Вайнштейн ускользает: почему изнасилования не доказываются

Дело Харви Вайнштейна, бывшего голливудского продюсера, обвиненного в изнасилованиях, разваливается на глазах. Влиятельному киномагнату, которому в мае этого года были предъявлены официальные обвинения в изнасилования первой и третьей степеней, а также за преступные действия сексуального характера, грозило пожизненное заключение. Однако сейчас, по словам экспертов,

обстоятельства складываются в его пользу – возможно, ему не придется провести в тюрьме ни одного дня.

Как считает известный нью-йоркский адвокат и эксперт по юридическим вопросам издания CNN Марк Герагос, Вайнштейн сможет избежать тюремного заключения, поскольку из-за его дела прокуратура округа Манхэттен и полиция Нью-Йорка ведут скрытую борьбу. «Если вы представляете тут сторону защиты, можете сидеть в сторонке и наблюдать, как они пожирают сами себя», — заявил Герагос CNN.

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Речь идет о полной несогласованности действий окружной прокуратуры и полиции. Дело в том, что в октябре 2017 года The New Yorker опубликовал аудиозапись беседы итальянской модели Амбры Баттиланы Гутиеррез с Харви Вайнштейном, датированную 2015 годом. Записанный тогда разговор был подстроен полицией – на следующий день после того, как модель обратилась с жалобой на грубые домогательства со стороны продюсера, полицейские отправили ее на вторую встречу с продюсером, прикрепив к ней записывающее устройство. В процессе беседы Вайнштейн практически признается в совершенном правонарушении — он извиняется за то, как вел себя накануне.

«Почему вы трогали меня за грудь вчера?», — спрашивает модель. «Ой, прости, пожалуйста, забудь, — отвечает ей Вайнштейн. — Я привык это делать». «Привыкли?» «Да, забудь». «Но я не привыкла», — настаивает Амбра Баттилана Гутиеррез. «Я больше не буду», — заверяет продюсер.

Запись разговора полицейские Нью-Йорка организовали, не проконсультировавшись с окружной прокуратурой. «Хотя то, что можно услышать на записи, довольно чудовищно, информации на записи недостаточно для того, чтобы доказать факт нарушения законов штата Нью-Йорк», заявила заместитель главного прокурора округа Манхэттен Карен Фридман-Аньифило, объясняя отказ прокуратуры инициировать возбуждение дела против Вайнштейна в 2015 году.

После публикации записи в 2017-м окружной прокуратуре Манхэттена и полиции Нью-Йорка пришлось объяснять общественности, по какой причине дело на Вайнштейна не было заведено еще в 2015-м после обвинений Амбры Баттиланы Гуттиерез. Ведомства кивали друг на друга: нью-йоркская полиция винила прокуратуру в том, что она проигнорировала факт нарушения закона со стороны Вайнштейна, а прокуроры утверждали, что получили недостаточно доказательств.

По мнению Герагоса, соперничество между полицией и прокуратурой говорит о том, что дело Вайнштейна имеет все меньше отношения к области права — границы между уголовным судом и судом общественности размыты.

С момента публикации аудиозаписи в октябре 2017-го полиция Нью-Йорка начала активно призывать женщин, заявлявших о неподобающем поведении Вайнштейна по отношению к ним, заявлять о подобных случаях в правоохранительные органы, а следственные действия в отношении обвиняемого в насилии продюсера проводились не только в Нью-Йорке, но и Лондоне и Лос-Анджелесе. Однако несмотря на то, что пожаловались на киномагната более 80 женщин, только три случая дошли до суда, поскольку их срок давности еще не истек, а доказательств оказалось достаточно для того, чтобы обвинить Вайнштейна в изнасилованиях и совершении преступных действий сексуального характера.

В мае 2018 года Вайнштейн добровольно сдался полиции, был задержан, а затем выпущен под залог в $1 млн. Казалось, что его дело вот-вот будет передано в суд, который, судя по составу преступления, мог приговорить его к пожизненному заключению.

Однако в первой половине октября суд прокуратура сняла с Вайнштейна обвинение по одному из эпизодов. Обвинение в домогательствах к актрисе Люси Эванс, которую он якобы принудил к сексуальной связи около 15 лет назад, было отклонено из-за действий следователя Николаса Ди Годио.

Как выяснилось, офицер полиции предложил жертве удалить из телефона некоторые сообщения — Ди Годио советовал Люси Эванс молчать по поводу непоследовательности в ее показаниях и не комментировать тот факт, что ее показания относительно дня, когда она пережила изнасилование Вайнштейна, не совпадают со свидетельством ее подруги, которая виделась с ней в тот же вечер. В отношении Ди Годио проводится проверка, однако осудить Вайнштейна за изнасилование Люси Эванс уже нельзя.