«Об этом лучше молчать»: пилоты рассказали правду о полетах

Пилоты из разных стран проговорились в том, о чем обещали никогда не рассказывать своим пассажирам, изданию Daily Mail. Пока что падения востребованности авиабилетов и эпидемии аэрофобии зарегистрировано не было, и вряд ли будет, но, судя по реакции читателей в сети, многие задумаются лишний раз, прежде чем купить билет на самолет.

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На одном интернет-ресурсе, где любой желающий может задать вопрос и получить ответы как экспертов, так и любителей, появился вопрос летчикам: «Будучи пилотом, что вы знаете о полетах из того, что бы вы никогда не рассказали своим пассажирам?».

К обсуждению присоединились пилоты со всего мира и рассказали весьма интересные факты. Наиболее часто встречающийся ответ касается турбулентности. Пилоты предпочитают не говорить о том, насколько она может быть опасной. Пилот по имени Рон Вагнер посоветовал пассажирам не отстегивать ремень после набора высоты, а лишь немного его ослабить, поскольку воздушное судно не застраховано от внезапной сильной турбулентности и воздушных ям.

Даже когда вам кажется, что все под контролем, и стюардессы спокойно разносят обед, в один миг все незакрепленные вещи и непристегнутые пассажиры могут оказаться в проходе самолета с многочисленными переломами.

«За десять лет работы как минимум шестерых стюардесс после посадки я передал машине скорой помощи из-за столкновения с зоной турбулентности, которая возникла при минимальной вероятности на совершенно спокойном воздухе», — рассказал Вагнер.

«Если пилоты или бортпроводники просят пристегнуть ремни, они не шутят», — резюмирует Дэн Ларсен.

Если вы всегда удивлялись тому, как пилот может определить местонахождение аэропорта, особенно ночью, будьте готовы разочароваться: пилоты тоже иногда этому удивляются. Один из них признался, что он иногда путается в большом количестве огней в темноте. «Иногда правда очень сложно найти этот чертов аэропорт», — написал пилот.

Но если такое происходит, он никогда не впадает в панику и не признается в своих сомнениях.

Пилот китайских авиалиний Верикс Лин также включился в обсуждение и сказал, что никогда не признается пассажирам при угрозе террористической атаки — если на борту оказалась бомба или террорист. «Вы бы вряд ли захотели, чтобы одна половина пассажиров поддалась панике, другая сочла бы себя достаточно умной для того, чтобы самостоятельно найти бомбу и попытаться ее обезвредить, а еще несколько человек настолько перепугались, что попытались бы открыть аварийные выходы прямо в полете», — объяснил Лин.

Начинающий пилот Энди Керр считает, что пассажирам лучше не знать, сколько лет воздушному судну, на котором им предстоит совершить полет. «Я никогда не скажу, что самолет, на котором мы полетим, был произведен в 1968 году, — признался Керр. — Конечно, кто-то может вспомнить о надежности автомобилей 60-х и 70-х годов и сделать предположение, что этот самолет имеет аналогичное блестящее качество сборки, но в целом этот факт все равно не внушает доверия», — пояснил пилот.

Кто-то считает важным скрывать, как проходит уборка на борту. Рэндалл Каммингс помимо общеизвестных мелких рисков для здоровья пассажиров — а этом джетлаг, обезвоживание и космическая радиация — рассказал об опасности заражения. По его словам, салон воздушного судна редко дезинфицируют, «если вообще дезинфирируют»: «Иногда между полетами остается так мало времени, что уборщики проносятся по салону как рой саранчи, забирают мусор и уходят».

Ни подголовники, ни подлокотники, ни сенсорные экраны не дезинфицируются, а санузел иногда просто протирается и сбрызгивается санитайзером — настоящий ад для мизофобов.

Стюарт Ландау подытожил, что именно по всем вышеперечисленным причинам лучше для всех будет избегать общения с пассажирами и разговорах о таких пугающих нюансах своей работы. «Если бы я сделал что-то глупое, что пассажирам не следовало бы знать, я бы никогда с ними этим не поделился. Есть вещи, которые лучше оставить недосказанными», — резюмировал он.