим годом количество гостей Солсбери снизилось на 17%, сообщили авторы материала.

Власти графства Уилтшир, в котором находится Солсбери, пригласили группу консультантов, которые должны будут помочь городу избавиться от негативного имиджа и предотвратить снижение потока туристов.

«Солсбери прославился на весь мир, но не так, как нам бы хотелось. Я думаю, что нам нужен почти что ребрендинг. Именно через это нам предстоит пройти. Мы наняли консультантов, которые работают, чтобы проникнуть в душу Солсбери», — заявила газете член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч.

По ее словам, все места, фигурировавшие в «деле Скрипалей» и охранявшиеся полицией, обеззаражены и совершенно безопасны. Она также подчеркнула, что ресторан Zizzi и паб Mill, которые Сергей и Юлия Скрипаль посещали в день отравления, будут готовы принять гостей к Рождеству. В совете Уилтшира надеются, что ряд мероприятий, фуд-маркеты, литературный фестиваль и рождественский ледовый каток будут способствовать привлечению новых туристов.